Πολιτισμός

Ειρήνη Κονιτοπούλου - Λεγάκη: “αντίο” μετά μουσικής στην “Κυρά του Αιγαίου” (βίντεο)

Ρίγη συγκίνηση από τον μουσικό αποχαιρετισμό στην “ιέρεια” της νησιώτικης παράδοσης. Εψάλη η εξόδιος ακολουθία. Η ταφή θα γίνει στην ιδιαίτερη πατρίδα της.

".... Η Ειρήνη Κονιτοπούλου – Λεγάκη δεν ήταν απλά μια σπουδαία, μια σπάνια τραγουδίστρια. Ηταν και είναι μια σφραγίδα της χώρας μας, του πολιτισμού και της κληρονομιάς μας. Και το γεγονός πως δεν τη διεκδίκησε ποτέ και παρέμεινε ταπεινή την κάνει ακόμη πιο σπουδαία. Ειδικά για εμάς, τους μουσικούς, θα είναι πάντα αθάνατη. Κι αυτό μετριάζει κάπως το βάρος της απώλειας. Ο ήλιος εβασίλεψε» ...", έγραψε, μεταξύ άλλων, σε ανάρτηση του, ο Γιώργος Νταλάρας όταν έμαθε για την απώλεια, το πέρασμα στην αθανασία της "Κυράς του Αιγαίου", της Ειρήνης Κονιτοπούλου - Λεγάκη, η οποία έφυγε από τη ζωή το βράδυ της Δευτέρας, 28 Μαρτίου...

Η εξόδιος ακολουθία, όπως είχε προγραμματίσει η οικογένειά της, εψάλη στον Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννη Ρέντη, ώστε να μπορέσουν να αποχαιρετήσουν την πιο σημαντική εκπρόσωπο του νησιώτικου τραγουδιού, τόσο οι καλλιτέχνες, όσο και οι δεκάδες απλοί άνθρωποι που έμαθαν το παραδοσιακό τραγούδι χάρη στην βαθιά φωνή της...

Πρώτη άλλωστε ερμήνευσε μοναδικά τραγούδια όπως το «Αρμενάκι», «Στον Αρτεμώνα», «Σάλα γιάλα» και δεκάδες άλλα που πέρασαν στην αιωνιότητα.

Παρόντες ήταν και δεκάδες άνθρωποι της μουσικής, με καταγωγή από τις Κυκλάδες και όχι μόνο, όπως οι στιχουργοί Θανάσης Περιστεράκης και Σταμάτης Χατζόπουλος... Εκεί ήταν και εκπρόσωποι από Πολιτιστικούς Συλλόγους της Νάξου, αλλά και οι Δημήτρης Καπούνης και Ιάκωβος Βαλέρης εκ μέρους της ΕΑΣ Νάξου που θα καλύψει τα έξοδα της μεταφοράς της σορού στη Νάξο, όπου την Δευτέρα, 4 Απριλίου, θα γίνει η ταφή, στον Κυνιδαρο.

Η πιο έντονα συναισθηματικά στιγμή ήταν όταν βγήκε το φέρετρο από την εκκλησία και οι μουσικοί άρχισαν να παίζουν στο τελευταίο μουσικό αντίο προς τιμή της Ειρήνης Κονιτοπούλου - Λεγάκη. Και με τους ουκ ολίγους παρευρισκόμενους να την αποχαιρετούν με παρατεταμένο χειροκρότημα...

Πηγή: naxospress.gr

