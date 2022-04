Κοινωνία

Πάνος Σόμπολος: η Ρούλα Πισπιρίγκου δεν θα "σπάσει" εύκολα (βίντεο)

Ο “πρύτανης” του αστυνομικού ρεπορτάζ κάνει λόγο για εξελίξεις που θα συνταράξουν ακόμη περισσότερο το πανελλήνιο και σχολιάζει την δήλωση του Μάνου Δασκαλάκη στον ΑΝΤ1.

«Στα 41,5 χρόνια της δημοσιογραφικής μου πορείας, δεν έχω ξαναζήσει τέτοιο περιστατικό. Έχω καλύψει παιδοκτονίες από την μητέρα ή τον πατέρα, αλλά αυτό το πράγμα δεν το έχω ξαναζήσει», είπε ο Πάνος Σόμπολος, μιλώντας στον ΑΝΤ1 και στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τον Νίκο Χατζηνικολάου.

Ο «πρύτανης» του αστυνομικού ρεπορτάζ προσέθεσε πως «όπως βλέπω τα πράγματα, με την πρόοδο των ερευνών, οι εξελίξεις μπορεί να είναι καταιγιστικές και μπορεί να αποκαλυφθούν γεγονότα που θα συνταράξουν ακόμη περισσότερο το πανελλήνιο».

«Είμαστε στην αρχή της υπόθεσης», εκτίμησε ο Πάνος Σόμπολος, ενώ επεσήμανε πως κατά την κρίση του, «είναι πολύ μικρές οι πιθανότητες να “σπάσει” και να ομολογήσει. Εκτιμώ ότι θα συνεχίσει αυτήν την λογική και να μην παραδέχεται τίποτα».

Σχολιάζοντας την δήλωση του Μάνου Δασκαλάκη στον ΑΝΤ1, την πρώτη δήλωση του πατέρα των τριών νεκρών κοριτσιών, μετά από την σύλληψη της συζύγου του και μητέρας των παιδιών, με την κατηγορία της δολοφονίας της 9χρονης Τζωρτζίνας, ο Πάνος Σόμπολος είπε «εκείνο που μου κάνει εντύπωση στην δήλωση είναι η λέξη “κατηγορούμενη” που χρησιμοποιεί, ενώ γνωρίζαμε μέχρι τώρα ότι ήταν άρρηκτα δεμένος μαζί της και την υπερασπιζόταν μέχρι κεραίας».

