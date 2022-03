Πολιτική

Χαρακόπουλος: Επεισόδιο με Ρώσο βουλευτή που φορούσε μπλούζα με το “Z” της εισβολής (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πρόκληση Ρώσου βουλευτή στη ΔΣΟ. Εμφανίστηκε με t-shirt με το «Ζ». Η έντονη αντίδραση του Μάξιμου Χαρακόπουλου.

Επεισόδιο προκλήθηκε κατά τη συνεδρίαση της Διεθνούς Γραμματείας Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας (ΔΣΟ) στην Teca Brera στο Μιλάνο, καθώς μέλος της ρωσικής αντιπροσωπείας επέλεξε να φορέσει μπλουζάκι με το «Ζ» το έμβλημα της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

Ο γενικός γραμματέας του ΔΣΟ και βουλευτής Μάξιμος Χαρακόπουλος, ζήτησε από τον Ρώσο βουλευτή ή να αλλάξει ρούχα ή να αποχωρήσει από την συνεδρίαση προκειμένου να συνεργαστούν οι εργασίες, όπως και τελικώς έγινε.

Ο κ. Χαρακόπουλος είπε επίσης ότι είναι καθήκον όλων η προάσπιση του κύρους του διεθνούς θεσμού των ορθοδόξων, ιδιαίτερα τώρα που βρίσκονται σε πόλεμο δυο ιδρυτικά μέλη της ΔΣΟ, Ρωσία και Ουκρανία, δυο ομόδοξοι λαοί.

Να σημειωθεί πως στην συνεδρίαση συμμετείχαν με φυσική παρουσία βουλευτές από τα κοινοβούλια της Ελλάδος, της Αιγύπτου, της Αρμενίας, της Βουλγαρίας, της Βόρειας Μακεδονίας, της Ιορδανίας, της Κύπρου, της Μολδαβίας, της Πολωνίας και της Συρίας, ενώ διαδικτυακά συμμετείχαν οι βουλευτές της Ρωσικής Δούμας, της Λευκορωσίας και της Σερβίας.

«Καταδικάζουμε τον πόλεμο ως μέσο επίλυσης προβλημάτων»

Ο Μάξιμος Χαρακόπουλος στην εισήγηση για την κατάσταση στην Ουκρανία υπογράμμισε ότι «ως ΔΣΟ είμαστε εναντίον της επικράτησης του δόγματος ότι το δίκαιο της ισχύος είναι ανώτερο της ισχύος του διεθνούς δικαίου. Κι αυτό το αποδείξαμε πολλές φορές στο παρελθόν.

Όπως για παράδειγμα στις θέσεις μας για την ειρήνευση στην Συρία, η οποία κινδύνευσε με την απόλυτη διάλυση, από τη δράση των τζιχαντιστών και άλλων δυνάμεων που προωθούσαν τα δικά τους συμφέροντα. Το αποδείξαμε με τις θέσεις μας για την στάση της Τουρκίας τόσο με τις αυθαίρετες μετατροπές των χριστιανικών ναών, και κυρίως της Αγίας Σοφίας, σε μουσουλμανικά τεμένη, όσο και την πολιτική που ακολουθεί στο Κυπριακό. Το αποδείξαμε και αρκετά παλαιότερα με τον πόλεμο του ΝΑΤΟ κατά της Σερβίας.

Αυτές οι θέσεις κατά του πολέμου και υπέρ του δικαίου και της εδαφικής ακεραιότητας όλων των κρατών είναι θέσεις αρχής, που συνεχίζουμε να υπερασπιζόμαστε μέχρι σήμερα χωρίς παρεκκλίσεις. Γιατί αν δεν το κάναμε θα ήμασταν αναξιόπιστοι, και θα υπονομεύαμε το διεθνές κύρος της ΔΣΟ, που με τόσο κόπο και με τέτοια συνέπεια, κατορθώσαμε να αναδείξουμε τα προηγούμενα χρόνια.

Για όλους τους παραπάνω λόγους πιστεύω ότι ορθώς καταδικάσαμε τον πόλεμο σαν μέσο επίλυσης των προβλημάτων μεταξύ των κρατών. Ορθώς ζητήσαμε την άμεση παύση των εχθροπραξιών στην Ουκρανία. Την αποχώρηση των ρωσικών στρατευμάτων από το έδαφος της Ουκρανίας.

Την επίτευξη μιας συμφωνίας που θα βάζει τα θεμέλια μιας σταθερής ειρήνης, βάσει των κανόνων του διεθνούς δικαίου και του σεβασμού στην κρατική κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα του κάθε κράτους. Την επιστροφή στις εστίες τους όλων των προσφύγων που κατέφυγαν για να σωθούν είτε σε άλλες περιοχές της Ουκρανίας είτε στο εξωτερικό.

Τη χρηματοδότηση της ανοικοδόμησης των υποδομών της Ουκρανίας με σκοπό την γοργή αποκατάσταση των ζημιών που υπέστη η ουκρανική οικονομία από τον πόλεμο. Την αποκατάσταση του ελεύθερου διά ξηράς, θαλάσσης και αέρος εμπορίου στην Ουκρανία. Την αποκατάσταση των ζημιών που έχουν υποστεί θρησκευτικά μνημεία από τις στρατιωτικές επιχειρήσεις και ελεύθερη άσκηση των θρησκευτικών δραστηριοτήτων όλων των Ουκρανών πολιτών, σύμφωνα με τις επιλογές τους».

Ο επικεφαλής της ΔΣΟ επισήμανε ότι «τα γεγονότα της Ουκρανίας προκαλούν σε όλους μας πόνο ψυχής και η έκκλησή μας έχει ως μοναδικό σκοπό να δοθεί μια ευκαιρία στην ειρήνη, που ήταν άλλωστε και η παραίνεση του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Ειρήνη στον κόσμο και στις καρδιές μας.

Εύχομαι και προσεύχομαι μέχρι την Γενική μας Συνέλευση να έχει γίνει ένα θαύμα και να επικρατήσει η σύνεση του παραλογισμού, η ειρήνη έναντι του πολέμου».

Ειδήσεις σήμερα:

Νεκρά αδέλφια στην Πάτρα - Μαστοράκου: οι Αρχές έχουν “καταθέσεις” με τα ιατρικά ιστορικά (βίντεο)

Κιάτο - Αλλαντίαση: με κορονοϊό διασωληνωμένη η μητέρα που “έχασε” την κόρη της

“Το Πρωινό” - Τράγκας: Η χειρόγραφη διαθήκη, οι καταθέσεις και οι θυρίδες (βίντεο)