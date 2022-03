Πολιτική

Μητσοτάκης για αυτοκινητόδρομο Πάτρας - Πύργου: Το είπαμε και το κάνουμε πράξη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μετά από πολλά χρόνια υποσχέσεων παίρνουν μπροστά οι μηχανές για τον αυτοκινητόδρομο Πάτρα-Πύργο, είπε από την Αμαλιάδα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.



«Ύστερα από πολλά χρόνια καθυστερήσεων, υποσχέσεων που έμειναν στα λόγια, παίρνουν επιτέλους μπροστά οι μηχανές για τον αυτοκινητόδρομο Πάτρα-Πύργος», τόνισε από την Αμαλιάδα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του στην εκδήλωση για την έναρξη των εργασιών του νέου τμήματος αυτοκινητόδρομου Πάτρα-Πύργος. «Το είπαμε, το κάναμε. Σε τρία χρόνια από τώρα ο δρόμος αυτός θα έχει ολοκληρωθεί», υπογράμμισε.

Ο Πρωθυπουργός επισήμανε ότι η κυβέρνηση είχε δεσμευτεί για την απεμπλοκή και την υλοποίηση σειράς σημαντικών οδικών έργων, τα οποία είχαν κολλήσει σε διάφορες φάσεις. «Όλα τα έργα αυτά σήμερα δρομολογούνται και προχωράνε με μεγάλη ταχύτητα. Αναφέρω ενδεικτικά τον Ε65, το βόρειο τμήμα του, που θα συνδέσει τα Τρίκαλα με τα Γρεβενά, ένα έργο στο οποίο έχει ήδη μπει εργολάβος. Και φυσικά, ένα έργο το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό για εμένα, ως Κρητικό, τον Βόρειο Οδικό Άξονα της Κρήτης, όπου κι εκεί εκτιμούμε ότι οι πρώτες μπουλντόζες θα έχουν μπει εντός του 2022», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Αναφερόμενος ειδικά στην περίπτωση της αρτηρίας Πάτρα - Πύργος και των προβλημάτων που είχε προκαλέσει η στρατηγική κατάτμησης που ακολούθησε η προηγούμενη κυβέρνηση, ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι «πείσαμε τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι το έργο αυτό έπρεπε να προχωρήσει όπως το είχαμε σχεδιάσει και να συγχρηματοδοτηθεί από ευρωπαϊκούς πόρους».

«Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι αυτή η διαπραγμάτευση δεν ήταν καθόλου εύκολη. Δεν ήταν καθόλου απλή υπόθεση. Και για εμένα ήταν κι ένα προσωπικό στοίχημα, διότι εγώ ο ίδιος είχα αναλάβει τη δέσμευση απέναντι σας ότι το έργο αυτό θα ολοκληρωθεί, οπότε πρέπει να σας πω ότι και εγώ κατανάλωσα σημαντικό πολιτικό κεφάλαιο, προσπαθώντας να πείσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει το ορθό», εξήγησε.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισήμανε ότι ο νέος, σύγχρονος αυτοκινητόδρομος θα αλλάξει τα δεδομένα για την οδική ασφάλεια. «Οι κλειστοί αυτοκινητόδρομοι είναι ασφαλείς αυτοκινητόδρομοι. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ολυμπίας Οδού μας είπε ότι τα θανατηφόρα τροχαία, από τη στιγμή που ολοκληρώθηκε το τμήμα που συνδέει την Αθήνα με την Πάτρα, μειώθηκαν κατά 94% και το ίδιο θα συμβεί όταν με το καλό ολοκληρωθεί και ο δρόμος Πάτρας-Πύργου» τόνισε.

Ο κ. Μητσοτάκης πρόσθεσε ακόμα ότι η κυβέρνηση θα υλοποιήσει τη δέσμευσή της ο δρόμος αυτός, σε σύγχρονη μορφή, να φτάσει μέχρι την Ολυμπία. «Ένας τόπος μοναδικός, ένας τόπος τόσο ταυτισμένος με την Ιστορία, όχι μόνο της Ηλείας αλλά ολόκληρης της πατρίδας μας. Ένα σημείο το οποίο δέχεται εκατομμύρια επισκέπτες κάθε χρόνο, αξίζει να έχει την πρόσβαση που του αναλογεί και αυτό το έργο θα γίνει πραγματικότητα από αυτήν την κυβέρνηση», δήλωσε.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι τα μεγάλα έργα δεν σταματούν παρά τις εξωγενείς κρίσεις που επηρεάζουν την Ελλάδα και ολόκληρη την Ευρώπη, ενώ επαναβεβαίωσε την αφοσίωση της κυβέρνησης στη στήριξη των πολιτών.

