Μάνος Δασκαλάκης για Ρούλα Πισπιρίγκου: τα στοιχεία εις βάρος της είναι αδιάσειστα

Οι πρώτες δηλώσεις του Μάνου Δασκαλάκη μετά την ανακρίτρια. "Άδειασε" τη Ρούλα Πισπιρίγκου. Τι απαντά η ίδια.

Το μεσημέρι της Τετάρτης, πέρασε την πόρτα του ανακριτή ο Μάνος Δασκαλάκης, πατέρας των τριών κοριτσιών από την Πάτρα που μέσα σε τρία χρόνια πέθαναν αιφνίδια.

Για τον θάνατο της μεγαλύτερης κόρης, Τζωρτζίνας, κατηγορείται η εν διαστάσει σύζυγός του, Ρούλα Πισπιρίγκου η οποία κρατείται προσωρινά στις φυλακές Κορυδαλλού υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας.

Ο Μάνος Δασκαλάκης, παραχώρησε δηλώσεις μόλις βγήκε από τον ανακριτή και μεταξύ άλλων τόνισε πως η Ρούλα Πισπιρίγκου ήταν υπόδειγμα μητέρας και δεν μπορέι να πιστέψει πως έκανε κάτι τέτοιο στα παιδιά τους. Ακόμη, είπε πως δήλωσε παράσταση πολιτικής αγωγής ενώ διέψευσε τα όσα ακούγονται περί κακοποίησης της 9χρονης Τζωρτζίνας όταν ήταν μωρό.

Χαρακτηριστικά ανέφερε: "Έίναι πολύ δύσκολη στιγμή, δεν μπορώ να το πιστέψω, είμαι σοκαρισμένος. Τα στοιχεία όμως είναι αδιάσειστα σε βάρος της Ρούλας. Μέχρι τώρα ήταν υπόδειγμα μητέρας, όταν ήμασταν μπροστά δεν έδινε καμία αφορμή. Περιμένουμε να λάμψει η αλήθεια για τα άλλα δύο παιδιά. Μέχρι τώρα δεν υπήρχαν υποψίες για εγκληματική ενέργεια."

Όσον αφορά τις πληροφορίες για κακοποίηση της Τζωρτζίνας ανέφερε: «Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Είχαν έρθει η κοινωνική υπηρεσία από κλήση που είχε γίνει αλλά δεν υπάρχει κάτι άλλο… Την άλλη φορά ήταν για κάποιο δερματικό που είχε, κάποιες μελανιές. Οτιδήποτε, είναι αποδεδειγμένο στο νοσοκομείο».

Στη συνέχεια αποκάλυψε ότι δεν έχει κάνει αίτηση διαζυγίου, λέγοντας πως "Δε μας ενδιαφέρει η αίτηση διαζυγίου αυτή τη στιγμή. Μας ενδιαφέρει η αλήθεια για τα παιδιά".

Είπε επίσης πως «περιμένουμε να λάμψει η αλήθεια και περιμένουμε τα συμπεράσματα των αρχών για τους θανάτους και των άλλων δύο παιδιών. Τόσα χρόνια που οι εκθέσεις των ιατροδικαστών απέδιδαν τον θάνατο των παιδιών σε παθολογικά αίτια, κυνηγούσαμε να πάρουμε μια απάντηση, κυρίως για τη Μαλένα».

Ο 30χρονος δέχθηκε ερώτηση για περιστατικά κακοποίησης της Τζωτρζίνας που σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες είχαν καταγγελθεί στο παρελθόν και απάντησε κατηγορηματικά πως δεν είχε διαπιστωθεί τίποτε επιλήψιμο σε βάρος του παιδιού: «Την πρώτη φορά -ανέφερε για τις επίμαχες καταγγελίες- είχε έρθει αρμόδια υπηρεσία στο σπίτι και δεν είχε διαπιστώσει κάτι και την δεύτερη φορά, όταν είχαν πάει στο Καραμανδάνειο όπου διαπιστώθηκε ότι το παιδί είχε κάποιο δερματικό πρόβλημα».

