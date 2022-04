Οικονομία

Επίδομα Παιδιού: Ποιοι δικαιούνται την έκτακτη ενίσχυση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σχεδόν 100 εκ. ευρώ θα μοιραστούν στους δικαιούχους. Πότε θα λάβουν τα χρήματα. Ποια εισοδήματα θα ληφθούν υπόψιν.

Το έκτακτο επίδομα για τον Απρίλιο των οικογενειών που λαμβάνουν επίδομα παιδιού, η οποία αντιστοιχεί σε μιάμιση επιπλέον μηνιαία δόση επιδόματος παιδιού θα λάβουν και όσοι έκαναν αίτηση και δικαιούνται την α΄ δόση Επιδόματος Παιδιού, για το έτος 2022.

Το ποσό της ενίσχυσης ανέρχεται σε 105 ή 63 ή 42 ευρώ για κάθε παιδί για το πρώτο και δεύτερο παιδί, ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος, και σε 210 ή 126 ή 84 από το τρίτο και για κάθε επόμενο παιδί.

Οι δικαιούχοι ανέρχονται σε 625.000, με περισσότερα από 1 εκατ. παιδιά και το κόστος του μέτρου εκτιμάται σε 97,5 εκατ. ευρώ.

Διευκρινίζουμε ότι οι δικαιούχοι πλην της έκτακτης ενίσχυσης έλαβαν στις 31 Μαρτίου το επίδομα παιδιού που αντιστοιχεί στον Ιανουάριο και Φεβρουάριο ενώ θα λάβουν κανονικά στο τέλος Μαΐου το επίδομα που αντιστοιχεί στον Μάρτιο.

Σύμφωνα με πληροφορίες όσοι υποβάλλουν αυτές τις ημέρες αίτηση Α21 και εγκριθεί, ακόμα και αν δεν προλάβουν να πάρουν την προσαύξηση μιάμισης δόσης την ερχόμενη εβδομάδα μαζί με τους υπόλοιπους δικαιούχους, θα γίνει προσπάθεια να το πάρουν έως τις 21 Απριλίου, καταληκτική ημερομηνία που ορίζει η τροπολογία.

Το επίδομα παιδιού του άρθρου 214 του ν. 4512/2018 (Α' 5) χορηγείται στους δικαιούχους της πρώτης δόσης του έτους 2022, με προσαύξηση του μηνιαίως χορηγούμενου ποσού κατά το ήμισυ.

Η καταβολή της προσαύξησης αυτής πραγματοποιείται μέχρι την 21η.4.2022. Αντίστοιχη προσαύξηση χορηγείται στους λοιπούς δικαιούχους του επιδόματος του έτους 2022, μετά την έγκριση της αίτησης τους.

Η προσαύξηση θεωρείται ότι αποτελεί αντικείμενο των αιτήσεων, επί των οποίων εκδόθηκαν οι εγκριτικές αποφάσεις χορήγησης του επιδόματος στους δικαιούχους και καταβάλλεται άπαξ για κάθε εξαρτώμενο παιδί.

Ωστόσο, επισημαίνεται ότι εάν μετά την εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος των δικαιούχων του φορολογικού έτους 2021 μεταβληθεί η κατηγορία επιδότησης των δικαιούχων για το έτος 2022, τότε:

εφόσον μειωθεί εν όλω ή εν μέρει το επίδομα, ο γονέας θα πρέπει να επιστρέψει αναλόγως και την προσαύξηση που έλαβε

εφόσον όμως προκύψει αναδρομικά ότι δικαιούνται μεγαλύτερο ποσό επιδόματος, η προσαύξηση που καταβλήθηκε αυξάνεται αναλόγως, ενώ το επιπλέον ποσό αυτό αποδίδεται στους δικαιούχους σε επόμενη καταβολή του επιδόματος.

Το δικαιούμενο ποσό θα υπολογιστεί βάσει των εξαρτώμενων τέκνων που θα δηλωθούν στο Α21 του 2022 και του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος που οι δικαιούχοι είχαν το φορολογικό έτος 2021.

Μέχρι την υποβολή της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος τρέχοντος έτους, θα λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του δικαιούμενου ποσού τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2020.

Πηγή: imerisia.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο δυστύχημα: αυτοκίνητο με δύο αδελφές έπεσε σε γκρεμό (εικόνες)

Ρούλα Πισπιρίγκου στον ΑΝΤ1: Ο Μάνος Δασκαλάκης χύνει “κροκοδείλια δάκρυα” για να φανεί “άγιος”

Αζερμπαϊτζάν: φονική έκρηξη σε κέντρο διασκέδασης (εικόνες)