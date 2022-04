Αθλητικά

Άλκης Καμπανός: Η ΠΑΕ Άρης έδωσε το όνομα του στη θύρα επισήμων (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η όλη διαδικασία έγινε παρουσία των γονιών και της αδερφής του αδικοχαμένου Άλκη. Σε «Άλκης Καμπανός» μετονομάστηκε το γήπεδο ποδοσφαίρου Ευκαρπίας.



Λίγη ώρα πριν από την έναρξη της αναμέτρησης ανάμεσα στον Άρη και τον ΠΑΣ Γιάννινα, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής των Play Off του πρωταθλήματος της Super League, πραγματοποιοήθηκε η διαδικασία ονοματοδοσίας της θύρας των επισήμων του «Κλεάνθης Βικελίδης», σε «Άλκης Καμπανός».

Η όλη διαδικασία έγινε παρουσία των γονιών και της αδερφής του αδικοχαμένου Άλκη, ο οποίος δολοφονήθηκε στην περιοχή Χαριλάου της Θεσσαλονίκης τα ξημερώματα της 1ης Φεβρουαρίου, ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ Άρης, Θόδωρος Καρυπίδης, αλλά και ο Υφυπουργός Εσωτερικών αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας - Θράκης, Σταύρος Καλαφάτης.

Το ονοματεπώνυμο του αδικοχαμένου Άλκη Καμπανού δόθηκε σε δημοτικό γήπεδο στο Δήμου Παύλου Μελά

Επίσης, το όνομα του αδικοχαμένου Αλκιβιάδη Καμπανού πήρε το δημοτικό γήπεδο ποδοσφαίρου Εργατικών Κατοικιών Ευκαρπίας, στο Δήμο Παύλου Μελά, στη δυτική Θεσσαλονίκη, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. Όπως ανακοίνωσε η δημοτική αρχή η μετονομασία του αθλητικού χώρου, που αναβαθμίστηκε πρόσφατα, αποτελεί ελάχιστο φόρο τιμής στον άτυχο νέο, ώστε η συμβολική αυτή πρωτοβουλία να αποτελέσει εφαλτήριο για να μην επαναληφθούν φαινόμενα βίας και αυταρχισμού.

Η μετονομασία πραγματοποιήθηκε παρουσία της μητέρας του Άλκη και άλλων συγγενών του, ενώ ο δήμαρχος Παύλου Μελά, Δημήτρης Δεμουρτζίδης, καλωσόρισε τους 200 μικρούς ποδοσφαιριστές των ακαδημιών του Δήμου, τους γονείς – κηδεμόνες των αθλητών, τους πρώην διεθνείς ποδοσφαιριστές Άγγελο Χαριστέα, Δημήτρη Σαλπιγγίδη, Τάσο Κατσαμπή και τους προσκεκλημένους.

Η μητέρα του Άλκη, κ. Μελίνα Καμπανού, συγκινημένη, απευθυνόμενη προς τους μικρούς ποδοσφαιριστές, τους προέτρεψε να είναι φίλαθλοι και όχι οπαδοί και ευχήθηκε να μην υπάρξουν άλλα θύματα της τυφλής οπαδικής βίας.

Στην τελετή παρευρέθηκαν επίσης, ο υφυπουργός Εσωτερικών, αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας και Θράκης, Σταύρος Καλαφάτης, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, ο βουλευτής Θεσσαλονίκης Κώστας Γκιουλέκας, ο αντιπρόεδρος της ΚΕΔΕ και δήμαρχος Αμπελοκήπων - Μενεμένης Λάζαρος Κυρίζογλου, η αντιπεριφερειάρχης ΜΕ Θεσσαλονίκης Βούλα Πατουλίδου, ο Άγγελος Χαριστέας που τυγχάνει και αντιπεριφερειάρχης Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Επίσης, οι παλαίμαχοι ποδοσφαιριστές Δημήτρης Σαλπιγγίδης, Τάσος Κατσαμπής, κ.α.

Με κεντρικό σύνθημα «Όχι στην οπαδική βία», διοργανώθηκαν επίσης, αγώνες ποδοσφαίρου με 200 παιδιά, 18 τμημάτων Κ7, Κ8, Κ11 των τμημάτων υποδομής των συλλόγων Παύλος Μελάς, Φοίνικας Πολίχνης, Νίκη Ευκαρπίας, Νικόπολη, Ομόνοια Σταυρούπολης, Έσπερος Τερψιθέας, Καρατασιακός, ΑΟΝ Ευκαρπίας.

Ειδήσεις σήμερα:

Πόλεμος στην Ουκρανία - Μπούτσα: Διεθνής κατακραυγή για την ρωσική θηριωδία

Δικηγόρος Ρούλας Πισπιρίγκου: Δεν είναι απαραίτητο η ουσία να χρησιμοποιήθηκε με δόλο

Τροχαίο δυστύχημα: αυτοκίνητο με δύο αδελφές έπεσε σε γκρεμό (εικόνες)