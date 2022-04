Αθλητικά

Ολυμπιακός - Μπαρτσελόνα: υποψήφιος για την 2η θέση με... ανατροπή "θριλερ"

Σε ένα ματς που "έκοψε" την ανάσα, οι ερυθρόλευκοι κλείδωσαν την 3η θέση και... προσδοκούν να κατακτήσουν την 2η.

Η Μπαρτσελόνα "υποκλίθηκε" μέσα στο ΣΕΦ, με τους φίλαθλους του Ολυμπιακού να παίρνουν την πολύ σημαντικκή νίκη με 73-66.

Ο Ολυμπιακός έκαμψε την αντίσταση της πρωτοπόρου Μπαρτσελόνα στο ΣΕΦ, στην τελευταία του υποχρέωση στην κανονική περίοδο της Euroleague και «κλείδωσε» την τρίτη θέση της κατάταξης, ενώ υπό προϋποθέσεις μπορεί να τερματίσει ακόμη και στη δεύτερη (με ήττα της Ρεάλ στην τελευταία αγωνιστική από τη Μπάγερν στη Μαδρίτη).

Οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν με 73-66 των Ισπανών, για την 33η αγωνιστική, βελτίωσαν σε 19-9 το ρεκόρ τους και εκτός απροόπτου αποφεύγουν στα πλέι οφ την πρωταθλήτρια Ευρώπης, Αναντολού Εφές.

Τα δεκάλεπτα: 13-19, 33-40, 51-48, 73-66

