“Το Πρωινό”: Ο Αντώνης Βλοντάκης για την υποκριτική, την προπονητική και το γάμο του

Ο πολίστας, προπονητής, πατέρας και σύζυγος μίλησε για τη ζωή του και το χαστούκι του Γουίλ Σμιθ.

Για την ηθοποιία και τον αθλητισμό μίλησε στην εκπομπή «Το Πρωινό» ο Αντώνης Βλοντάκης.

«Σε καμία περίπτωση δεν είμαι ηθοποιός. Είμαι προπονητής πόλο και κάνω το χόμπι μου», εξήγησε, διευκρινίζοντας πως, «αυτό που κάνω, αγαπάω και είμαι δοσμένος είναι η προπονητική».

Κληθείς να κάνει αυτοκριτική στο υποκριτικό του ταλέντο, είπε ότι, «δεν θεωρώ ότι είμαι καλός ηθοποιός, δεν πιστεύω ότι σκέφτονται το ταλέντο, αλλά ότι μετρά το κομμάτι της εμφάνισης.

Με άριστα το 10, θα έβαζα 5 στον εαυτό μου ως ηθοποιός».

Ως προπονητής, ωστόσο, είπε πως «είμαι πολύ αυστηρός κριτής του εαυτού μου, ως προπονητής θα έβαζα 6-7 και θα ήθελα να φτάσω στο 9».

Ερωτηθείς για το σε ποιον από τους ζεν πρεμιέ του ελληνικού κινηματογράφου θα ήθελε να μοιάζει, ξεκαθάρισε πως «δεν θα ήθελα να φτάσω σε κανέναν από τους ζεν πρεμιέ του κινηματογράφου, είναι τοτέμ, θέλω να αφήσω το στίγμα μου, ως ένας άνθρωπος που θα με θυμούνται ευχάριστα. Να λένε ‘τα έλεγε, ήταν καλός’».

Παραδέχθηκε πως η σύζυγός του τον γνώρισε ως αθλητή και στη συνέχεια ενοχλήθηκε όταν τον είδε να φιλά άλλες γυναίκες ως ηθοποιός, όμως είπε πως «δεν έχω αισθανθεί ποτέ ερωτικά με συμπρωταγωνίστριά μου. Είναι πολύ άβολο να φιλάς κάποια άγνωστη μπροστά σε 15 άτομα».

Ο Αντώνης Βλοντάκης και η Κορίνα Στεργιάδου έχουν τρία παιδιά 17, 16 και 14 ετών και ένα εξ αυτών παίζει πόλο, όπως και ο ίδιος. Δεν είναι ωστόσο στην ομάδα του, αφού όπως είπε, κάτι τέτοιο θα ήταν δύσκολο και για το παιδί που δεν θα μπορούσε να ξεχωρίσει «ποιος είναι ο προπονητής και ποιος ο πατέρας του».

Σχολιάζοντας το χαστούκι του Γουίλ Σμιθ στον Κρις Ροκ, στα βραβεία Όσκαρ, δήλωσε πως διχάστηκε.

«Είμαι κατά της βίας, εδώ είχαμε να κάνουμε με τη σωματική βία μπροστά στη λεκτική βία. Εννοείται πως δεν επικροτώ τη βία. Ήταν πολύ ιπποτικό αυτό που έκανε για τη γυναίκα του, θεωρώ ότι θα έκανα το ίδιο, όμως δεν θα έφτανα στη βία, θα έπαιρνα το μικρόφωνο και θα ανέβαινα πάνω, να πω αυτό που θέλω και να γυρίσω να καθίσω».

Ρωτήθηκε ποιο είναι το μυστικό της επιτυχημένης σχέσης με τη σύζυγό του, με την οποία είναι μαζί 23 χρόνια και αποκάλυψε πως ενώ έχουν τσακωθεί «εκατομμύρια φορές» και έχουν φτάσει στο σημείο να φύγουν ο ένας από τον άλλον», δεν έχουν χωρίσει ούτε μία στιγμή. Είπε όπως πως, «Όταν έγιναν οι πολλοί τσακωμοί αυτό που χάθηκε ήταν το κομμάτι της επικοινωνίας, δεν έλεγα αυτά που με ενοχλούσαν και συσσωρεύονταν σαν καρκίνος», κάτι που αντιμετώπισαν με διάλογο, μέσω του οποίου βγήκε η αρνητική ενέργεια.

«Θα ήθελα να υπάρχει ηρεμία και να είμαστε μια χαρά», κατέληξε.