«Ξέρω ότι υπάρχουν δυσκολίες και η κυβέρνηση στέκεται δίπλα στους πολίτες με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, για να στηρίξει το εισόδημά τους απέναντι σε αυτό το κύμα ακρίβειας το οποίο πολιορκεί ολόκληρη την Ευρώπη. Όμως, ταυτόχρονα, δεν λησμονούμε και τις προεκλογικές μας δεσμεύσεις. Ο πόλεμος στην Ουκρανία κάποια στιγμή θα τελειώσει. Ο δρόμος όμως αυτός, τον οποίο σήμερα παρουσιάζουμε, θα μείνει και θα μας συνοδεύει για πολλές δεκαετίες ως απόδειξη της συνέπειας λόγων και έργων αυτής της κυβέρνησης», είπε. «Το είπαμε και το κάνουμε πράξη».

Ένα έργο ανάπτυξης και προστασίας της ανθρώπινης ζωής

«Το έργο την υλοποίηση του οποίου παρουσιάζουμε σήμερα, ο νέος σύγχρονος αυτοκινητόδρομος Πατρών-Πύργου, αποτελεί μια έμπρακτη απόδειξη του πώς αντιλαμβανόμαστε την πολιτική. Μια έμπρακτη απόδειξη της δέσμευσης να δίνουμε λύσεις με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον. Δηλαδή το συμφέρον των πολλών. Ακόμα και στα πιο σύνθετα προβλήματα», σημείωσε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κώστας Καραμανλής.

«Ίσως το δυσκολότερο από αυτά τα περίπλοκα προβλήματα ήταν αυτό εδώ το έργο, το Πάτρα-Πύργος. Ένα έργο για το οποίο είχαμε δεσμευτεί προεκλογικά ότι θα το ολοκληρώσουμε. Ένα έργο του οποίου η απαράδεκτη καθυστέρηση την οποία είχε προκαλέσει η προηγούμενη κυβέρνηση δεν σήμαινε μόνο καθυστέρηση στις αναπτυξιακές προοπτικές της περιοχής, σήμαινε κάτι πολύ βαρύτερο, πολύ πιο οδυνηρό για όλους μας. Σήμαινε απώλειες ανθρώπινων ζωών. Μια ανοιχτή πληγή που είχαμε υποχρέωση επιτέλους να κλείσουμε και θέτοντας ως προτεραιότητα -αν θέλετε- την οδική ασφάλεια». τόνισε κατά την τοποθέτησή του ο κ. Καραμανλής.

«Γι’ αυτό από την πρώτη στιγμή μελετήσαμε καλά όλα τα δεδομένα. Εξετάσαμε διεξοδικά κάθε πιθανή εναλλακτική. Παρουσιάσαμε το σχέδιό μας βήμα-βήμα για απεμπλοκή αυτού του πολύπαθου έργου και υλοποίησή του και δεσμευτήκαμε ότι θα δώσουμε λύση. Σώσαμε, και το λέω κυριολεκτικά, ένα έργο για το οποίο το ερώτημα δεν ήταν πότε θα γίνονταν αλλά αν θα γίνονταν», προσέθεσε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών.

«Η σημερινή μέρα δικαιώνει πλήρως την πολιτική επιλογή που έκανε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Υπουργός Υποδομών, ο Κώστας Καραμανλής, να βάλουν ένα τέλος στις βαλτωμένες εργολαβίες και να επαναφέρουν το έργο στην παραχώρηση της Ολυμπίας Οδού, ως ενιαίο έργο, προκειμένου να προχωρήσει και να κατασκευαστεί. Θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι θυμάμαι ακόμη τις φωνές της αντιπολίτευσης μαζί με τον Υπουργό, όταν ήμασταν στη Βουλή, στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, για τον νόμο-πλαίσιο για τις δημόσιες συμβάσεις, που επί της ουσίας ακούγαμε τις φωνές της αντιπολίτευσης να μας λένε ότι “δε θα καταφέρουμε ποτέ να πάρουμε τις τρεις διαδοχικές εγκρίσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή”», δήλωσε από την πλευρά του ο Υφυπουργός Υποδομών Γιώργος Καραγιάννης.

