Πολιτισμός

Η Βίκυ Λέανδρος… “Ενώπιος Ενωπίω” με τον Νίκο Χατζηνικολάου

Η σπουδαία ερμηνεύτρια μιλά για όλους και για όλα, σε μια εξομολόγηση από καρδιάς, για την καριέρα και την προσωπική ζωής της.

Την Πέμπτη 31 Μαρτίου, στις 24:00, ο Νίκος Χατζηνικολάου υποδέχεται στο «Ενώπιος Ενωπίω» την Βίκυ Λέανδρος.

Η διεθνούς φήμης τραγουδίστρια μιλά για το ξεκίνημα της καριέρας της, τη νίκη της στη Eurovision, με το θρυλικό «Apres toi», και την πορεία προς την καταξίωση.

Τι λέει για τη μακροχρόνια συνεργασία με τον πατέρα της, τον παραγωγό και σπουδαίο συνθέτη Λέο Λέανδρος;

Γιατί εγκατέλειψε το τραγούδι για 9 ολόκληρα χρόνια, ενώ βρισκόταν στο απόγειο της καριέρας της;

Με ποιον τρόπο την επηρέασε η οικονομική κρίση στην Ελλάδα;

Την Πέμπτη 31 Μαρτίου, στις 24:00, η Βίκυ Λέανδρος μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου και στο «Ενώπιος Ενωπίω».

