Πόλεμος στην Ουκρανία – Μαριούπολη: Χιλιάδες άμαχοι διέφυγαν από την πόλη

Η ανθρωπιστική κατάσταση παραμένει απελπιστική. Υπολογίζεται ότι περίπου 160.000 άμαχοι έχουν εγκλωβιστεί μεταξύ των αντιμαχόμενων πλευρών.

Περισσότεροι από 3.000 άνθρωποι διέφυγαν από την περιοχή της Μαριούπολης με λεωφορεία και ιδιωτικά οχήματα, ανακοίνωσαν οι ουκρανικές αρχές, ενώ ο Ερυθρός Σταυρός, έπειτα από μια πρώτη αποτυχία, ετοιμάζει σήμερα μια νέα απόπειρα απομάκρυνσης αμάχων από την πολιορκημένη και κατεστραμμένη πόλη.

Κατά την 37η ημέρα της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, η οποία έχει προκαλέσει χιλιάδες νεκρούς μεταξύ αμάχων και στρατιωτικών, οι ρωσικές δυνάμεις χαλαρώνουν τον κλοιό γύρω από το Κίεβο και το Τσερνίχιβ και ανασυντάσσονται για να επικεντρωθούν στο ανατολικό τμήμα της χώρας, όπου το Πεντάγωνο προειδοποίησε για μια παρατεταμένη σύγκρουση με τον ουκρανικό στρατό, που μπορεί να διαρκέσει μήνες.

Στη νοτιοανατολική Ουκρανία, η Μαριούπολη παραμένει διαφιλονικούμενη από τις δύο πλευρές και η ανθρωπιστική κατάσταση εκεί είναι καταστροφική. Έπειτα από εβδομάδες βομβαρδισμών αυτής της στρατηγικής σημασίας πόλης στην Αζοφική Θάλασσα, οι τοπικές αρχές έκαναν λόγο για τουλάχιστον 5.000 νεκρούς κατοίκους.

Σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις, περίπου 160.000 άνθρωποι εξακολουθούν να βρίσκονται εγκλωβισμένοι μέσα στην πόλη, η κατάληψη της οποίας θα επέτρεπε στους Ρώσους να εξασφαλίσουν μια εδαφική συνέχεια, από την Κριμαία μέχρι τις δύο αποσχισθείσες φιλορωσικές δημοκρατίες του Ντονμπάς. Η απομάκρυνση αμάχων, που εδώ και εβδομάδες ήταν αδύνατο να πραγματοποιηθεί, διεξάγεται πλέον σταδιακά.

«Σήμερα (Παρασκευή), οι ανθρωπιστικοί διάδρομοι λειτούργησαν σε τρεις περιφέρειες: του Ντονέτσκ, του Λουγκάνσκ και της Ζαπορίζια. Καταφέραμε να σώσουμε 6.266 ανθρώπους, 3.071 από τους οποίους από τη Μαριούπολη», δήλωσε ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι μέσω βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα την περασμένη νύκτα.

«Χίλιοι τετρακόσιοι τριάντα ένας άνθρωποι ταξίδεψαν από το Μπερντιάνσκ και τη Μελιτόπολη στη Ζαπορίζια με δικά τους μέσα. Επτακόσιοι εβδομήντα ένας απ' αυτούς ήρθαν από τη Μαριούπολη» και «42 λεωφορεία της πόλης Μπερντιάνσκ με κατοίκους της Μαριούπολης και 12 της Μελιτόπολης με ντόπιους κατοίκους» βρίσκονταν καθοδόν το βράδυ προς τη Ζαπορίζια, συνολικά «περιοσσότεροι από 2.500 άνθρωποι», διευκρίνισε η αντιπρόεδρος της ουκρανικής κυβέρνησης Ιρίνα Βερεστσούκ, υπογραμμίζοντας ότι «αναμένονται και σχεδιάζονται» και άλλες απομακρύνσεις αμάχων μέσα στη σημερινή ημέρα.