«Ήταν όντως μία απόφαση που χρειαζόταν πολιτική γενναιότητα και ευθυκρισία. Αλλά ήταν ο μοναδικός τρόπος να απεμπλέξουμε το έργο και πλέον να είμαστε σε αυτό το στάδιο, ώστε πολύ σύντομα να έχουμε έναν ασφαλή και σύγχρονο αυτοκινητόδρομο. Και ξέρετε, δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ στη χώρα μας και πολύ αμφιβάλλω αν έχει ξανασυμβεί και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η διαπραγμάτευση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κράτησε περίπου 18 μήνες και υπήρχαν όντως αρκετές στιγμές που κάποιοι πίστευαν ότι δε θα ολοκληρωθεί ποτέ», συμπλήρωσε ο κ. Καραγιάννης.

«Είναι ένα έργο που δεν συνδέει απλά δυο μεγάλες πόλεις του τόπου μας αλλά επιτρέψτε μου να πω ότι αλλάζει πραγματικά τον χάρτη της Δυτικής Ελλάδας και συνολικά του νοτιοδυτικού άξονα της χώρας. Γιατί ο δρόμος αυτός θα συμβάλλει καθοριστικά στην παραγωγική και οικονομική ανασυγκρότηση της Ηλείας, της Αχαΐας, αλλά και συνολικά της Δυτικής Ελλάδας. Γιατί φέρνει πιο κοντά την Πάτρα στον Πύργο και ισχυροποιεί την περιφερειακή μας ταυτότητα. Γιατί δημιουργεί τον ορίζοντα μιας σύγχρονης οδικής σύνδεσης για το σύνολο της Δυτικής Πελοποννήσου. Και τέλος γιατί μας ενώνει ακόμα περισσότερο με τα νησιά του Ιονίου, καθώς η Ζάκυνθος και η Κεφαλονιά συνδέονται πλέον με την ηπειρωτική χώρα κυρίως μέσω του λιμανιού της Κυλλήνης, αλλά και αυτού εδώ το οδικού άξονα», υπογράμμισε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης.

«Η σημασία λοιπόν με λίγα λόγια -για αυτό και το αναφέρω- αυτού του έργου, υπερβαίνει κατά πολύ τα τοπικά όρια. Και μάλιστα ίσως έχει και προεκτάσεις που δεν έχουμε αντιληφθεί ακόμα. Ο δρόμος θα έπρεπε να έχει κατασκευαστεί εδώ και πάρα, πάρα πολλά χρόνια. Ξεμείναμε όμως επί μακρόν με έναν δρόμο- καρμανιόλα. Ένα μνημείο πολιτικών ευθυνών και παλινωδιών με ατελέσφορες κατατμήσεις που δεν θα ξεχάσουμε ποτέ», ανέφερε επίσης ο κ. Φαρμάκης.

Η ταυτότητα και η διαδρομή του έργου

Ο οδικός άξονας Πάτρα-Πύργος θα προσφέρει μία πολύτιμη οδική υποδομή για την πολυδιάστατη ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής της νοτιοδυτικής Ελλάδας, όπως και την ασφαλή σύνδεσή της με το εθνικό δίκτυο.

Ο νέος, σύγχρονος αυτοκινητόδρομος θα έχει μήκος 74,5 χιλιόμετρα, το πλάτος του οδοστρώματος θα υπερβαίνει τα 21 μέτρα, ενώ το παράπλευρο και κάθετο οδικό δίκτυο θα έχει μήκος 124 χιλιόμετρα. Στην τελική του ανάπτυξη ο δρόμος θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, οκτώ ανισόπεδους κόμβους, 15 γέφυρες και 64 διαβάσεις και η προθεσμία για την ολοκλήρωσή του ανέρχεται στους 40 μήνες.

Η κατασκευή συνοδεύεται από επιπρόσθετο έργο αξίας 30 εκατομμυρίων ευρώ για στοχευμένα έργα οδικής ασφάλειας στον υφιστάμενο άξονα, ώστε να προστατευθούν ανθρώπινες ζωές.

