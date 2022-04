Κόσμος

Ουκρανία - ΗΠΑ: Κυρώσεις στις κόρες του Πούτιν και την οικογένεια του Λαβρόφ

Νέο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας και ειδικότερα κατά των θυγατέρων Πούτιν, της οικογένειας Λαβρόφ καθώς και στη ρωσική τράπεζα Sberbank, επιβάλλουν οι ΗΠΑ όπως ανακοινώθηκε σήμερα.

Αναλυτικότερα, τα μέτρα στοχεύουν ευρύτερα στην ρωσική ελίτ και τις τράπεζες της χώρας ενώ μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν απαγόρευση επενδύσεων στη Ρωσία από οποιονδήποτε Αμερικανό είτε σε επίπεδο επιχειρηματικών κεφαλαίων είτε σε επίπεδο συγχωνεύσεων.

Σύμφωνα με το Reuters, ανώτερος αμερικανός αξιωματούχος, διευκρίνισε πως oι νέες κυρώσεις θα συνεπάγονται τον πλήρη αποκλεισμό, σε επίπεδο συναλλαγών, της ρωσικής τράπεζας Sberbank, η οποία κατέχει το ένα τρίτο του συνόλου των τραπεζικών περιουσιακών στοιχείων της Ρωσίας, και της Alfabank.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβάλλουν επίσης κυρώσεις στις ενήλικες κόρες του Ρώσου Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν, στη σύζυγο και την κόρη του Ρώσου υπουργού Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ και σε μέλη του συμβουλίου ασφαλείας της Ρωσίας, δήλωσε ο αξιωματούχος.

Στη λίστα προσώπων για τα οποία προβλέπονται κυρώσεις παράλληλα συμπεριλαμβάνεται και αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας και πρώην πρόεδρος της Ρωσίας Ντμίτρι Μεντβέντεφ.

Οι ΗΠΑ αναμένεται να ανακοινώσουν περαιτέρω μέτρα κατά της Ρωσίας, ενώ σύμφωνα με αναφορές κυρώσεις κατά των θυγατέρων του προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν αναμένεται να επιβάλλει και η ΕΕ

Μια ημέρα αφότου ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, έδωσε τρομακτική μαρτυρία στον ΟΗΕ για θηριωδίες που περιέγραψε ως εγκλήματα πολέμου, διπλωμάτες της ΕΕ ετοιμάζονταν να συζητήσουν την απαγόρευση του ρωσικού άνθρακα, τη διακοπή των συναλλαγών με τέσσερις βασικές τράπεζες και την απαγόρευση πολλών ρωσικών πλοίων από τα λιμάνια της ΕΕ αργότερα. την Τετάρτη.

Τα πιο στενά μέλη της οικογένειας του Ρώσου ηγέτη ενδέχεται να προστεθούν στον αυξανόμενο κατάλογο των κυρώσεων, ανέφεραν η Wall Street Journal και το Bloomberg, επικαλούμενα άτομα που τα ειδησεογραφικά πρακτορεία ανέφεραν ότι έχουν γνώση του σχεδίου

Δεν είναι σαφές εάν αυτές οι κυρώσεις, κατά της Μαρίας Βορόντσοβα και της Κατερίνας Τιχόνοβα, θα προέλθουν από τις ΗΠΑ, την ΕΕ ή και τα δύο.

Πηγή: Reuters

