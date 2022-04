Πολιτική

Φόρουμ Δελφών – Σακελλαροπούλου: Άγκυρα ευρωπαϊκής σταθερότητας η Ελλάδα

Το 7ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών εγκαινίασε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Τα μηνύματα για το ουκρανικό δράμα.

«Σε μια γειτονιά ταραγμένη και απρόβλεπτη, η Ελλάδα παραμένει άγκυρα ευρωπαϊκής σταθερότητας, παράγοντας ειρήνης και περιφερειακής συνεργασίας» τόνισε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου εγκαινιάζοντας τις εργασίες του 7ου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών.

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρθηκε στη δύσκολη συγκυρία που ζει ο κόσμος μας μετά από την 24 Φεβρουαρίου και υποστήριξε ότι η απρόκλητη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία ένωσε την Ευρώπη και τους συμμάχους της σε μια έμπρακτη και απερίφραστη καταδίκη της εισβολής και στην υπεράσπιση της εδαφικής ακεραιότητας της Ουκρανίας και του διεθνούς δικαίου.

Ειδικότερα, σημείωσε ότι «η ηρωική αντίσταση των Ουκρανών συγκινεί βαθύτατα τους Έλληνες και συσπειρώνει την ανθρωπότητα απέναντι στη βίαιη προσβολή της κυριαρχίας ενός ανεξάρτητου κράτους, καθώς και των οικουμενικών αξιών που συνέχουν τον πολιτισμό μας. Η Ελλάδα, μαζί με την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι αλληλέγγυα στον δοκιμαζόμενο ουκρανικό λαό, ζητώντας να τερματιστούν οι εχθροπραξίες. Η χώρα μας τάσσεται για μια ακόμη φορά με τη σωστή πλευρά του δικαίου και της ειρήνης». Επισήμανε, επίσης, ότι η ανθρωπότητα βιώνει ξανά τη βαρβαρότητα ενός πολέμου, που δεν είναι "χειρουργικός" ή αναίμακτος, αλλά συνεπάγεται πόνο, αίμα, δάκρυα, ξεριζωμό.

Για το θέμα των προσφύγων ανέφερε ότι «η Ελλάδα, όπως πολλές ευρωπαϊκές χώρες, ανοίγει και αυτή την αγκαλιά της στους πρόσφυγες της Ουκρανίας. Οι κοινές δοκιμασίες και η θέα της οδύνης ενώνουν τους λαούς με ένα λεπτό νήμα αλληλεγγύης. Οι μεγάλες κρίσεις κινητοποιούν τα κράτη και τις ηγεσίες, επιταχύνοντας τις εξελίξεις. Τις τελευταίες εβδομάδες του πολέμου στην Ουκρανία πύκνωσε ο ιστορικός και πολιτικός χρόνος». Πρόσθεσε, ακόμη, ότι «η ανθρωπότητα θυμήθηκε το φάσμα της πυρηνικής απειλής και ξαναβρέθηκε σε κλίμα ψυχρού πολέμου, μέσα από μια θερμή, πραγματική και θανατηφόρα σύγκρουση».

Σχολιάζοντας τη στάση των ευρωπαίων εταίρων τόνισε ότι «η Ευρωπαϊκή Ένωση εστιάζει στην άμυνα και ασφάλειά της, την προστασία όλων των μελών της απέναντι σε αυταρχικούς, αναθεωρητικούς γείτονες. Δείχνει αντανακλαστικά ενότητας, ετοιμότητας και αποφασιστικότητας, ενώ χτίζεται και δυναμώνει μέσα από τις κρίσεις. Η Δύση ανασυγκροτείται ως γεωπολιτικό υποκείμενο, σε έναν κόσμο στον οποίο οι φιλελεύθερες δημοκρατίες βάλλονται από τους όλο και περισσότερους θιασώτες του αυταρχικού εθνικισμού».

Στο ίδιο πλαίσιο, επισήμανε, ότι στις επτά δεκαετίες της ύπαρξής της, η Ενωμένη Ευρώπη είναι αρκετά ώριμη για να μπορεί να εκτιμά την αξία της ειρήνης και αρκετά νέα, για να εξακολουθεί να επιδιώκει τα αγαθά της διεθνούς πολυμερούς συνεργασίας. «Δεν είναι προς όφελός της η ανάδυση ενός νέου ψυχρού πολέμου, εάν αυτός μπορεί να αποτραπεί.Η Ευρώπη οικοδόμησε τη μεταπολεμική σταθερότητα και δημοκρατική ευημερία της χτίζοντας γέφυρες παρά υψώνοντας τείχη. Πρέπει να συνεχίσει, με πείσμα, να λειτουργεί ως δύναμη διαλόγου, συνεννόησης, συνεργασίας, προβάλλοντας την ήπια ισχύ των αξιών της και την ανθρωποκεντρική ελκυστικότητα του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής» σημείωσε.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η βαρβαρότητα του πολέμου στη γειτονιά μας, η βία και ανελευθερία που τόσα μέρη του πλανήτη μας βιώνουν, μας υπενθυμίζουν το προφανές: ότι η Ευρώπη στον κόσμο, κι η Ελλάδα στην ευρύτερη περιοχή της, παραμένει μια ειρηνική όαση δημοκρατίας, δικαιωμάτων και κράτους δικαίου, μια δυναμική ανοιχτή κοινωνία που συνδυάζει την έλλογα ρυθμιζόμενη οικονομία της αγοράς με ένα ενεργό κοινωνικό κράτος και τη βαριά ιστορική ευθύνη της προστασίας του πλανήτη μας από την κλιματική αλλαγή. «Αυτή είναι η σύγχρονη ευρωπαϊκή μας ταυτότητα, και εμπεριέχει τους αιώνες του κοινού μας πολιτισμού, τον Αισχύλο, τον Γκαίτε, τον Ουγκώ και τον Μπαλζάκ. Αυτή είναι η Ευρώπη που υπερασπιζόμαστε» παρατήρησε.

Αναφορικά με την πορεία της Ελλάδας, υποστήριξε ότι πέρασε πολλά στους δύο αιώνες του ανεξάρτητου βίου της και ειδικότερα είπε ότι «Βίωσε δεινές κρίσεις αλλά βγήκε δυνατότερη μέσα από αυτές. Προσηλώθηκε στη διεθνή νομιμότητα και στα έργα της ειρήνης, διέπραξε και λάθη και πλήρωσε τις συνέπειές τους. Όμως στις μεγάλες επιλογές, στα κομβικά διλήμματα, η Ελλάδα βρέθηκε με συνέπεια στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Από το 1974 και μετά οικοδόμησε μια ρωμαλέα φιλελεύθερη δημοκρατία, που, αντιμέτωπη με τη δεινή οικονομική δοκιμασία της περασμένης δεκαετίας, απέδειξε την ανθεκτικότητά της. Σε μια γειτονιά ταραγμένη και απρόβλεπτη, η Ελλάδα παραμένει άγκυρα ευρωπαϊκής σταθερότητας, παράγοντας ειρήνης και περιφερειακής συνεργασίας».

Εκτίμησε, επίσης, ότι το Forum των Δελφών αποτελεί εξαιρετική ευκαιρία για να αναδειχθεί ο δυναμισμός και η ακτινοβολία της σύγχρονης και εξωστρεφούς Ελλάδας. «Μια οικονομία που πραγματοποιεί άλματα ψηφιακής και πράσινης μετάβασης, προσελκύοντας διεθνές επενδυτικό ενδιαφέρον. Μια χώρα που μεταβάλλεται ταχύτατα σε διεθνή προορισμό, αξιοποιώντας τα ταλέντα του λαού της, τη ζωντάνια του πολιτισμού της και τη μοναδική φυσική ομορφιά του τοπίου της. Μια Ελλάδα που συνομιλεί δημιουργικά με το παρελθόν της, διακρίνεται με τα έργα της και ανανεώνει το διαρκές οικουμενικό της αποτύπωμα. Ένα ιστορικό έθνος που μεταβόλισε σε δύναμη και αισιοδοξία τις αντιξοότητες και περιπέτειες της μακράς του διαδρομής» τόνισε η κυρία Σακελλαροπούλου.

Τέλος, υπογράμμισε ότι φέτος το Συνέδριο επέστρεψε στην κοιτίδα του, στους Δελφούς, και η χώρα μας, μαζί με την υπόλοιπη ανθρωπότητα, επιστρέφει με προσοχή στην κανονικότητα των μετακινήσεων, των ταξιδιών, της ανθρώπινης παρουσίας και επαφής.

Όπως είπε χαρακτηριστικά «Δεν θα είχε καταστεί αυτό εφικτό χωρίς τις εντυπωσιακές προόδους της επιστήμης, την ταχεία παρασκευή και διάθεση των εμβολίων, αλλά και την υπεύθυνη τήρηση των περιορισμών ενάντια στη διασπορά του κορονοϊού» και κατέληξε λέγοντας ότι «Όποτε λειτουργούμε συγκροτημένα ως κοινωνία, θα έλεγα όποτε λειτουργούμε συγκροτημένα ως Ευρώπη και ως διεθνής κοινότητα, μπορούμε να αντιμετωπίσουμε και τις πιο σοβαρές κρίσεις».