Προκειμένου να φτάσουμε στην έναρξη των εργασιών, χρειάστηκε η επίλυση των σοβαρών προβλημάτων τα οποία προκάλεσε η απόφαση της προηγούμενης κυβέρνησης να ακυρώσει την προγραμματισμένη δημοπράτηση του έργου και στη συνέχεια να το κατατμήσει σε οκτώ επιμέρους τμήματα.

Η επιλογή αυτή οδήγησε σε τεράστιες καθυστερήσεις και πολύ μικρό ποσοστό υλοποίησης των έργων. Ενδεικτικό είναι ότι ένας από τους αναδόχους κρίθηκε τελικά έκπτωτος, το 2020, αφού είχε ολοκληρώσει μόλις το 0,11% του έργου που είχε αναλάβει ενώ είχε παρέλθει το 30% του χρόνου της σύμβασης. Επιπλέον, τρία από τα τμήματα δεν συμβασιοποιήθηκαν καν, αφενός διότι η ανάδοχος εταιρεία δύο εξ αυτών, η Κ/Ξ Τοξότης - Ομάδα Κατασκευών, δεν προσκόμισε εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης, και αφετέρου διότι για το τρίτο τμήμα υπήρξαν προσφυγές διαγωνιζόμενων στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

Η Διεύθυνση Περιφερειακής Ανάπτυξης (DG REGIO) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είχε επανειλημμένα εκφράσει στην προηγούμενη κυβέρνηση τις ενστάσεις της όσον αφορά τη διαίρεση του έργου σε επιμέρους εργολαβίες, λόγω ανησυχιών ότι θα επηρεαζόταν η προοπτική ολοκλήρωσής του.

Με αυτά τα δεδομένα, κι ενώ οι εργασίες είχαν βαλτώσει, το καλοκαίρι του 2019 η νέα ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών άρχισε να αναζητά λύση.

Ακολούθησε σειρά διαβουλεύσεων του Υπουργείου με τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με τη σταθερή υποστήριξη του Πρωθυπουργού. Η Επιτροπή αποδέχτηκε τα ελληνικά αιτήματα τόσο για την επανένταξη του έργου όσο και για το θέμα της κρατικής ενίσχυσης, με αποτέλεσμα να δρομολογηθεί η έναρξη των έργων.

Στην εκδήλωση παρέστησαν επίσης ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κώστας Α. Καραμανλής, ο Υφυπουργός αρμόδιος για τις Δημόσιες Επενδύσεις και το ΕΣΠΑ Γιάννης Τσακίρης, ο Υφυπουργός αρμόδιος για τις Υποδομές Γιώργος Καραγιάννης, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης, ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Παναγιώτης Νίκας, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ολυμπίας Οδού Α.Ε. Παναγιώτης Παπανικόλας, οι βουλευτές Αχαΐας της Νέας Δημοκρατίας Άγγελος Τσιγκρής, Ανδρέας Κατσανιώτης, Ιάσων Φωτήλας και Χριστίνα Αλεξοπούλου, οι βουλευτές Ηλείας της ΝΔ Διονυσία-Θεοδώρα Αυγερινοπούλου, Κώστας Τζαβάρας και Ανδρέας Νικολακόπουλος, ο βουλευτής Κεφαλληνίας της ΝΔ Παναγής Καππάτος και ο βουλευτής Ζακύνθου της ΝΔ, Διονύσης Ακτύπης, καθώς και Δήμαρχοι και φορείς από την ευρύτερη περιοχή.

Ολόκληρη η ομιλία του Πρωθυπουργού

Κύριοι Περιφερειάρχες, κ. Υπουργέ, κ. Υφυπουργέ, κ. Δήμαρχοι, Σεβασμιότατε, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί κάτοικοι της Ηλείας, της Αχαΐας, σήμερα πράγματι είναι μία καλή μέρα, αγαπητέ Νεκτάριε, για την Ηλεία, για την Αχαΐα, για ολόκληρη την Πελοπόννησο, για τη Ζάκυνθο, για την Κεφαλονιά. Γιατί ύστερα από πολλά χρόνια καθυστερήσεων, υποσχέσεων που έμειναν στα λόγια, παίρνουν επιτέλους μπροστά οι μηχανές για τον αυτοκινητόδρομο Πάτρα-Πύργος.

