Αθλητικά

NBA - Αντετοκούνμπο: Standing ovation για τον κορυφαίο σκόρερ των “Ελαφιών” (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στο αγωνιστικό κομμάτι, τα «δεύτερα» των Μπακς διασύρθηκαν από τους Κλίπερς. Τα στατιστικά του Θανάση Αντετοκούνμπο που αγωνίστηκε για 25 λεπτά.

Σε μία αναμέτρηση, με κυρίαρχο στοιχείο την παρουσία πολλών αναπληρωματικών, οι ΛΑ Κλίπερς συνέτριψαν στο Μιλγουόκι τους Μπακς με 153-119. Τα «ελάφια», αγωνίσθηκαν χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και τους υπόλοιπους «αστέρες» της ομάδας, ενώ ο Θανάσης Αντετοκούνμπο, τελείωσε τον αγώνα με 12 πόντους και δύο ριμπάουντ σε 25 λεπτά συμμετοχής.

Καλύτεροι για τους πρωταθλητές, οι Τζόρνταν Νουόρα με 28 πόντους και Μπόμπι Πόρτις με 25, ενώ κορυφαίος για τους φιλοξενούμενους, ήταν ο Κόβινγκτον, ο οποίος σημείσε 43 (!) πόντους.

Πλέον, οι Μπακς μετρούν 48 νίκες και 29 ήττες, με αποτέλεσμα να παραμείνουν στην δεύτερη θέση της ανατολικής περιφέρειας, ενώ οι Κλίπερς, με 38 νίκες και 40 ήττες, βρίσκονται στην 8η θέση της Δύσης.

Και μπορεί ο Giannis να μην αγωνίσθηκε στο ματς, ωστόσο γνώρισε την αποθέωση όταν μπήκε στο γήπεδο, από τους φίλους των Μπακς, οι οποίοι του χάρισαν ένα εκπληκτικό standing ovation, δεδομένου ότι πλέον, βρίσκεται στην κορυφή του πίνακα με τους κορυφαίους σκόρερ στην Ιστορία της ομάδας.

Giannis Antetokounmpo is honored in Milwaukee for becoming the @Bucks All-Time Leading Scorer ?? pic.twitter.com/846AjqlwBW — NBA (@NBA) April 2, 2022

Ειδήσεις σήμερα:

Φυσικό αέριο: Επιταχύνονται οι έρευνες στο Ιόνιο

Αποκάλυψη ΑΝΤ1: “Η Ρούλα Πισπιρίγκου ζήτησε να κάνουμε κακό στον Μάνο Δασκαλάκη

Παπαθανάσης: η μείωση του ΦΠΑ ίσως δεν φτάσει στους καταναλωτές