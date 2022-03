Ζώδια

Λίτσα Πατέρα: Τι προβλέπει για τον πόλεμο της Ουκρανίας (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια από την Λίτσα Πατέρα. Ο πόλεμος στην Ουκρανία και η ημερομηνία "κλειδί"...

Ο Δίας πλησιάζει τον Ποσειδώνα, δεν είναι όλα καλά, είπε η αστρολόγος της εκπομπής «Το Πρωινό», στην έναρξη της ενότητας με τις προβλέψεις των ζωδίων.

Η αστρολόγος τόνισε πως "θα μπορούσαν να υπάρχουν και εξαπατήσεις και οικολογικές καταστροφές".

Ωστόσο σημείωσε πως υπάρχουν όψεις που "κουβαλούν" την ελπίδα για ένα θαύμα (αρκεί αυτό να μην αποδειχτεί προσωρινό και απατηλό) που θα φέρει το τέλος των πολεμικών συγκρούσεων. Μια τέτοια όψη είναι η συνάντηση Δία και Ποσειδώνα στο ζώδιο των Ιχθύων, που θα γίνει μέσα στον Απρίλιο, αλλά ήδη ασκεί την επιρροή της.

Αμέσως μετά, η αστρολόγος της εκπομπής ανέφερε τις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:

