Ρούλα Πισπιρίγκου: η Ίριδα και η δεύτερη αιτία θανάτου στην ιατροδικαστική έκθεση

Τι αναφέρει η ιατροδικαστής Αγγελική Τσιόλα σχετικά με την ιατροδικαστική έκθεση του θανάτου της 6,5 μηνών Ίριδας στην Πάτρα.

Η ιατροδικαστής Αγγελική Τσιόλα μίλησε στην εφημερίδα «Γνώμη» και τη δημοσιογράφο Τέτα Γιαννάρου, σχετικά με την ιατροδικαστική έκθεση του θανάτου της 6,5 μηνών Ίριδας στην Πάτρα.

Αναλυτικότερα, σε ερώτηση της δημοσιογράφου στην προϊσταμένη της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Πατρών, ιατροδικαστή Αγγελική Τσιόλα, για το αν τίθεται θέμα επανεξέτασης, εκείνη απάντησε πως «η προκαταρκτική εξέταση που διετάχθη και διενεργείται από την Εισαγγελία εστιάζει στην συνδυαστική μελέτη των θανάτων εξ’ αφορμής του θανάτου του τρίτου παιδιού».

Για την απόδοση νέων στοιχείων από το θάνατο της Ίριδας, η ιατροδικαστής ανέφερε πως, «όχι βέβαια, η ιατροδικαστική έκθεση για τον συγκεκριμένο θάνατο είναι πλήρης. Όπως είπα δεν αφορά την εμφάνιση νέων στοιχείων αλλά την συνδυαστική μελέτη των θανάτων».

Ερωτηθείσα αν μπορεί να δώσει περισσότερα στοιχεία και εκτίμηση για τον θάνατο της Ίριδας η Αγγελική Τσιόλα απάντησε: «Θα καταθέσω. Είναι προφανές ότι πριν την κατάθεση μου δεν είναι δυνατόν να προβώ σε καμία σχετική με την υπόθεση αναφορά και να κάνω εκτιμήσεις».

Η αγενεσία φλεβοκόμβου, ως αιτία θανάτου, είχε καταγραφεί από την παθολογοανατόμο Αντιγόνη Μητσέλου. Όμως, η ιατροδικαστική έκθεση νεκροψίας - νεκροτομής, που διενήργησε η προϊσταμένη της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Πατρών στις 22 Μαρτίου του 2021, είχε διαφορετικές επισημάνσεις.

Οι εργαστηριακές εξετάσεις αρνητικές σε τοξικές και άλλες ουσίες. Η ιατροδικαστής Τσιόλα συμπληρώνει στην ιατροδικαστική έκθεση ως αιτία θανάτου, το πνευμονικό οίδημα. Αυτό σημαίνει πως είναι διπλή η αιτία θανάτου της Ίριδας. Η ιατροδικαστής Αγγελική Τσιόλα είχε επισημάνει όταν πραγματοποίησε την εξέταση, πως ήταν η πρώτη φορά που συμπλήρωσε σε ιατροδικαστική έκθεση και άλλη αιτία θανάτου. Προφανώς η συγκεκριμένη ιατροδικαστική έκθεση νεκροψίας - νεκροτομής, είχε διαφορετικές επισημάνσεις.

Στην ιατροδικαστική έκθεση αναφέρεται πως η 6,5 μηνών Ίριδα της οικογένειας Δασκαλάκη βρέθηκε νεκρή μία ημέρα νωρίτερα, στις 21 Μαρτίου και περί ώρα 11:30, στην κούνια του. Διακομίστηκε με μονάδα του ΕΚΑΒ στο Καραμανδάνειο, όπου τυπικά διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Μαζί, εστάλη από το 1ο Αστυνομικό Τμήμα και ένα ύφασμα με ίχνη ουσίας, πιθανόν αίματος, το οποίο είχε βρεθεί στην κούνια του βρέφους.

Στην ίδια έκθεση αναφέρεται, επίσης, ότι η τραχεία ήταν ελεύθερη χωρίς την παρουσία ξένου σώματος, ενώ στους πνεύμονες εντοπίστηκε εικόνα πνευμονικού οιδήματος. Στην καρδιά δεν παρατηρήθηκαν ισχαιμικές ή αθηροσκληρυντικές αλλοιώσεις. Οι εργαστηριακές εξετάσεις ήταν όλες αρνητικές σε τοξικές και άλλες ουσίες. Ωστόσο, πέριξ του στόματος, βρέθηκε έκζεμα, το οποίο πλέον κινεί πολλές υποψίες.

Το έκζεμα γύρω από το στόμα του βρέφους, που επισημαίνεται στην έκθεση ως δερματίτιδα και συγκεκριμένα αναφέρεται ότι «πέριξ των χειλέων παρατηρούνται ευρήματα ενδεικτικά δερματίτιδος εξ επαφής / εκζεματοειδούς αντιδράσεως (τα χείλη εμφανίζουν στοιχεία αποξήρανσης)», υπάρχει και ένα άλλο εύρημα, μια κάκωση. Συγκεκριμένα, καταγράφεται ένα σκίσιμο στο εσωτερικό του στόματος.

«Επίσης διαπιστώθηκε μικρή λύση της συνέχειας του στοματικού βλεννογόνου άνευ έτερων χαρακτηριστικών», γράφει στην ιατροδικαστική της έκθεση η κυρία Τσιόλα. Το εύρημα αυτό βρίσκεται στο μικροσκόπιο των Αρχών, το πανάκι με αίμα που είχε βρεθεί στην κούνια του βρέφους κάνει πολλούς ειδικούς να πιστεύουν ότι μπορεί να εισήλθε βίαια στο στόμα του παιδιού.

