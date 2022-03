Πολιτική

Τσίπρας: Στους λογαριασμούς της ΔΕΗ πληρώνουμε την “ρήτρα Μητσοτάκη”

Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, από την Πάτρα κάνει λόγο για αγανάκτηση των πολιτών, που «από θυμός και οργή, γίνεται πολιτική πρωτοβουλία για αλλαγή και διεκδίκηση».

«Όπου βρεθώ σε κάθε γωνιά της χώρας, σε κάθε πόλη, σε κάθε αγορά, ίδια είναι τα προβλήματα και μεγάλη η αγωνία», δήλωσε ο Αλέξης Τσίπρας μετά την περιοδεία του στην αγορά της Πάτρας, όπου είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με πολίτες και καταστηματάρχες.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είπε ότι εδώ και καιρό έχει μιλήσει «για την πιθανότητα να πάμε σε μια μεγάλη κοινωνική κρίση αν συνεχιστεί αυτή η ακρίβεια, η αισχροκέρδεια, αυτή η λεηλασία στο εισόδημα μικρών και μεσαίων, παραγωγών, ανθρώπων του μόχθου και της δημιουργίας, μισθωτών και συνταξιούχων». «Το ίδιο είδα και στην Πάτρα. Ταυτόχρονα όμως και μια αγανάκτηση που γίνεται, από θυμός και οργή, πολιτική πρωτοβουλία για αλλαγή, για διεκδίκηση», υπογράμμισε.

Υποστήριξε πως «είναι φανερό και το καταλαβαίνουν πια καταναλωτές, μικρομεσαίοι, επαγγελματίες, τα νοικοκυριά, ο κόσμος που παίρνει τους λογαριασμούς ότι εδώ και μήνες πληρώνει μια τρομακτική αύξηση στους λογαριασμούς, τη λεγόμενη ρήτρα αναπροσαρμογής που είναι ρήτρα Μητσοτάκη». Ο κ. Τσίπρας τόνισε ότι είναι «ρήτρα Μητσοτάκη» «γιατί οφείλεται στην ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ εν μέσω κρίσης ακρίβειας, οφείλεται στη βίαιη απολιγνιτοποίηση, οφείλεται στην ιδεοληπτική εμμονή ότι δήθεν η αγορά αυτορρυθμίζεται και μπορούμε να την αφήσουμε χωρίς κρατική παρέμβαση, χωρίς ελέγχους και ρύθμιση. Οφείλεται στην ατολμία να λάβει ουσιαστικά μέτρα στήριξης της κοινωνίας μπροστά σε μια πρωτοφανή κρίση, όπως τη μείωση του ΕΦΚ, τη μείωση του ΦΠΑ και την αύξηση του κατώτατου μισθού που εδώ και χρόνια παραμένει παγωμένος».

Σημείωσε ότι «ο ελληνικός λαός έχει κατανοήσει ότι αυτή η κυβέρνηση δεν θέλει και δεν μπορεί να σταθεί δίπλα στην πλειοψηφία της κοινωνίας που χειμάζεται, λεηλατείται», για να προσθέσει: «Εγώ σήμερα από την Πάτρα θα πω κάτι που έχει ξαναειπωθεί αλλά σήμερα βρίσκει την πραγματική του σημασία και αξία, είναι απολύτως κυριολεκτικό, αν δεν αλλάξουμε, θα βουλιάξουμε».

Ο Αλέξης Τσίπρας τόνισε ότι «η χώρα χρειάζεται επειγόντως αλλαγή πορείας, η κοινωνία χρειάζεται στήριγμα, χρειάζεται μια προοδευτική κυβέρνηση με κοινωνικό πρόσημο για να σώσει οτιδήποτε σώζεται τούτη την ώρα και να ξεκινήσει το μεγάλο έργο της ανοικοδόμησης της κοινωνίας που σήμερα λεηλατείται».

Οικονόμου: Στηρίζουμε τα νοικοκυριά έμπρακτα κι όχι με παχιά λόγια

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου, σχολιάζοντας τις δηλώσεις του κ. Τσιπρα, αναφέρει τα εξής, «Η χώρα διαθέτει, εν μέσω της μεγαλύτερης παγκόσμιας κρίσης μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, μια υπεύθυνη και σοβαρή Κυβέρνηση, που προσπαθεί συνεχώς να κάνει ό,τι είναι εφικτό για να στηρίξει τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, έμπρακτα και όχι με παχιά λόγια και φούμαρα. Σε εντελώς άλλο μήκος κύματος ο κ. Τσίπρας: με την καπηλεία των κρίσεων, που σήμερα επιχειρεί, έχει ως μόνο του στόχο την εξυπηρέτηση των προσωπικών του επιδιώξεων. Στο όνομα του συμφέροντος του, ας καταστραφεί η Ελλάδα - αυτή είναι η φιλοσοφία του και την απέδειξε το 2015, όταν και βούλιαξε την χώρα. Η ελληνική κοινωνία γνωρίζει ότι όταν εμπιστεύθηκε τον κ. Τσίπρα τα πράγματα έγιναν πολύ χειρότερα».

Σε απάντηση του εκπροσώπου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Νάσου Ηλιόπουλου στον κυβερνητικό εκπρόσωπο, αναφέρεται «Αν κάποιος χαρακτηρίζεται από καπηλεία κρίσεων τότε αυτός είναι ο κ. Μητσοτάκης. Καπηλεύεται τις κρίσεις προκειμένου να ευνοήσει κάθε φορά συγκεκριμένα ιδιωτικά συμφέροντα. Πρώτα ήταν οι ιδιωτικές κλινικές, μετά οι σχολάρχες και σήμερα η ΔΕΗ και τα golden boys του που έχουν στήσει καρτέλ της αγοράς ενέργειας. Κάθε φορά που έρχεται μια κρίση οι φίλοι του κ. Μητσοτάκη είναι οι μοναδικοί που ανοίγουν σαμπάνιες. Σε μια πολύ δύσκολη καμπή δυστυχώς η Ελλάδα έχει τον χειρότερο πρωθυπουργό που θα μπορούσε. Το τελευταίο πράγμα που τον ενδιαφέρει είναι η προστασία και η ασφάλεια του ελληνικού λαού, ο οποίος ήταν ο μόνος που έζησε την ακρίβεια στους λογαριασμούς του πριν από τον πόλεμο. Κι αυτό είναι κατόρθωμα του κ. Μητσοτάκη».