Θα ήθελα να εκφράσω κατ’ αρχάς τις θερμές μου ευχαριστίες στην ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, στον Υπουργό Κώστα Καραμανλή, στον Υφυπουργό Γιώργο Καραγιάννη, στη Γενική Γραμματέα αλλά και σε όλα τα υπηρεσιακά στελέχη που δούλεψαν σκληρά προκειμένου το έργο αυτό να γίνει πραγματικότητα.

Δε θέλω σήμερα να μιλήσω για το παρελθόν. Η ιστορία του έργου αυτού σας είναι εξάλλου γνωστή. Και δυστυχώς οι κάτοικοι της Ηλείας και της Αχαΐας έχουν πληρώσει φόρο αίματος για το γεγονός ότι ο δρόμος αυτός καθυστέρησε πάρα πολύ να ολοκληρωθεί.

Είναι βέβαιο ότι όταν ήρθαμε στα πράγματα, τον Ιούλιο του 2019, αντιμετωπίσαμε μια σειρά από μεγάλες εκκρεμότητες ως προς την ολοκλήρωση σημαντικών έργων υποδομής στην πατρίδα μας.

Εγώ ο ίδιος, επισκεπτόμενος πολλές φορές προεκλογικά την Αχαΐα και την Ηλεία, είχα αναλάβει προσωπική δέσμευση ότι το έργο αυτό, εφόσον μας εμπιστευθεί ο ελληνικός λαός, θα δρομολογηθεί και θα ολοκληρωθεί.

Όμως ο Υπουργός έχει δίκιο όταν είπε ότι από όλα τα έργα τα οποία παραλάβαμε σε διάφορες φάσεις καθυστερήσεων και εκκρεμότητας, το κομμάτι του έργου Πάτρα-Πύργος ήταν ενδεχομένως το πιο σύνθετο, λόγω τραγικών αστοχιών που είχαν γίνει στο παρελθόν.

Όμως με πολύ συστηματική δουλειά, με επιμονή, με σωστό σχεδιασμό, παίρνοντας την απολύτως προφανή και ορθή απόφαση το έργο αυτό να έρθει και να κολλήσει στη Σύμβαση Παραχώρησης της Ολυμπίας Οδού, καταφέραμε και πείσαμε τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι το έργο αυτό έπρεπε να προχωρήσει όπως το είχαμε σχεδιάσει και να συγχρηματοδοτηθεί από ευρωπαϊκούς πόρους.

Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι αυτή η διαπραγμάτευση δεν ήταν καθόλου εύκολη. Δεν ήταν καθόλου απλή υπόθεση. Και για εμένα ήταν κι ένα προσωπικό στοίχημα, διότι εγώ ο ίδιος είχα αναλάβει τη δέσμευση απέναντι σας ότι το έργο αυτό θα ολοκληρωθεί, οπότε πρέπει να σας πω ότι και εγώ κατανάλωσα σημαντικό πολιτικό κεφάλαιο, προσπαθώντας να πείσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει το ορθό.

Και είμαστε σήμερα εδώ, όχι παρουσιάζοντας πια ένα έργο στα χαρτιά ή στα σχέδια. Είμαστε εδώ σε ένα από τα τρία ενεργά εργοτάξια ενός έργου το οποίο -όπως είπε και ο Υπουργός και ο Υφυπουργός- θα έχει ολοκληρωθεί ως προς το κύριο, ως προς το βασικό σκέλος του μέχρι τα τέλη του 2024 και θα έχει παραδοθεί πλήρως έως τα μέσα του 2025.

Ναι, πράγματι, το νερό έχει πια μπει στο αυλάκι. Έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στον παραχωρησιούχο και στις ελληνικές τεχνικές εταιρείες που θα υλοποιήσουν το έργο αυτό και φυσικά θα υπάρχει η στενή παρακολούθηση του Υπουργείου αλλά και της Περιφέρειας ώστε να τηρηθούν όλα τα σχετικά χρονοδιαγράμματα και το έργο να παραδοθεί στο χρόνο που έχουμε ορίσει, με τον προϋπολογισμό τον οποίον έχουμε ορίσει και με τις προδιαγραφές τις οποίες έχουμε ορίσει.

Με άλλα λόγια, θα υπάρχει πια ένας υπερσύγχρονος αυτοκινητόδρομος που θα συνδέει τη Πάτρα με τον Πύργο αλλά ταυτόχρονα θα υλοποιήσουμε και τη δέσμευσή μας ο δρόμος αυτός, σε σύγχρονη μορφή, να φτάσει μέχρι την Ολυμπία.

