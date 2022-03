Κοινωνία

Η Ρούλα Πισπιρίγκου συνελήφθη για τον θάνατο της Τζωρτζίνας

Συνελήφθη η μητέρα της 9χρονης Τζωρτζίνας. Μεταφέρθηκε στη ΓΑΔΑ. Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις σε ό,τι αφορά στην υπόθεση των τριών νεκρών παιδιών από την Πάτρα.

Συνελήφθη η Ρούλα Πισπιρίγκου, η 33χρονη μητέρα των τριών κοριτσιών. Η σύλληψή της πραγματοποιήθηκε μετά την ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση της 9χρονης κόρης της Τζωρτζίνας, που άσκησε ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών Αθήνας, Αντώνης Ελευθεριάνος.

Το όχημα με αστυνομικούς της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, που μετέφερε την 33χρονη από την Πάτρα, έφτασε, πριν από λίγη ώρα, στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, ενώ αμέσως μετά η κατηγορούμενη οδηγήθηκε στο Τμήμα Ανθρωποκτονιών.

Η 33χρονη πρόκειται να οδηγηθεί, πιθανότατα αύριο το πρωί, στον εισαγγελέα.

Σαρδέλη: η κεταμίνη είναι αναισθητικό για επεμβάσεις σε παιδιά

Η Χρυσάνθη Σαρδέλη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Φαρμακολογίας του ΑΠΘ μιλώντας στον κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και τον Νίκο Χατζηνικολάου μιλώντας για την ουσία κεταμίνη, η οποία εντοπίστηκε στην σορό του κοριτσιού, σημείωσε πως «η κεταμίνη είναι ένα βραχείας δράσης φάρμακο και δομικά ανήκει στην κατηγορία των φαρμάκων που μοιάζουν με παραισθησιογόνα, μάλιστα είναι και μία από τις ουσίες που χρησιμοποιείται ως φάρμακο βιασμού».

«Στην χώρα μας η κεταμίνη έχει κτηνιατρικές χρήσει, κυρίως για την νάρκωση μεγάλων ζώων, όπως τα άλογα, αλλά χρησιμοποιείται και σε μικρής διάρκειας επεμβάσεις σε παιδάκια γιατί τους προκαλεί αμνησία και τα ακινητοποιούν».

Λέων: η Τζωρτζίνα είχε βασανιστικό θάνατο

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ιατροδικαστικής Εταιρείας, Γρηγόρης Λέων στον απόηχο των ραγδαίων εξελίξεων στην υπόθεση των τριών νεκρών αδελφών στην Πάτρα σε δηλώσεις του στον ΑΝΤ1, σημείωσε "πως ο θάνατος της Τζωρτζίνας «ξεκλειδώνει» την έρευνα για τους θανάτους των αδελφών της, ενώ επεσήμανε πως η Τζωρτζίνα είχε βασανιστικό τέλος, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι «η Τζωρτζίνα υπέφερε αρκετά».

Οργή έξω από το σπίτι στην Πάτρα

Πλήθος κόσμου έχει συγκεντρωθεί έξω από το σπίτι της Ρούλας Πισπιρίγκου στην Πάτρα, αφότου έγινε γνωστή η είδηση για την προσαγωγή και την άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος της για το θάνατο της Τζωρτζίνας.

Έξω από το σπίτι που μένει η οικογένεια Δασκαλάκη, επικρατεί, σύμφωνα με το pelop.gr, αναβρασμός και αναστάτωση ενώ έχει συγκεντρωθεί και πλήθος δημοσιογράφων.

Πλήθος κόσμου έξω από το σπίτι της Ρούλας Πισπιρίγκου«Να την κρεμάσουν και να περάσει όλη η Ελλάδα και κάθε ένας να την τιμωρεί» λέει οργισμένη μία γυναίκα στις τηλεοπτικές κάμερες ενώ όλοι φωνάζουν «Ντροπή τα παιδιά».

