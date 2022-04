Πολιτισμός

Όσκαρ: Ο Γουίλ Σμιθ παραιτήθηκε από την Ακαδημία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρει σε μήνυμα του ο ηθοποιός, που προκάλεσε σάλο με το χαστούκι που έδωσε στον παρουσιαστή της τελετής απονομής των βραβείων.

μετά το χαστούκι του στον κωμικό Κρις Ροκ στην τελετή απονομής των βραβείων Όσκαρ την περασμένη Κυριακή, ανακοίνωσε ο ίδιος. Ο Γουίλ Σμιθ αποφάσισε να παραιτηθεί από μέλος της Ακαδημίας των Όσκαρστην τελετή απονομής των βραβείων Όσκαρ την περασμένη Κυριακή, ανακοίνωσε ο ίδιος.

Όσκαρ ήταν σοκαριστικές, αλγεινές και ασυγχώρητες» , έγραψε ο Σμιθ σε αυτό το κείμενο που μετέδωσαν μέσα ενημέρωσης. «Οι πράξεις μου κατά την 94η τελετή τωνήταν σοκαριστικές, αλγεινές και ασυγχώρητες»





«Ο κατάλογος των ανθρώπων που πλήφωσα είναι μακρύς και μέσα σε αυτούς είναι ο Κρις, η οικογένειά του, πολλοί από τους αγαπημένους μου φίλους και αγαπημένα πρόσωπα, όλους όσοι ήταν στο κοινό ή παρακολουθούσαν από την τηλεόραση τους στο σπίτι» , συνέχισε ο 53χρονος ηθοποιός.





«Παραιτούμαι από μέλος της Ακαδημίας Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών και θα αποδεχτώ όποιες συνέπειες κρίνει σκόπιμες το Διοικητικό Συμβούλιο» , είπε.





Το αστείο του Κρις Ροκ για τα μαλλιά της Τζάντα Πίνκετ Σμιθ, συζύγου του Γουίλ Σμιθ που έπασχε από μια ασθένεια που προκαλούσε σημαντική απώλεια μαλλιών, και η αντίδραση του Σμιθ έγινε αντικείμενο συζήτησης.





Ο Σμιθ ανέβηκε ξαφνικά στη σκηνή και χαστούκισε τον Ροκ υπό το άναυδο βλέμμα διασημοτήτων και θεατών.





«Πρόδωσα την εμπιστοσύνη της Ακαδημίας. Στέρησα από άλλους υποψηφίους και νικητές την ευκαιρία να γιορτάσουν την εξαιρετική δουλειά τους. Έχει ραγίσει η καρδιά μου », λέει στο κείμενό του.





Λίγες δεκάδες λεπτά μετά το χαστούκι, ο Σμιθ επέστρεψε στη σκηνή των Όσκαρ για να παραλάβει το βραβείο καλύτερου ηθοποιού για τον ρόλο του στο « The Williams Method».





Η Ακαδημία των Όσκαρ εκκίνησε πειθαρχική δίωξη κατά του καλλιτέχνη.





Το ΔΣ της Ακαδημίας δήλωσε ότι θα συνεδριάσει στις 18 Απριλίου για να αποφασίσει για την υπόθεση του Σμιθ και να αποφασίσει για πιθανές κυρώσεις.