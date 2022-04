Life

Grammys 2022: το μήνυμα Ζελένσκι και οι μεγάλοι νικητές της βραδιάς! (εικόνες)

Τι ζήτησε ο Ουκρανός Πρόεδρος από τους αστέρες της βιομηχανίας του θεάματος. Oλόκληρη η λίστα με τους νικητές.

Τα βραβεία Grammy 2022, τα 64α Βραβεία GRAMMY, προβλήθηκαν στο CBS και το Paramount+ την Κυριακή, από το Λας Βέγκας, όπου έγινε η τελετή, για πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού .

Εκτός από την τηλεοπτική τελετή, υπήρξε επίσης η τελετή στο MGM Grand Conference Marquee Ballroom, η οποία δεν προβλήθηκε όμως σε τηλεθεατές.

Ζελένσκι: Στηρίξτε μας με όποιο τρόπο μπορείτε

ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι παρενέβη μέσω βιντεοσκοπημένου μηνύματος στην τελετή απονομής των βραβείων Grammy, ζητώντας από όσους την παρακολουθούσαν να στηρίξουν τη χώρα του «με όποιο τρόπο μπορείτε».

«Ο πόλεμος. Ποιο είναι το ακριβώς αντίθετο της μουσικής; Η σιωπή των κατεστραμμένων πόλεων και των νεκρών», δήλωσε ο Ζελένσκι ο οποίος εμφανίστηκε στο βίντεο φορώντας το γνωστό χακί μπλουζάκι πριν εμφανιστεί στη σκηνή των Grammy για να τραγουδήσει ο Τζον Λέτζεντ μαζί με τους Ουκρανούς καλλιτέχνες Μίκα Νιούτον και Λιούμπα Γιακιμτσούκτ.

«Οι μουσικοί μας φορούν αλεξίσφαιρα γιλέκα αντί για σμόκιν. Τραγουδούν για τους τραυματίες στα νοσοκομεία, ακόμη και για αυτούς που δεν μπορούν να τους ακούσουν. Αλλά η μουσική ακούγεται ανεξαρτήτως συνθηκών», επεσήμανε ο Ουκρανός πρόεδρος, προσθέτοντας «υπερασπιζόμαστε την ελευθερία μας να ζούμε, να αγαπάμε, να μας ακούν. Στη γη μας μαχόμαστε τη Ρωσία η οποία με τις βόμβες της προκαλεί μια φρικτή σιωπή. Μια σιωπή θανάτου. Γεμίστε τη σιωπή με τη μουσική σας. Γεμίστε τη σήμερα για να πείτε την ιστορία μας. Πείτε την αλήθεια για τον πόλεμο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στην τηλεόραση. Στηρίξτε μας με όποιο τρόπο μπορείτε. Οποιονδήποτε, αλλά όχι με τη σιωπή. Και μετά θα έρθει η ειρήνη».

