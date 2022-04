Πολιτική

Τζιτζικώστας: η συνάντηση με τον Γιώργο Κουγιουμτσίδη και τα συγχαρητήρια (εικόνες)

Συνάντηση πραγματοποίησε ο περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολος Τζιτζικώστας με τον Πρωταθλητή Ευρώπης στην Πάλη Γιώργο Κουγιουμτσίδη.

Ο Περιφερειάρχης υποδέχτηκε τον αθλητή, τους προπονητές και τα στελέχη του Παλαιστικού Συλλόγου Ευκαρπίας στο γραφείο του στην έδρα της διοίκησης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και συζήτησε μαζί τους για τη μεγάλη επιτυχία της κατάκτησης του Πρωταθλήματος Ευρώπης Ανδρών στην Ελευθέρα Πάλη από τον 20χρονο, Γιώργο, αλλά και για την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα U23, ενώ εξέτασαν και το ζήτημα των εγκαταστάσεων του συλλόγου, στον οποίο προπονούνται 120 αθλητές πάλης.

Μετά το πέρας της συνάντησης ο κ. Τζιτζικώστας τόνισε: “Υποδέχτηκα σήμερα με μεγάλη χαρά τον πρωταθλητή Ευρώπης στην πάλη, ένα δικό μας παιδί, τον Γιώργο Κουγιουμτσίδη. Τον συγχαίρω για την τεράστια επιτυχία του, αλλά συγχρόνως τον ευχαριστώ, διότι σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία παγκοσμίως, αλλά και για τη χώρα, μάς έδωσε πολύ μεγάλη χαρά. Και απέδειξε ότι όσες κι αν είναι οι δυσκολίες, και οι δυσκολίες που συνάντησε μέχρι τώρα στη ζωή του ήταν πολλές, όταν είσαι προσηλωμένος στο στόχο σου τα καταφέρνεις. Τον διαβεβαίωσα ότι η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, αλλά και προσωπικά, θα είμαστε δίπλα του στα επόμενα βήματά του, μέχρι να τον δούμε Ολυμπιονίκη. Επικοινώνησα και με τον Υφυπουργό Αθλητισμού, με τον οποίο θα συνεργαστούμε προκειμένου να δοθεί το συντομότερο δυνατό λύση στο στεγαστικό ζήτημα που αντιμετωπίζουν στην πάλη, διότι αποδεικνύεται ότι αθλήματα όπως η πάλη αξίζουν να υποστηριχθούν από την Πολιτεία και μέσα από αυτά να στηριχθούν τα νέα παιδιά και οι άνθρωποι που δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους και κάνουν όλους τους Έλληνες υπερήφανους”.

Ο Γιώργος Κουγιουμτσίδης από την πλευρά του ευχαρίστησε τον Περιφερειάρχη για το ενδιαφέρον του και επισήμανε: “Είμαι πολύ χαρούμενος που μπόρεσα να κάνω μέσα από την επιτυχία μου υπερήφανους τους Έλληνες και πιστεύω ότι αυτή μπορεί να αποτελέσει ένα κίνητρο για όλα τα νέα παιδιά για να ασχοληθούν με τον αθλητισμό και ο αθλητισμός να εξελίσσεται διαρκώς στην Ελλάδα. Η Πολιτεία πρέπει να μας βοηθήσει και με τα γυμναστήρια και με τις αθλητικές εγκαταστάσεις βελτιώνοντας τους χώρους άθλησης, αλλά ακόμη κι έτσι με τη θέλησή μας εμείς θα τα καταφέρουμε να φτάσουμε ψηλά”.

