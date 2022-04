Πολιτική

Μετονομασία ΚΙΝΑΛ - Ανδρουλάκης: δημοψήφισμα για το νέο όνομα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι ανέφερε ο πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής, για τη νέα ονομασία του κόμματος.

Μπροστά σε ένα μαζικό ακροατήριο στην Πάτρα, ο Νίκος Ανδρουλάκης έστειλε σαφές μήνυμα για την παραφιλολογία περί κυβερνητικών συνεργασιών.





«Πρέπει να είμαστε πανέτοιμοι και ισχυροί στις επόμενες εκλογές για να επιβάλουμε τους κανόνες μιας μεγάλης πολιτικής αλλαγής. Ακούω τις τελευταίες μέρες ότι γίναμε ρυθμιστές. Όχι κ. Μητσοτάκη και κ. Τσίπρα. Πρωταγωνιστές γίναμε και θα το δείτε την πρώτη Κυριακή της απλής αναλογικής, που η δημοκρατική παράταξη θα έχει εντολή να σχηματιστεί κυβέρνηση σοσιαλδημοκρατικού κορμού» υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής και συμπλήρωσε: «Αν περιμένουν σωσίβιο αυτοί οι βαθιά αποτυχημένοι πρωθυπουργοί, ας μην το περιμένουν από το ΠΑΣΟΚ και τη Δημοκρατική Παράταξη. Σωσίβιο στον κ. Τσίπρα και στον κ. Μητσοτάκη, που εξαπάτησαν τον ελληνικό λαό, δεν δίνει το ΠΑΣΟΚ. Ο ένας έλεγε ότι «θα σκίσουμε τα μνημόνια» και έφερε τις χειρότερες δημοσιονομικές πολιτικές και το υπερταμείο και ο άλλος κάνει μια πολιτική των λίγων και της παρέας του, του δήθεν επιτελικού κράτους-χάους του Μαξίμου. Εμείς έχουμε στόχο: αντί να δώσουμε σε αυτούς σωσίβιο, να δώσουμε ελπίδα στην Ελληνίδα και στον Έλληνα».





Ο Νίκος Ανδρουλάκης σχολιάζοντας την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης άσκησε αυστηρή κριτική. «Σήμερα ο κ. Μητσοτάκης είπε στην Πρόεδρο της Δημοκρατίας ότι του ζητούσε η αντιπολίτευση να τα δώσει όλα. Ήταν ο ίδιος δημοσιονομικά υπεύθυνος; Του είπαμε εμείς να κάνει 43 δισεκατομμύρια ευρώ δημοσιονομική επέκταση, την τέταρτη μεγλύτερη παγκοσμίως; Όλα τα έδωσε. Τα έδωσε δίκαια και αξιοκρατικά; Έχουμε ποιοτικό ΑΕΠ; Και σήμερα απέναντι σε αυτή την ενεργειακή κρίση δεν έχει «καύσιμο» το κράτος να στηρίξει τον αγρότη, το μεταποιητή και τον φτωχό Έλληνα που του έρχεται ο λογαριασμός της ΔΕΗ. Δεν είναι δημοσιονομικά υπεύθυνος, είναι βαθιά ανεύθυνος» ανέφερε.





Ο κ. Ανδρουλάκης ανέδειξε τις προτάσεις του Κινήματος που με συνέπεια έχει παρουσιάσει από τον Ιανουάριο, και κάποιες από τις οποίες εσχάτως αναγνώρισε η κυβέρνηση. Η μείωση του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά, ένα νέο ΕΚΑΣ για τους χαμηλοσυνταξιούχους, κατώτατος μισθός στα 751 ευρώ και η φορολόγηση των υπερκερδών των εταιρειών ενέργειας βρίσκονται σε απόλυτη προτεραιότητα.





Αναφερόμενος στη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής ανέφερε ότι «είμαστε αλληλέγγυοι σε ένα λαό, γιατί ο δικός μας λαός δεν έζησε την ίδια αλληλεγγύη την ώρα της κυπριακής τραγωδίας από τις μεγάλες δυνάμεις. Είμαστε με το κράτος δικαίου και τα ανθρώπινα δικαιώματα γιατί ο λαός μας έχει ζήσει στο πετσί του τραγωδίες» υπογράμμισε και πρόσθεσε ότι το Κίνημα δεν αξιολογεί με ιδεοληψίες και στενά κομματικά συμφέροντα αυτά τα μεγάλα θέματα για την ανθρωπότητα.





«Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης θέλει να λέγεται προοδευτικός. Πώς θα ένιωθε ο λαός μας όμως αν την ώρα του Αττίλα, ένας πρώην πρωθυπουργός και ηγέτης αριστερού κόμματος της Ευρώπης έβγαζε μια καρδούλα στα κοινωνικά δίκτυα με τη μισή σημαία της Τουρκίας και τη μισή της Ελλάδας; Ο κ. Τσίπρας δεν έβαλε μυαλό. Η μεγαλύτερη αρετή σε μια εποχή κρίσεων είναι η υπευθυνότητα» τόνισε ο κ. Ανδρουλάκης.





Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής προανήγγειλε ότι στις 8 Μαΐου κατά τις εκλογές ανάδειξης συνέδρων και μελών δημοτικών και νομαρχιακών οργανώσεων, «το όνομα της παράταξης στις επόμενες βουλευτικές εκλογές θα το υπογράψουν με την ψήφο τους οι χιλιάδες που θα συμμετάσχουν στις εκλογές της 8 ης Μαΐου».





Ως επικρατέστερο όνομα φέρεται το ΠΑΣΟΚ - Δημοκρατική Παράταξη.