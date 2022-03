Οικονομία

ΟΠΕΚΑ: Άνοιξαν οι αιτήσεις για το επίδομα Παιδιού

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πώς γίνονται οι αιτήσεις για το επίδομα παιδιού. Όσα πρέπει να ξέρετε.

'Ανοιξε σήμερα, 30 Μαρτίου 2022, η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21-Επίδομα Παιδιού, προκειμένου να υποβάλουν αίτηση όσοι δικαιούχοι δεν την υπέβαλαν έως τις 11 Μαρτίου 2022, οπότε και έκλεισε η πλατφόρμα.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ), οι δικαιούχοι του επιδόματος θα μπορούν να υποβάλουν την αίτηση στην πλατφόρμα της ΗΔΙΚΑ (idika.gr) ή μέσω του διαδικτυακού τόπου opeka.gr, με τη χρήση των προσωπικών κωδικών πρόσβασης του δικαιούχου στο TAXISnet.

Ο ΟΠΕΚΑ διευκρινίζει ότι για το κλείσιμο της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, καθώς και για την χορήγηση της επιπλέον έκτακτης ενίσχυσης σε δικαιούχους, θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση.

Το δικαιούμενο ποσό θα υπολογιστεί, βάσει των εξαρτώμενων τέκνων, που θα δηλωθούν στο Α21 του 2022 και του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος που οι δικαιούχοι είχαν το φορολογικό έτος 2021.

Μέχρι την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος τρέχοντος έτους, θα λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του δικαιούμενου ποσού τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2020.

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής της αίτησης Α21 επιτρέπει, μέσω εκτεταμένων ηλεκτρονικών διασταυρώσεων με διαθέσιμες βάσεις δεδομένων άλλων φορέων και υπηρεσιών, τον έλεγχο της ακρίβειας και της ορθότητας των δηλούμενων στοιχείων και πληροφοριών κατά το στάδιο υποβολής της αίτησης.

Για να χορηγηθεί το επίδομα, η αίτηση πρέπει να υποβληθεί οριστικά και να έχει εγκριθεί. Αίτηση που έχει αποθηκευτεί προσωρινά θεωρείται μη υποβληθείσα και δεν λαμβάνεται υπόψη.

Τέσσερις χρήσιμες ερωτήσεις και απαντήσεις για την αίτηση

Παράλληλα, ο ΟΠΕΚΑ, θέλοντας να διευκολύνει τους πολίτες στη διαδικασία σωστής συμπλήρωσης της αίτησής τους, παραθέτει τέσσερις βασικές ερωταπαντήσεις, οι οποίες είναι οι εξής:

«Ερ: Στην προσυμπληρωμένη αίτηση Α21 το παιδί μου εμφανίζεται χωρίς όνομα (θήλυ ή άρρεν) και η πλατφόρμα δεν μου επιτρέπει να προσθέσω το όνομα. Τι πρέπει να κάνω;

Απ: Σε περίπτωση που το όνομα του παιδιού έχει καταχωρηθεί ήδη στον ΑΜΚΑ πρέπει να ακυρώσετε την αίτηση Α21 και να υποβάλετε οριστικά νέα. Αν το παιδί εξακολουθεί να εμφανίζεται χωρίς όνομα και μετά την ακύρωση της αίτησης, πρέπει να πάτε στο ΚΕΠ και να δηλώσετε το όνομα του παιδιού σας στον ΑΜΚΑ. Στη συνέχεια, να ακυρώσετε πάλι την αίτηση Α21 και να υποβάλετε οριστικά νέα.

