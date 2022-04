Κοινωνία

Μητέρα Ρούλας Πισπιρίγκου: “Σε έχει σαπίσει στο ξύλο, μίλα για τον Μάνο”

Τι φέρεται να είπε η μητέρα της Ρούλας Πισπιρίγκου στην 33χρονη κατά την επίσκεψή της στη ΓΑΔΑ





Μια νέα αποκάλυψη ήρθε στο φως της δημοσιότητας για την υπόθεση της Πάτρας που έχει συγκλονίσει το Πανελλήνιο.

Συγκεκριμένα, ο δημοσιογράφος Γιώργος Αναστασόπουλος αποκάλυψε, μιλώντας στον Alpha, τα λόγια που είπε η μητέρα της Ρούλας Πισπιρίγκου στην ίδια κατά την επίσκεψή της στην ΓΑΔΑ τα οποία είχαν να κάνουν με τον εν διαστάσει σύζυγό της, Μάνο Δασκαλάκη.

«Η μητέρα της Ρούλας επικοινώνησε με φιλικό της πρόσωπο στην Πάτρα και περιέγραψε τι συνέστησε στη Ρούλα όταν την είδε στη ΓΑΔΑ. Της είπε, “Ρε Ρούλα, έχεις ξεφτιλιστεί. Που θα πάει αυτή η δουλειά; Σε έχει σαπίσει στο ξύλο. Μίλα λοιπόν για τον Μάνο, πες αυτά που πρέπει. Αυτά που οφείλεις να πεις για τον Μάνο”» αποκάλυψε ο δημοσιογράφος που σε άλλο σημείο τόνισε

«Είναι μασκαρεμένοι και οι δυο και η Ρούλα και ο Μάνος και πρέπει κάποια στιγμή να βγάλουν τις μάσκες… Η Ρούλα έχει ψύχωση με τον Μάνο και ακριβώς γι’ αυτό χρησιμοποιούσε κάθε μέσο για να τον φέρνει κοντά της… Με κάτι κρατάει ο ένας τον άλλο».

