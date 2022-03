Πολιτική

Κωνσταντίνος Σκούμας: Ποιος είναι ο νέος αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας

Το βιογραφικό του νέου Αρχηγού της ΕΛΑΣ, Κωνσταντίνου Σκούμα.

Νέος αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας επελέγη με σημερινή απόφαση του ΚΥΣΕΑ ο μέχρι σήμερα Γενικός Επιθεωρητής Βορείου Ελλάδος αντιστράτηγος Κωνσταντίνος Σκούμας.

Επίσης, αποστρατεύθηκαν ο τέως αρχηγός Μιχαήλ Καραμαλάκης, στον οποίο το ΚΥΣΕΑ απένειμε το βαθμό του στρατηγού της Ελληνικής Αστυνομίας και τον τίτλο του επίτιμου αρχηγού του Σώματος, καθώς και ο αντιστράτηγος Ανδρέας Δασκαλάκης στον οποίο απονέμεται ο τίτλος του επίτιμου υπαρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας.

Οι κρίσεις συνεχίζονται.

Ποιος είναι ο Κωνσταντίνος Σκούμας

Γεννήθηκε στο Τετράκωμο του Νομού Άρτας, το έτος 1962.

Αποφοίτησε από το Λύκειο Φοίνικα Θεσσαλονίκης, το έτος 1981.

Κατά τα έτη 1980-81 φοίτησε στην Ανωτέρα Σχολή Δοκίμων Αξιωματικών Ε.Ν. Πλοιάρχων Νέας Μηχανιώνας.

Το έτος 1982, κατατάχθηκε στο Σώμα της πρώην Χωροφυλακής και αποφοίτησε από τη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας, το έτος 1990.

Παρακολούθησε το Τμήμα Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Επιτελών Στελεχών της Αστυνομικής Ακαδημίας, το έτος 2002.

Συμμετείχε με επιτυχία σε σειρά εκπαιδευτικών σεμιναρίων και παρακολούθησε διάφορα συνέδρια, ημερίδες και διαλέξεις σε εξειδικευμένα θέματα Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας.

Υπηρέτησε ως Αξιωματικός σε διάφορες μάχιμες Υπηρεσίες της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Ηπείρου.

Από τον Απρίλιο του 2014, με την προαγωγή του στο βαθμό του Ταξιάρχου τοποθετήθηκε ως Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Άρτας, μέχρι και τον Φεβρουάριο του 2016.

Τον Φεβρουάριο του 2016, τοποθετήθηκε ως Γενικός Διευθυντής της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Ηπείρου ενώ τον Ιανουάριο του 2017, προήχθη στον βαθμό του Υποστρατήγου, παραμένοντας στην ίδια θέση.

Την 23/07/2019 προήχθη στο βαθμό του Αντιστρατήγου και τοποθετήθηκε ως Γενικός Επιθεωρητής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος.

Είναι έγγαμος και πατέρας δύο τέκνων.

Μήνυμα του απερχόμενου αρχηγού της ΕΛΑΣ στο προσωπικό του Σώματος

Με μια φράση του Δημόκριτου αποχαιρέτησε ο απερχόμενος αρχηγός της ΕΛΑΣ Μιχάλης Καραμαλάκης, τους άνδρες και τις γυναίκες του Σώματος, τους οποίους ευχαρίστησε θερμά για την συνεργασία τους και τους κάλεσε να στηρίξουν τον νέο αρχηγό Κωνσταντίνο Σκούμα και να επιδιώκουν πάντα «μεγάλα και λαμπρά υπηρεσιακά επιτεύγματα και κατακτήσεις» μέσα από συστηματική προσπάθεια.

«Σήμερα ολοκληρώνεται για εμένα μια πορεία 40 ετών στην Ελληνική Αστυνομία και ως παραδίδων αρχηγός του Σώματος νιώθω την ανάγκη να ευχαριστήσω όλους εσάς, για την κοινή πορεία και συμπόρευσή μας, αλλά και για τον ζήλο και την υπευθυνότητα που επιδεικνύετε διαρκώς για την εκπλήρωση της ύψιστης αποστολής του Σώματος, τη διαφύλαξη και την προστασία του αγαθού της ασφάλειας», αναφέρει στο μήνυμα του προς το προσωπικό της ΕΛΑΣ ο κ. Καραμαλάκης και προσθέτει:

«Εύχομαι σε όλους καλή δύναμη στο έργο σας, με υγεία προσωπική και οικογενειακή, και ευδοκίμηση του συνόλου των τεθέντων στόχων σας, πάντα έχοντας ως πρόταγμα τη φράση του Δημόκριτου "Τους πόνους διώκειν, αφ' ών τα μεγάλα και λαμπρά γίγνονται τοις ανθρώποις"».

Ο απερχόμενος αρχηγός χαρακτηρίζει τους άνδρες και τις γυναίκες της ΕΛΑΣ «θεμέλιο λίθο του Σώματος και η παραγωγική δύναμή του» και σημειώνει: «Είμαι βέβαιος ότι θα συνδράμετε το νέο αρχηγό και θα συνεχίσετε να θέτετε στέρεες βάσεις και ανοιχτούς ορίζοντες σε καινοτομίες και πρωτοτυπία, αντικατοπτρίζοντας σιγουριά και εμπιστοσύνη σε ασφαλείς πολίτες».

