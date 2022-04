Κοινωνία

Ρούλα Πισπιρίγκου: Κι άλλη ουσία βρέθηκε στον οργανισμό της Τζωρτζίνας

Στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής κρατείται η Ρούλα Πισπιρίγκου. Αρνείται την ενοχή της και επιμένει ότι δεν έχει καμία σχέση με το θάνατο της Τζωρτζίνας.

Οι τοξικολογικές εξετάσεις έδειξαν ότι εκτός από κεταμίνη βρέθηκε και δεύτερη ουσία στον οργανισμό του άτυχου κοριτσιού.

Εκτός από την κεταμίνη στον οργανισμό της Τζωρτζίνας βρέθηκαν και βενζοδιαζεπίνες. Πρόκειται για ουσίες που έχουν μεταξύ άλλων ηρεμιστικές, υπνωτικές, και αναισθητικές δράσεις. Σε αυτό το έγγραφο αναγράφονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων από το Εργαστήριο Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου και οδήγησαν τις αρχές στη σύλληψη της Ρούλας Πισπιρίγκου.

Έχουν περάσει 72 ώρες από τη στιγμή συνελήφθη η 33χρονη. Η στάση της δεν έχει αλλάξει. Αρνείται την ενοχή της, δεν αποδέχεται την κατηγορία της ανθρωποκτονίας της Τζωρτζίνας και δηλώνει οτι είναι σε κακή ψυχολογική κατάσταση. Η υπεράσπισή της ερευνά ορισμένα στοιχεία και όπως αναφέρει ο δικηγόρος της υπάρχουν υποψίες για το τι έχει συμβεί.

Ο συνήγορος της 33χρονης δήλωσε "Μέχρι στιγμής το υπάρχον υλικό είναι σχετικά ελλιπές ακόμη και για την κατηγορούμενη που έχουμε αυτή τη στιγμή πόσων μάλλον και για τυχών εμπλοκή άλλων ατόμων".

Ένα ηχητικό ντοκουμέντο με τα όσα έλεγε η Ρούλα Πισπιρίγκου όταν η Τζωρτζίνα νοσηλευόταν στο Καραμανδάνειο νοσοκομείο της Πάτρας προκαλεί ανατριχίλα.

"Μόλις πήγαμε να φύγουμε. Έκανε μία κρίση πάλι με εμετό και την έκανε πάλι λίγο τώρα, πριν. Βήχει και της έρχεται εμετός και δεν βγάζει τίποτα και την κράτησαν μέσα να την ψάξουν κι άλλο".

"Αυτοί (οι γιατροί) δεν ξέρουν τι ψάχνουν για να ξέρεις. Έρχονται και με κοιτάνε με ένα βλέμμα της αγελάδας, το ηλίθιο. Τί θα κάνουμε ρε τους λέω τώρα; Με κοιτάνε. Το παιδί πάνιασε και σηκώθηκε μέσα στον ύπνο του από βήχα και μου έκανε έναν εμετό και να μου φωνάζει "μαμά δεν μπορώ, δεν μπορώ να ανασάνω" και να είναι κάτασπρο και να λέω έμεινε το παιδί. Και λέω κοίτα κακό που με έχει βρει εδώ μέσα με δαύτους που δε δίνουν, τέτοιο, προσοχή", δήλωνε η 33χρονη.

Τους ισχυρισμούς αυτούς διαψεύδει ο διοικητής της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας.



" δεν μας αγγιζουν αυτά, το τι λέει ο καθένας. Οι διαβεβαιώσεις που έχω αλλά και οι προσωπικές επαφές που έχω κάνει με όλους τους γιατρούς αποδεικνύουν περίτρανα ότι έγινε ό,τι έπρεπε να γινει, lege artis θα έλεγα χαρακτηριστικά, σύμφωνα με τα υγειονομικά πρωτόκολλα από όλους του ιατρούς και το παιδί είχε το φροντίδα που έπρεπε να έχει."

Η κ. Μπουρδάκου, κτηνίατρος ανέφερε "Σε ένα παιδί επειδή υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις που αντενδείκνειται η κεταμίνη όπως στα άτομα με κρανιογκεφαλικές κακώσεις όπως η περίπτωση της μικρής Τζωρτζίνας που σημαίνει ότι ακόμη και μικρές ποσότητες μπορούν να προκαλέσουν μυικούς σπασμούς και θάνατο".

Η αδελφή της Ρούλας Πισπιρίγκου υπερασπίζεται την 33χρονη και επιρρίπτει αλλού τις ευθύνες.Τόσο εκείνη όσο και οι στενοί συγγενείς της υποστηρίζουν ότι η συλληφθείσα δε θα έκανε κακό στα παιδιά της.

"Έχω βάσιμες ενδείξεις και θα το ψάξω να γίνουν και αποδείξεις. Άκουσε να δεις, εάν εγώ είχα στο μυαλό μου ή οποιοσδήποτε άλλος ότι μία στις χίλιες ότι η Ρούλα έχει κάνει κάτι θα την είχα σκοτώσει εγώ η ίδια πρώτη από όλους".

Μάλιστα, μίλησε στον ΑΝΤ1 και το Νίκο Τσιλιπουνιδάκη, συνεχίζοντας να στηρίζει απόλυτα την αθωότητα της αδερφής της.

"Η αδερφή μου είναι αθώα" τόνισε ενώ σε ερώτηση που της έγινε για το τι σταση θα κρατήσει αν αποδειχθεί η ενοχή της εκείνη είπε "δεν πρόκειται να συμβεί κάτι τέτοιο, επομένως δεν μπορώ να απαντώ σε υποθετκές ερωτήσεις".

Μαρτυρία που σοκάρει από εργαζόμενη καντηλανάφτισσα στο Α’ Νεκροταφείο Πάτρας. Επί 17 χρόνια εργαζοται εκεί και όπως είπε δεν έχει δει ποτέ την Ρούλα Πισπιρίγκου στο μνήμα για να ανάβει καντήλι.

“Εμείς το ανάβαμε” δηλώνει η καντηλανάφτρια και μάλιστα μαζί της συμφωνεί και συνάδελφός της. “Δεν πληρωνόμαστε. Το κάναμε για τα παιδιά. Κι εμείς μανάδες ήμασταν”.

Οι έρευνες αναμένεται να επεκταθούν και στους θανάτους των άλλων δύο παιδιών της οικογένειας. Η Μαλένα πέθανε σε ηλικία 3,5 ετών τον Απρίλιο του 2019 και η Ίριδα έφυγε από τη ζωή πριν από ένα χρόνο όταν ήταν έξι μηνών. H REAL NEWS της Κυριακής αποκαλύπτει πως υπάρχουν ενδείξεις ασφυξίας και για τα δύο κοριτσάκια.

Ο ιατροδικαστής Γρηγόρης Λέων δήλωσε στην εκπομπή "Πρωινοί Τύποι" "για τα δύο πρώτα παιδιά δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η αιτία θανάτου που υπήρξε από την πρώτη συνάδελφο ήταν εντελώς άστοχη. Νομίζω ότι γι αυτό δεν υπάρχει καμία αμφιβολία".

Στο μικροσκόπιο των αστυνομικών βρίσκονται πλέον οι ηλεκτρονικές συσκευές που εντοπίστηκαν στο σπίτι όπου έμενε η Ρούλα Πισπιρίγγου. Πρόκειται για έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή, ένα τάμπλετ και ένα κινητό τηλέφωνο.

Η Ρούλα Πισπιρίγκου αναμένεται να απολογηθεί τη Δευτέρα.





