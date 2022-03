Πολιτική

Ο Μητσοτάκης κήρυξε την έναρξη των εργασιών για τον νέο αυτοκινητόδρομο Πάτρας - Πύργου

«Το υποσχεθήκαμε και το κάναμε πράξη», υπογράμμισε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός. Σκληρή κριτική από τον Ν. Παππά.

«Σήμερα είναι μία καλή μέρα για την Ηλεία, για την Αχαΐα, για τη Ζάκυνθο, την Κεφαλονιά. Ύστερα από πολλά χρόνια καθυστερήσεων, υποσχέσεων που έμεναν στα λόγια, παίρνουν μπροστά οι μηχανές για τον αυτοκινητόδρομο Πάτρα – Πύργος», τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης που κήρυξε την έναρξη των εργασιών για την κατασκευή του νέου αυτοκινητόδρομου Πάτρας - Πύργου από εργοτάξιο στην θέση Γεράκι, στην Αμαλιάδα.

«Δεν θέλω σήμερα να μιλήσω για το παρελθόν. Η ιστορία του έργου αυτού σάς είναι γνωστή. Δυστυχώς οι κάτοικοι της Ηλείας και της Αχαΐας έχουν πληρώσει "φόρο" αίματος για το γεγονός ότι ο δρόμος αυτός καθυστέρησε πάρα πολύ να ολοκληρωθεί. Τον Ιούλιο του 2019 αντιμετωπίσαμε μία σειρά από μεγάλες εκκρεμότητες. Εγώ, ο ίδιος ,επισκεπτόμενος πολλές φορές προεκλογικά, είχα αναλάβει προσωπική δέσμευση ότι το έργο αυτό θα δρομολογηθεί και θα υλοποιηθεί. Από όλα τα έργα το κομμάτι του έργου Πάτρα-Πύργος ήταν το πιο σύνθετο λόγω τραγικών αστοχιών στο παρελθόν. Με επιμονή και σχεδιασμό, καταφέραμε και πείσαμε της υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η διαπραγμάτευση δεν ήταν καθόλου εύκολη. Ήταν για μένα και ένα προσωπικό στοίχημα», ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης.

«Το έργο θα έχει ολοκληρωθεί πλήρως έως τα μέσα του 2025. Το νερό έχει μπει πια στο αυλάκι. Θα υπάρχει η στενή παρακολούθηση του υπουργείου και περιφέρειας, ώστε να τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα. Θα υπάρχει ένας υπερσύγχρονος αυτοκινητόδρομος που θα συνδέει την Πάτρα με τον Πύργο και θα υλοποιήσουμε τη δέσμευσή μας ο δρόμος αυτός σε σύγχρονη μορφή να φτάσει μέχρι την Ολυμπία. Ένας τόπος μοναδικός, τόσο ταυτισμένος με την ιστορία ολόκληρης της πατρίδας μας. Αξίζει να έχει την πρόσβαση που του αναλογεί. Και αυτό το έργο θα γίνει πραγματικότητα από αυτή την κυβέρνηση. Προχωράμε και σε μία σειρά από σημαντικές παρεμβάσεις βελτιώνοντας την οδική ασφάλεια στον παλιό δρόμο», επισήμανε ο πρωθυπουργός.

«Για μένα η σημαντικότερη πτυχή έχει να κάνει με την οδική ασφάλεια. Οι κλειστοί αυτοκινητόδρομοι είναι ασφαλείς. Σημαντικότατη συμβολή και στην οδική ασφάλεια. Θα θρηνήσουμε πολύ λιγότερα θύματα όταν ολοκληρωθεί ο δρόμος αυτός. Αποτελεί ένα μέρος ενός μεγάλου αναπτυξιακού προγράμματος υποδομών. Αναλάβαμε τη δέσμευση για μια σειρά από σημαντικά οδικά έργα τα οποία είχαν κολλήσει. Όλα δρομολογούνται και προχωρούν με μεγάλη ταχύτητα. Αναφέρω τον Ε65 και τον ΒΟΑΚ, όπου οι πρώτες μπουλντόζες θα μπουν εντός του 2022», είπε μεταξύ άλλων.

«Ξέρω ότι η χώρα αντιμετωπίζει σήμερα μεγάλες δυσκολίες ως αποτέλεσμα διεθνούς κρίσης, της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, και έχει οδηγήσει σε πληθωριστικές τάσεις σε όλο τον κόσμο. Ο πόλεμος στην Ουκρανία κάποια στιγμή θα τελειώσει. Ο δρόμος αυτός θα μείνει. Το είπαμε και το κάνουμε πράξη», υπογράμμισε.

Παππάς: Τρία χρόνια παλινωδίες, ψέματα και κοροϊδία

Ο Τομεάρχης Υποδομών και Μεταφορών της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Παππάς, αναφερόμενος στην έναρξη των εργασιών και τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού, αναφέρει τα εξής: Τρία χρόνια παλινωδίες, ψέματα και κοροϊδία του λαού της Ηλείας και της Αχαΐας. Και σήμερα ο κ. Μητσοτάκης και ο κ. Καραμανλής πανηγυρίζουν:

Γιατί δίνουν και αυτό το έργο με απευθείας ανάθεση, αφού σταμάτησαν τις εργασίες που είχαν ξεκινήσει επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.

Για το «καπέλο» των 120 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον διαγωνισμό της δικής μας κυβέρνησης.

Για την τριετή παράταση στην παραχώρηση των διοδίων της Κορίνθου - Πατρών, με κόστος 120 εκατ. ευρώ τον χρόνο για τους πολίτες.

Το έργο αυτό έπρεπε να ολοκληρώνεται τους επόμενους μήνες και ο κ. Μητσοτάκης, όχι μόνο καθυστέρησε τρία χρόνια, αλλά φεσώνει και τον ελληνικό λαό με 500 εκατ. ευρώ.