Ο σύζυγος της κατηγορουμένης για τον θάνατο του 9χρονου παιδιού, ερωτηθείς αν επιθυμεί να στείλει κάποιο μήνυμα στην μητέρα των παιδιών του απάντησε αμέσως πως «δεν έχω να πω τίποτε άλλο σε εκείνη. Την πρώτη ημέρα με πήρε τηλέφωνο, μετά δεν απάντησα ξανά. Τα στοιχεία σε βάρος της είναι αδιάσειστα».

Ο δικηγόρος Δημήτρης Καράμπελας που συνόδευσε τον κ. Δασκαλάκη στο ανακριτικό γραφείο δήλωσε: «Μετά από δυο μήνες επισταμένων ερευνών σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων, εμπειρότατοι αξιωματικοί του Τμήματος Ανθρωποκτονιών κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ο θάνατος της Τζωρτζίνας οφείλεται σε δολοφονία. Τα συμπεράσματα επιβεβαίωσαν έμπειροι εισαγγελείς και η ανακρίτρια με την άσκηση της ποινικής δίωξης, το ένταλμα σύλληψης και την απόφαση προσωρινής κράτησης. Ο εντολέας μου μετά το πρώτο σοκ έχει πεισθεί ότι ο θάνατος της Τζωρτζίνας οφείλεται σε δολοφονία. Πρόκειται για στυγνή δολοφονία ενός μικρού παιδιού που τελέστηκε σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Στη ποινική διαδικασία ο εντολέας μου υποστηρίζει την κατηγορία για να δικαιωθεί η μνήμη των παιδιών του και ως φόρος τιμής στη μνήμη της Τζωρτζίνας. Με ενδιαφέρον αναμένονται και τα αποτελέσματα των ερευνών για να μάθει που οφείλεται και ο θάνατος των άλλων δυο παιδιών. Η υπερασπιστικοί ισχυρισμοί από την πλευρά της κατηγορουμένης, για να αποδοθεί ο θάνατος της Τζωρτζίνας σε αμελή ιατρική συμπεριφορά, είναι όχι μόνο αβάσιμοι και εκτός των ορίων λογικής, αλλά και ιταμή προσβολή για την ιατρική κοινότητα. Ευτυχώς ζούμε σε ένα κράτος δικαίου με συνταγματικές εγγυήσεις και με δικαιοσύνη που απονέμεται από άξιους δικαστικούς λειτουργούς και δεν έχουμε ανάγκη από λαϊκά δικαστήρια».

Ο κ. Καράμπελας επεσήμανε επίσης πως ενώπιον της ανακρίτριας επιβεβαίωσαν ότι η Τζωρτζίνα ετάφη με το τάμπλετ της, μετά από επιθυμία της 33χρονης μητέρας. Ανέφερε δε, πως αν και στα άλλα δύο παιδιά η κατηγορουμένη είχε αντίστοιχα ζητήσει να ταφούν με κάποιο προσωπικό τους αντικείμενο, η επιλογή του τάμπλετ για την μεγαλύτερη κόρη της, «φαίνεται πολύ περίεργη».

Η Ρούλα Πισπιρίγκου, φαίνεται να είναι σε απόγνωση μετά και τις δηλώσεις του Μάνου Δασκαλάκη και όπως ανέφερε στο Star νιώθει ότι την παρατάει και στρέφεται εναντίον της μετά την παράσταση πολιτικής αγωγής. «Με παρατάει και στρέφεται εναντίον μου, ενώ εγώ κατηγορούμαι άδικα. Μέχρι χθες έλεγε άλλα. Λυπάμαι. Αισθάνομαι απογοήτευση και τίποτα άλλο.» φαίνεται ννα λέει χαρακτηριστικά.

