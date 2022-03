Κόσμος

ΗΠΑ: Φονική καραμπόλα με δεκάδες οχήματα (εικόνες)

Δραματικές εικόνες με τα αυτοκίνητα το ένα πάνω στο άλλο στην καραμπόλα της Πενσιλβάνια.

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε καραμπόλα που σημειώθηκε σε αυτοκινητόδρομο στην Πενσιλβάνια.

Σύμφωνα με τις Αρχές της Πενσιλβάνια, στην καραμπόλα ενεπλάκησαν 50 με 60 οχήματα, μεταξύ των οποίων και φορτηγά.

Οι Αρχές αναφέρουν πως, το δυστύχημα οφείλεται στο χιόνι που υπήρχε στο δρόμο.

Πολλά από τα οχήματα τυλίχθηκαν στις φλόγες.

