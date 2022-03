Πολιτική

Υπουργείο Εξωτερικών: Αποστομωτική απάντηση στην ανιστόρητη πρόκληση Τσαβούσογλου

Η «ανακάλυψη» του Τσαβούσογλου για τους μουφτήδες της Μουσουλμανικής Μειονότητας στη Συνθήκη της Λωζάνης και η δηκτική απάντηση του ελληνικού ΥΠΕΞ.

Άμεση και έντονη ήταν η αντίδραση του ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, στην ανιστόρητη πρόκληση του Τούρκου ΥΠΕΞ, Μεβλούτ Τσαβούσογλου.

Ο κ. Τσαβούσογλου, σε ανάρτηση του σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συνεχάρη τον μουφτή Κομοτηνής, ο οποίος επανεξελέγη πρόεδρος του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου στη μειονότητα της δυτικής Θράκης, Ιμπραίμ Σερίφ, στέλνοντας μήνυμα προς την Αθήνα.

«Υπενθυμίζω στην Ελλάδα για άλλη μια φορά ότι ο σεβασμός προς τους εκλεγμένους μουφτήδες της μειονότητας αποτελεί όρο της συνθήκης της Λωζάνης», έγραψε χαρακτηριστικά.

Bat? Trakya Turk Az?nl?g? Dan?sma Kurulu Baskanl?g?na yeniden secilen Gumulcine Muftusu Ibrahim Serif’i tebrik ediyor, basar?l? hizmetlerinin devam?n? diliyorum.



Yunanistan’a, Az?nl?g?n sectigi Muftulere sayg?n?n Lozan Antlasmas?n?n geregi oldugunu bir kez daha hat?rlat?yorum. — Mevlut Cavusoglu (@MevlutCavusoglu) March 30, 2022

Σε ανακοίνωσή του, το υπουργείο Εξωτερικών δηλώνει «πάντα πρόθυμο» να αποστείλει στην Άγκυρα το κείμενο της Συνθήκης «με τη θερμή παράκληση να υποδειχθεί στην Ελλάδα το άρθρο στο οποίο αναφέρεται ότι οι μουφτήδες της Μουσουλμανικής Μειονότητας εκλέγονται». Κι αυτό επειδή όπως τονίζει «σχετική πρόβλεψη στη Συνθήκη της Λωζάνης δεν υπάρχει».

