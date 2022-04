Κοινωνία

Δήμητρα Πισπιρίγκου στον ΑΝΤ1: Η Ρούλα είναι αθώα

Η αδερφή της Ρούλας Πισπιρίγκου μίλησε στον ΑΝΤ1 και το Νίκο Τσιλιπουνιδάκη, συνεχίζοντας να στηρίζει απόλυτα την αθωότητα της αδερφής της.

Συνεχίζουν οι καταιγιστικές εξελίξεις στην υπόθεση της Πάτρας.

"Η αδερφή μου είναι αθώα" τόνισε ενώ σε ερώτηση που της έγινε για το τι σταση θα κρατήσει αν αποδειχθεί η ενοχή της εκείνη είπε "δεν πρόκειται να συμβεί κάτι τέτοιο, επομένως δεν μπορώ να απαντώ σε υποθετκές ερωτήσεις".

Σχετικά με το Μάνο Δασκαλάκη δεν τοποθετήθηκε.

Για την ουσία που βρέθηκε στις τοξικολογικές εξετάσεις της Τζωρτζίνας "και εμείς ψάχνουμε να βρούμε ποιος έδωσε στο παιδί αυτή την ουσία".

