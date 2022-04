Κόσμος

Ουκρανία - ΗΠΑ: Ρώσος ολιγάρχης διώκεται για παραβίαση κυρώσεων

Δίωξη σε βάρος του ολιγάρχη της Ρωσίας, Κονσταντίν Μαλοφέγεφ ασκείται από τη δικαιοσύνη των ΗΠΑ, επειδή κατηγορείται ότι χρηματοδοτούσε Ρώσους που προωθούσαν το αυτονομιστικό κίνημα της Κριμαίας και ότι παραβίασε τις κυρώσεις που του έχουν επιβληθεί.

«Αφού του επιβλήθηκαν κυρώσεις από τις ΗΠΑ, ο Μαλοφέγεφ προσπάθησε να τις παρακάμψει χρησιμοποιώντας συνεργούς για να αγοράσει και να διευθύνει εν κρυπτώ μέσα ενημέρωσης σε όλη την Ευρώπη», δήλωσε ο ο υπουργός Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, Μέρικ Γκάρλαντ.

Ο Ρώσος πολυεκατομμυριούχος θεωρείται από το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ ως μια από τις βασικές πηγές χρηματοδότησης των φιλορώσων αυτονομιστών της Κριμαίας, ενώ κατηγορείται επίσης ότι παρείχε υλική υποστήριξη στην αυτοανακηρυχθείσα «δημοκρατία» του Ντονέτσκ, στην ανατολική Ουκρανία.

Είναι η πρώτη φορά που ασκείται δίωξη σε Ρώσο ολιγάρχη στις ΗΠΑ μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, διευκρίνισε η υφυπουργός Δικαιοσύνης Λάιζα Μονάκο.

Ο Γκάρλαντ είπε επίσης ότι οι αμερικανικές αρχές σταμάτησαν ένα είδος κακόβουλου δικτύου υπολογιστών, γνωστού ως botnet (πρόγραμμα-ρομπότ) το οποίο ελεγχόταν από τη ρωσική υπηρεσία στρατιωτικών πληροφοριών GRU.

«Η ρωσική κυβέρνηση χρησιμοποίησε πρόσφατα παρόμοιες υποδομές για να επιτεθεί σε ουκρανικούς στόχους. Ευτυχώς, καταφέραμε να σταματήσουμε αυτό το πρόγραμμα-ρομπότ προτού να χρησιμοποιηθεί», πρόσθεσε.

«Χάρη στη στενή συνεργασία μας με τους διεθνείς εταίρους μας καταφέραμε να εντοπίσουμε τη μόλυνση χιλιάδων υπολογιστών» και «μπορέσαμε να απενεργοποιήσουμε τον έλεγχο της GRU σε αυτούς τους υπολογιστές, προτού να χρησιμοποιηθεί το πρόγραμμα-ρομπότ ως όπλο», διευκρίνισε ο Αμερικανός υπουργός.