Ένας τόπος μοναδικός, ένας τόπος τόσο ταυτισμένος με την Ιστορία, όχι μόνο της Ηλείας αλλά ολόκληρης της πατρίδας μας. Ένα σημείο το οποίο δέχεται εκατομμύρια επισκέπτες κάθε χρόνο, αξίζει να έχει την πρόσβαση που του αναλογεί και αυτό το έργο θα γίνει πραγματικότητα από αυτήν την κυβέρνηση.

Ταυτόχρονα, ακολουθώντας τη σύσταση και την προτροπή του Περιφερειάρχη, δεν σταματήσαμε μόνο στην δημοπράτηση του βασικού έργου. Προχωράμε και σε μια σειρά από σημαντικές παρεμβάσεις, βελτιώνοντας την οδική ασφάλεια στον παλιό δρόμο, ο οποίος εξάλλου θα εξακολουθεί να καλύπτει τις ανάγκες της ευρύτερης περιοχής. Τα έργα αυτά γίνονται ταυτόχρονα με την κατασκευή του νέου αυτοκινητοδρόμου, έτσι ώστε να μπορέσουμε να περιορίσουμε και στον παλιό δρόμο τα τροχαία ατυχήματα τα οποία δυστυχώς έχουν στοιχίσει τη ζωή σε τόσους συμπολίτες σας και έχουν οδηγήσει ακόμα περισσότερους στην αναπηρία, σε αναπηρικά καροτσάκια.

Και πραγματικά έχετε δίκιο όταν μιλάτε για την αναπτυξιακή διάσταση αυτού του δρόμου. Όπου κατασκευάστηκαν υπερσύγχρονοι αυτοκινητόδρομοι αυτό αποτέλεσε το έναυσμα για ένα άλμα ανάπτυξης για τις περιοχές αυτές, πόσω μάλλον για μια περιοχή η οποία έχει τόσο αναξιοποίητο αναπτυξιακό δυναμικό όπως είναι η περιοχή της Αχαΐας από την Πάτρα και μετά, αλλά και ολόκληρη η Περιφερειακή Ενότητα τη Ηλείας.

Αρκεί να κοιτάξετε τι έχει συμβεί σε άλλες περιοχές της χώρας για να αντιληφθείτε πόσο καλύτερες μέρες περιμένουν την Αχαΐα και την Ηλεία με την ολοκλήρωση αυτού του έργου.

Όμως για μένα η σημαντικότερη πτυχή είναι άλλη και έχει να κάνει με την οδική ασφάλεια. Η Ελλάδα, δυστυχώς, υπήρξε για πολλά χρόνια πρωταγωνίστρια στα θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα.

Σε μεγάλο βαθμό αυτά τα θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα δεν γίνονται στους κλειστούς αυτοκινητοδρόμους, γίνονται στο επαρχιακό δίκτυο, γίνονται σε δρόμους όπως ο παλιός δρόμος που συνδέει ακόμα και σήμερα την Πάτρα με την Ολυμπία.

Οι κλειστοί αυτοκινητόδρομοι είναι ασφαλείς αυτοκινητόδρομοι. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ολυμπίας Οδού μας είπε ότι τα θανατηφόρα τροχαία, από τη στιγμή που ολοκληρώθηκε το τμήμα που συνδέει την Αθήνα με την Πάτρα, μειώθηκαν κατά 94% και το ίδιο θα συμβεί όταν με το καλό ολοκληρωθεί και ο δρόμος Πάτρας-Πύργου.

Σημαντικότατη συμβολή, λοιπόν, και στην οδική ασφάλεια. Θα θρηνήσουμε πολύ λιγότερα θύματα όταν ολοκληρωθεί ο δρόμος αυτός.

Θέλω επίσης να σας πω ότι ο δρόμος αυτός αποτελεί ένα μέρος μόνο ενός πολύ μεγάλου αναπτυξιακού προγράμματος υποδομών το οποίο δρομολογεί αυτή η κυβέρνηση.

Όταν ήρθαμε στα πράγματα αναλάβαμε τη δέσμευση για μια σειρά από σημαντικά οδικά έργα, τα οποία είχαν κολλήσει σε διάφορες φάσεις εκκρεμοτήτων. Όλα τα έργα αυτά σήμερα δρομολογούνται και προχωράνε με μεγάλη ταχύτητα. Αναφέρω ενδεικτικά τον Ε65, το βόρειο τμήμα του, που θα συνδέσει τα Τρίκαλα με τα Γρεβενά, ένα έργο στο οποίο έχει ήδη μπει εργολάβος.

