Life

“The 2Νight Show”: Η Παρθένα Χοροζίδου και το προξενιό με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η πληθωρική γυναίκα με το αστείρευτο χιούμορ βρέθηκε στην παρέα του Γρηγόρη Αρναούτογλου το βράδυ της Δευτέρας.

Η Παρθένα Χοροζίδου ήταν καλεσμένη του Γρηγόρη Αρναούτογλου στο “The 2night Show” της Δευτέρας.

Η ηθοποιός μίλησε για την προσωπική της ζωή, με το χιούμορ που τη χαρακτηρίζει, λέγοντας πως «δεν συμβαίνει τίποτα στην προσωπική μου ζωή, ξηρασία. Κάποιος ας με ζητήσει. Έχω γίνει πρόβλημα στην ελληνική τηλεόραση. Την κοπέλα δεν την παίρνει κανείς. Παιδιά κάποιος σας παρακαλώ, μπορεί να με πάει ένα ραντεβού αύριο ή μεθαύριο;» .

Εξήγησε πως ψάχνει έναν καλό άνθρωπο και στην προσπάθειά της να πείσει τον Γρηγόρη πως δεν έχει κάποια σχέση, του είπε:

«Σαν εσένα τον θέλω Γρηγόρη, ένα νόστιμο παιδί, έχεις κανέναν ξάδελφο;».

Θέλοντας να την προξενέψει τον…εαυτό του ζήτησε από τη Νάνσυ Αντωνίου να χωρίσουν για…χάρη της κι εκείνη τον…παραχώρησε.

Μίλησε για τη συμβουλή που της έδωσε η Ελένη Καστάνη «να σου πω” και μου είπε “να έχεις υπομονή και επιμονή γιατί κορίτσια σαν εμάς κάνουν καριέρα μεγαλύτερες”» τόνισε και πρόσθεσε ότι είναι 20 χρόνια στον χώρο, με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου να της λέει «και ακόμη σου λέω πως δεν είναι η ώρα. Θα σου φανεί παράξενο αυτό που θα σου πω, αλλά είχε δίκιο η Ελένη».

«Στις “Τρίχες” ο Αλέξανδρος Ρήγας με έβαζε να φιλάω guest και μoυ το έλεγε γιατί το έβρισκε αστείο, προσπαθούσε να με φέρνει σε αμηχανία. Πήγαινα κάθε μέρα, φιλιόμουν με έναν ποδοσφαιριστή. Μου λέει μια μέρα “θα ‘ρθει ο Γιούρκας, θα παίξεις με τον Γιούρκα. Και θα φιληθείτε μετά. Και με κοιτούσε μετά, τύπου ότι θα έρθω σε αμηχανία”. Και του λέω “εντάξει” και φιλιόμουν με διάφορους και το θεωρούσε πολύ αστείο, ότι με έφερνε σε δύσκολη θέση», είπε ανακαλώντας μια ακόμα ανάμνηση από την παράσταση «Τρίχες».

Ειδήσεις σήμερα:

Μεξικό: Μακελειό σε παράνομες κοκορομαχίες (εικόνες)

Κόρινθος: Ισχυρή έκρηξη σε επιχείρηση εκδηλώσεων (εικόνες)

Βολιβία: κοριτσάκι 2 ετών δολοφονήθηκε από τον πατριό της (βίντεο)