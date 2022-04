Οικονομία

Ουκρανία – σιτηρά: “Βουτιά” στις εξαγωγές τον Μάρτιο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τα εξαγωγικά φορτία μειώθηκαν λόγω της ρωσικής εισβολής και οι συνέπειες είναι ορατές στις ανατιμήσεις βασικών αγαθών.

Οι εξαγωγές σιτηρών της Ουκρανίας για το μήνα Μάρτιο, ήταν μειωμένες κατά τέσσερις φορές, σε σύγκριση με τα επίπεδα εξαγωγών του Φεβρουαρίου, εξαιτίας της ρωσικής εισβολής, όπως ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Οικονομίας.

Τα εξαγωγικά φορτία σιτηρών του Μαρτίου συμπεριέλαβαν 1,1 εκατομμύρια τόνους καλαμποκιού, 309.000 τόνους σιταριού και 118.000 τόνους ηλιελαίου, πρόσθεσε το ίδιο υπουργείο.

Η Ουκρανία ήταν η τέταρτη χώρα παγκοσμίως στις εξαγωγές σιτηρών για την περίοδο 2020/21, σύμφωνα με τα στοιχεία του Διεθνούς Συμβουλίου Σιτηρών, με τις μεγαλύτερες ποσότητες να εξάγονται μέσω της Μαύρης Θάλασσας.

Ωστόσο, με τις πολεμικές συγκρούσεις να κλιμακώνονται στο μεγαλύτερο μέρος της ακτογραμμής, οι έμποροι αναγκάστηκαν να μεταφέρουν μεγαλύτερες ποσότητες σιτηρών μέσω του σιδηροδρόμου.

Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο δυστύχημα: αυτοκίνητο με δύο αδελφές έπεσε σε γκρεμό (εικόνες)

Ρούλα Πισπιρίγκου στον ΑΝΤ1: Ο Μάνος Δασκαλάκης χύνει “κροκοδείλια δάκρυα” για να φανεί “άγιος”

Η οικιακή βοηθός ήταν…. ελαφροχέρα