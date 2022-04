Πολιτική

Καραμανλής για Πατρών – Πύργου: Σε 36 μήνες θα είναι έτοιμος ο δρόμος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Υπουργός Μεταφορών στον ΑΝΤ1 για τα έργα υποδομών που γίνονται στη δυτική και την υπόλοιπη Ελλάδα. Το μετρό της Θεσσαλονίκης.

«Πρόκειται για δρόμο που έχει ξεκληρίσει οικογένειες, δεν μπορούμε να θρηνούμε άλλες ανθρώπινες ζωές», δήλωσε ο Κώστας Καραμανλής στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», αναφερόμενος στο έργο ανακατασκευής της Εθνικής Οδού Πατρών – Πύργου, το οποίο εγκαινίασε χθες ο Πρωθυπουργός.

Σχολίασε την πολιτική αντιπαράθεση λέγοντας πως «δεν αφορά τους πολίτες, όποιος θέλει να μάθει την αλήθεια, είναι εδώ» και αρκέστηκε να τονίσει πως, «είμαστε σε μια ευχάριστη συγκυρία που αλλάζουν πράγματα στη δυτική Ελλάδα».

Αναφέρθηκε σε έργα στην περιοχή της Αττικής, όπως η επέκταση της Αττικής Οδού, ενώ εξήγησε πως «κανένα έργο δεν είναι αυτόνομο».

«Έχουν συμβασοποιηθεί έργα 3,5 δισ. κι έχουν δρομολογηθεί έργα 6 δισεκατομμυρίων ευρώ», είπε ο Υπουργός Μεταφορών και Υποδομών.

Κληθείς να σχολιάσει προβλήματα γραφειοκρατίας που προκύπτουν σε έργα, κυρίως της τοπικής αυτοδιοίκησης, είπε ότι, αυτά έχουν πλέον αλλάξει με τη μελετοκατασκευή και τη «σοβαρή επίβλεψη από ιδιώτες μηχανικούς με την εποπτεία του δημοσίου»

«Όλα μπαίνουν σε σειρά, εντάσσονται σε ευρύτερο σχέδιο να αλλάξει η Ελλάδα», είπε σχετικά, συμπληρώνοντας πως «όλα αυτά τα χρήματα έρχονται από την ΕΕ και είναι μεγάλη ευκαιρία».

Ερωτηθείς για το μετρό της Θεσσαλονίκης είπε ότι, «ο Μητσοτάκης και η κυβέρνησή μας δεν θα εγκαινιάσουμε μουσαμάδες» και διαβεβαίωσε πως «παρά τις προσφυγές που έχουν γίνει» το μετρό θα είναι έτοιμο στο τέλος του 2023, μαζί με το σταθμό «Βενιζέλου».

«Τα μεγάλα έργα είναι άθροισμα έργων πολλών κυβερνήσεων», είπε και ανέφερε πως «ξεμπλοκάραμε πολλά έργα, όπως τον ΒΟΑΚ, τον Ε65, το Θριάσιο».

Απάντησε τέλος, σε σχετική ερώτηση πως, «μέσα σε 36 μήνες θα τελειώσει το Πάτρα – Πύργος».

Ειδήσεις σήμερα:

Πούτιν: Δεν θα επιδιώξω καμία συνεργασία με τη Δύση

Ρούλα Πισπιρίγκου: Στη ΓΑΔΑ για δεύτερο βράδυ

Δίκη Πέτρου Φιλιππίδη: Συνεχίζεται κεκλεισμένων των θυρών