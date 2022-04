Ουκρανία - Ζελένσκι: οι viral φωτογραφίες πριν την έναρξη του πολέμου και τώρα

Τι αποτυπώνουν οι φωτογραφίες του Ουκρανού προέδρου που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου.

Ο πόλεμος στην Ουκρανία μαίνεται εδώ και πάνω από έναν μήνα και φωτογραφίες με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, που δείχνουν πόσο άλλαξε κατά τη διάρκεια της ρωσικής εισβολής κάνουν τον γύρο του διαδικτύου.

Όπως φαίνεται στην ανάρτηση στα social media, η μία φωτογραφία έχει τραβηχτεί λίγο πριν το ξέσπασμα του πολέμου στην Ουκρανία, και η δεύτερη από το Γαλλικό Πρακτορείο κατά την 40η μέρα του πολέμου, κατά την επίσκεψή του στη Μπούτσα, όπου διαπράχθηκαν ρωσικές θηριωδίες κατά αμάχων.

Κατά τη διάρκεια την επίσκεψής του ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, είχε δηλώσει μεταξύ άλλων: «Παρέχουμε τη μέγιστη πρόσβαση στους δημοσιογράφους στη Μπούτσα και σε άλλες πολεις που απελευθερώθηκαν στην Ουκρανία. Σε εκατοντάδες δημοσιογράφους από όλο τον κόσμο. Και ενδιαφερόμαστε να είναι εδώ εκατοντάδες δημοσιογράφοι. Όσο περισσότεροι γίνεται! Για να δείξουν στον κόσμο τι έχει κάνει η Ρωσία».

These photos were taken 41 days apart by the president’s photographer. The first one on the 23rd of February, the last day of peaceful Ukraine. The second one in Bucha today. pic.twitter.com/kfPU723gw1