Ερ: Δεν αναγνωρίζονται προστατευόμενα μέλη, επειδή δεν ταυτοποιούνται τα επώνυμα των τέκνων με τον ΑΜΚΑ τους. Τι πρέπει να κάνω;

Απ: Σας εφιστούμε την προσοχή πως, όταν γίνεται προσθήκη τέκνου, καταχωρείται μόνο το επώνυμο του παιδιού (όχι το όνομά του) και ο ΑΜΚΑ του. Αν το πρόβλημα ταυτοποίησης παραμένει, οι δικαιούχοι πρέπει να ελέγξουν τα πλήρη στοιχεία του εξαρτώμενου τέκνου στην ηλεκτρονική εφαρμογή του ΑΜΚΑ (www.amka.gr) ή/και να απευθυνθούν σε κάποιο ΚΕΠ, ώστε να διορθώσουν τυχόν αστοχίες στο ηλεκτρονικό μητρώο ΑΜΚΑ. Πιθανότατα έχει γραφτεί στην πλατφόρμα με διαφορετικό τρόπο το επώνυμο δίπλα στον ΑΜΚΑ, σε σχέση με το πώς έχει καταχωρηθεί στο μητρώο του ΑΜΚΑ. Στη συνέχεια, πρέπει να ακυρωθεί η αίτηση Α21 και να υποβληθεί οριστικά νέα αίτηση, ώστε να αντληθούν εκ νέου τα διορθωμένα στοιχεία από το μητρώο του ΑΜΚΑ.

Ερ: Από την εφαρμογή ζητείται ΑΦΜ παιδιού, ενώ δεν με αφήνει να τον εισάγω και με παραπέμπει στα ΚΕΠ. Τι πρέπει να κάνω;

Απ: Για τα παιδιά που είναι γεννημένα το 2004 και μετά δεν ζητείται ο ΑΦΜ. Εντούτοις, για τα παιδιά που είναι γεννημένα το 2003 και πριν, ο ΑΦΜ είναι υποχρεωτικός. Αν αυτός ο ΑΦΜ δεν έχει καταχωρηθεί στο μητρώο του ΑΜΚΑ, τότε οι πολίτες παραπέμπονται σε ΚΕΠ, για να ενημερώσουν το μητρώο ΑΜΚΑ με τον αντίστοιχο ΑΦΜ, καθώς δεν μπορεί να γίνει ενημέρωση του μητρώου ΑΜΚΑ, μέσω της αίτησης Α21. Στη συνέχεια, η αποθηκευμένη αίτηση Α21 πρέπει να ακυρωθεί και να υποβληθεί οριστικά νέα, ώστε να αντληθούν εκ νέου τα διορθωμένα στοιχεία από το μητρώο του ΑΜΚΑ. Σε περίπτωση που γνωρίζετε ότι ο ΑΦΜ του παιδιού έχει ήδη καταχωρηθεί στον ΑΜΚΑ, απλά ακυρώστε την αίτηση Α21 και υποβάλετε οριστικά νέα.

Ερ: Ενώ ο ΑΦΜ του παιδιού μου έχει καταχωρηθεί από σήμερα στο μητρώο του ΑΜΚΑ, η αίτηση δεν μπορεί να υποβληθεί ακόμη και αναφέρεται στο σύστημα ως επισήμανση. Πρέπει να κάνω κάτι άλλο;

Απ: Η ενημέρωση του ΑΜΚΑ με τον ΑΦΜ είναι άμεση. Ακυρώστε την αίτηση και υποβάλετε οριστικά μια νέα, ώστε να αντληθεί εκ νέου ο ΑΦΜ από τον ΑΜΚΑ του παιδιού σας». Όσοι αναζητούν επιπρόσθετες πληροφορίες, μπορούν να ανατρέξουν στο σύνολο των συχνών ερωτήσεων και απαντήσεων για το επίδομα παιδιού στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ.

Ειδήσεις σήμερα:

Μουντιάλ 2022: Απίστευτα επεισόδια μετά τον αποκλεισμό της Νιγηρίας (εικόνες)

Συντάξεις: Καθυστερήσεις πληρωμών σε 16 περιοχές

Γεωργαντάς - ακρίβεια: Θα πατάξουμε την αισχροκέρδεια