Και φυσικά, ένα έργο το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό για εμένα, ως Κρητικό, τον Βόρειο Οδικό Άξονα της Κρήτης, όπου κι εκεί εκτιμούμε ότι οι πρώτες μπουλντόζες θα έχουν μπει εντός του 2022. Αναφέρω δύο έργα μόνο ανάμεσα στα δεκάδες άλλα έργα τοπικής και υπερτοπικής σημασίας τα οποία δρομολογούνται από το Υπουργείο και από αυτήν την κυβέρνηση.

Ξέρω ότι η χώρα μας αντιμετωπίζει σήμερα μεγάλες δυσκολίες, ως αποτέλεσμα μίας διεθνούς κρίσης, της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία που έχει οδηγήσει σε μεγάλη αύξηση των τιμών ενέργειας και ως αποτέλεσμα έχει οδηγήσει σε πληθωριστικές τάσεις στην πατρίδα μας, στην Ευρώπη, σε ολόκληρο τον κόσμο.

Και ξέρω ότι υπάρχουν δυσκολίες και η κυβέρνηση στέκεται δίπλα στους πολίτες με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, για να στηρίξει το εισόδημά τους απέναντι σε αυτό το κύμα ακρίβειας το οποίο πολιορκεί ολόκληρη την Ευρώπη.

Όμως, ταυτόχρονα, δεν λησμονούμε και τις προεκλογικές μας δεσμεύσεις. Ο πόλεμος στην Ουκρανία κάποια στιγμή θα τελειώσει. Ο δρόμος όμως αυτός, τον οποίο σήμερα παρουσιάζουμε, θα μείνει και θα μας συνοδεύει για πολλές δεκαετίες ως απόδειξη της συνέπειας λόγων και έργων αυτής της κυβέρνησης.

Το είπαμε και το κάνουμε πράξη. Και οι πιο καχύποπτοι σήμερα οφείλουν να ομολογήσουν ότι αυτή η κυβέρνηση έχει τη δυνατότητα να ξεπερνά δυσκολίες και να δρομολογεί τόσο σημαντικά έργα όπως αυτό το οποίο παρουσιάζουμε σήμερα.

Κλείνοντας, καθώς έφτανα στο χώρο του εργοταξίου μου ήρθε στο μυαλό ένα τραγούδι της δεκαετίας του ’80 από έναν σημαντικό Εγγλέζο τραγουδιστή και τραγουδοποιό, τον Κρις Ρέα, το οποίο ονομαζόταν «The Road to Hell», «Ο δρόμος προς την κόλαση». «Ο δρόμος προς την κόλαση» είναι ο δρόμος ο σημερινός Πάτρας-Πύργου.

Αυτός ο δρόμος είναι ο δρόμος προς την ελπίδα, προς ένα καλύτερο αύριο, προς ένα μέλλον αισιοδοξίας για ολόκληρη τη Δυτική Ελλάδα, για την Πάτρα, για τον Πύργο, για τα νησιά του Ιονίου. Το είπαμε, το κάναμε. Σε τρία χρόνια από τώρα ο δρόμος αυτός θα έχει ολοκληρωθεί.

Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και συγχαρητήρια και πάλι σε όλους τους συντελεστές αυτού του σημαντικού έργου.

Παππάς: "Σταματήσατε την Πατρών - Πύργου για τρία χρόνια και φορτώσατε τους Έλληνες με 500 εκατ. ευρώ επιπλέον"

Στην τωρινή κυβέρνηση επέρριψε την ευθύνη για την καθυστέρηση στην κατασκευή της Πατρών-Πύργου ο τομεάρχης Υποδομών του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Νίκος Παππάς, απαντώντας σε σχόλιο του υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών.

«Αιδώς Αργείοι. Σταματήσατε για τρία χρόνια ενεργά εργοτάξια της Πατρών- Πύργου. Φορτώσατε τον Έλληνα φορολογούμενο με 500 εκατ. ευρώ επιπλέον με απευθείας ανάθεση. Και τώρα ζητάτε και τα ρέστα;», δήλωσε ο Ν. Παππάς.

