Αδερφή Ρούλας Πισπιρίγκου: Ήταν υπόδειγμα μάνας (βίντεο)

Τι αναφέρει η αδερφή της Ρούλας Πισπιρίγκου στην πρώτη της δήλωση

"Μάνα-υπόδειγμα" χαρακτήρισε τη Ρούλα Πισπιρίγκου η αδερφή της Δήμητρα, αποκλείοντας το ενδεχόμενο να είναι υπεύθυνη για τη δολοφονία της ανιψιάς της, Τζωρτζίνας.

«Δεν μπορεί να έχει συμβεί. Η Ρούλα δεν έφυγε στιγμή από το νοσοκομείο. Λένε ότι έβαλε μία ουσία. Αφού δεν βγήκε από το νοσοκομείο, πώς την προμηθεύτηκε;» δήλωσε η Δήμητρα Πισπιρίγκου στο Star

«Είναι μία μάνα χτυπημένη ανελέητα και δεν έχει προλάβει να ξεσπάσει για τον θάνατο των τριών παιδιών της».

«Αδίκως τη στοχοποίησαν, ήταν μία μάνα υπόδειγμα» ανέφερε, λέγοντας ότι η οικογένεια θα είναι μαζί της «μέχρι τελικής πτώσεως, να τη στηρίζουμε».

Η Δήμητρα Πισπιρίγκου αναφέρθηκε και σε όσα συνέβησαν προχθες, με τη σύλληψη της αδερφή της «Ποιος μας προστάτευε χθες;».





