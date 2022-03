Οικονομία

Συνάντηση Μητσοτάκη με την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών

Με το νέο προεδρείο της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών συναντήθηκε ο Πρωθυπουργός. Παρών στη συνάντηση και ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννης Πλακιωτάκης.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε σήμερα με το νέο προεδρείο της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, στο Μέγαρο Μαξίμου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στη συνάντηση συζητήθηκε η σημασία της ελληνικής ναυτιλίας, η οποία αποτελεί πάνω από το μισό του ευρωπαϊκού στόλου σε χωρητικότητα, για τη στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης, ειδικά σε μία περίοδο που οι εφοδιαστικές αλυσίδες δοκιμάζονται παγκοσμίως.

Εξετάστηκε επίσης η συμβολή της ελληνικής ναυτιλίας στην απανθρακοποίηση των θαλάσσιων μεταφορών, στο πλαίσιο των στόχων που έχει θέσει η χώρα για την προστασία του περιβάλλοντος και την ενίσχυση της καινοτομίας.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννης Πλακιωτάκης, η πρόεδρος της ΕΕΕ Μελίνα Τραυλού, ο αντιπρόεδρος Μιχαήλ Χανδρής, ο γραμματέας Νικόλαος Βενιάμης, ο ταμίας Ιωάννης Ξυλάς, ο αναπληρωτής ταμίας Κωνσταντίνος Καρούσης, η γενική διευθύντρια Κατερίνα Πέππα, ο νομικός σύμβουλος Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος και ο επικεφαλής του οικονομικού γραφείου του πρωθυπουργού, Αλέξης Πατέλης.