«Σήμερα στήσατε φιέστα μέσα σε εργοτάξιο που δούλευε κανονικά επί δικής μας διακυβέρνησης. Αλλά εδώ δεν ζητάτε συγγνώμη για τα λεωφορεία που καίγονται κάθε μέρα, θα ζητούσατε για τρία χρόνια καθυστέρηση και μισό δισ. ευρώ φέσι;», σχολίασε και κατέληξε: «Η λέξη ντροπή είναι λίγη για να περιγράψει τα έργα (ποια έργα, αλήθεια;) και τις ημέρες σας».

Υπουργείο Μεταφορών προς Παππά: Δεν θέλει μόνο θράσος, θέλει και άγνοια

Για «θράσος» και «άγνοια» κάνει λόγο το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών σχολιάζοντας τη δήλωση του Νίκου Παππά για την Πατρών-Πύργου. «Δεν θέλει μόνο θράσος, θέλει και άγνοια», αναφέρεται χαρακτηριστικά στο σχόλιο του υπουργείου το οποίο καταλήγει με ερώτηση-πρόσκληση προς τον κ. Παππά: «Για να μάθει πως ολοκληρώνονται τα έργα, μήπως ενδιαφέρεται ο κ. Παππάς να τον ξεναγήσουμε στα εργοτάξια που ήδη δουλεύουν;»

Αναλυτικά το σχόλιο του υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών έχει ως εξής:

«Κατανοούμε τη δυσκολία στην οποία έχει περιέλθει ο ΣΥΡΙΖΑ.

Κατανοούμε και τα προσωπικά-πολιτικά αδιέξοδα του κ. Παππά.

Αλλά σε όλα τα πράγματα υπάρχει κι ένα όριο.

Ο ΣΥΡΙΖΑ των κατατμήσεων...

Ο ΣΥΡΙΖΑ του μηδενικού έργου στις οκτώ εργολαβίες...

Ο ΣΥΡΙΖΑ των έκπτωτων διαγωνιζομένων...

Ο ΣΥΡΙΖΑ του Καλογρίτσα...

Ο ΣΥΡΙΖΑ με τα βοσκοτόπια...



Ο ΣΥΡΙΖΑ που ακύρωσε έργο που θα είχε ολοκληρωθεί σήμερα...

Ο ΣΥΡΙΖΑ των 296 εκατομμυρίων κόστους, όταν με κυβέρνηση ΝΔ η συμβολή του Δημοσίου θα είναι 216 εκατομμύρια...

Ο ΣΥΡΙΖΑ όλων των παραπάνω ως τι μιλάει;

Δεν χρειάζεται μόνο θράσος αλλά και άγνοια.

Γι’ αυτό, για να μάθει πως ολοκληρώνονται τα έργα, μήπως ενδιαφέρεται ο κ. Παππάς να τον ξεναγήσουμε στα εργοτάξια που ήδη δουλεύουν;»

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα, ο τομεάρχης υποδομών του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. Νίκος Παππάς, έκανε λόγο για καθυστερήσεις και απευθείας αναθέσεις στο έργο της Πατρών - Πύργου.

«Στην Πατρών - Πύργου, η κυβέρνηση Μητσοτάκη, όχι μόνο αδράνησε τρία χρόνια, αλλά φεσώνει και τον λαό με άλλα 500 εκατ. ευρώ μέσω απευθείας ανάθεσης» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Νίκος Παππάς, ενώ μίλησε για «τρία χρόνια παλινωδίες, ψέματα και κοροϊδία του λαού της Ηλείας και της Αχαΐας».

«Το έργο αυτό έπρεπε να ολοκληρώνεται τους επόμενους μήνες και ο κ. Μητσοτάκης, όχι μόνο καθυστέρησε τρία χρόνια, αλλά φεσώνει και τον ελληνικό λαό με 500 εκατ. ευρώ» καταλήγει η ανακοίνωση του Νίκου Παππά.

Ειδήσεις σήμερα:

“Το Πρωινό” - Ρούλα Πισπιρίγκου: Η αντίδραση του Μάνου Δασκαλάκη μετά τη σύλληψη (βίντεο)

Κωνσταντίνος Σκούμας: Ποιος είναι ο νέος αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας

Κορονοϊός - Μεταλλάξεις: η Όμικρον 2 “σαρώνει” την Ελλάδα