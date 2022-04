Πολιτική

Νούλαντ στον ΑΝΤ1: Οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις δεν ήταν ποτέ πιο ισχυρές (βίντεο)

Η υφυπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ μιλά αποκλειστικά στον ΑΝΤ1 και τη Μαρία Σαράφογλου, αμέσως μετά την επίσκεψή της στην Τουρκία.

Την ανάγκη η Ελλάδα να διαδραματίσει ρόλο στην προσπάθεια ενεργειακής απεξάρτησης της Ευρώπης από την Ρωσία, υπογραμμίζει η Αμερικανίδα υφυπουργός Εξωτερικών, μιλώντας αποκλειστικά στον ΑΝΤ1 και τη Μαρία Σαράφογλου.

Η Βικτώρια Νούλαντ, αναφέρεται και στον ρόλο της Τουρκίας, καθώς πριν έρθει στην Αθήνα, είχε επισκεφτεί την Άγκυρα.

Στην Αθήνα, η Αμερικανίδα Υφυπουργός Εξωτερικών συζήτησε με τον Έλληνα πρωθυπουργό και Υπουργό Εξωτερικών, καθώς και με Ισραηλινούς και Κύπριους αξιωματούχους της τριμέρους, εναλλακτικά σχέδια για την σταδιακή απεξάρτηση της Ευρώπης από το ρωσικό αέριο.

-Πώς κρίνετε το επίπεδο των ελληνοαμερικανικών σχέσεων;

Οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις δεν ήταν ποτέ πιο ισχυρές. Χτίσαμε αυτήν την αρχιτεκτονική ασφάλειας που επιτρέπει στην Ελλάδα να βρίσκεται στο επίκεντρο της ασφάλειας για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, σε αυτή την κρίσιμη στιγμή μπροστά στον βίαιου πόλεμο της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας. Σε εκείνη τη συγκυρία ξεκινήσαμε αυτό που τείνει να γίνει μια ακμάζουσα ενεργειακή συνεργασία με τον αγωγό TAP, τον IGB μέχρι τη Βουλγαρία και το γεγονός ότι η Ελλάδα βρίσκεται τώρα στο επίκεντρο ότι η Ελλάδα βρίσκεται τώρα στο επίκεντρο της ενεργειακής ασφάλειας για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη μαζί με το γεγονός ότι έχουμε αμερικανικές εταιρείες που συμμετέχουν στην τεχνολογική επανάσταση που συμβαίνει εδώ είναι πολύ συναρπαστικό.

«Πρέπει να χτίσουμε την ηλεκτρική διασύνδεση, πρέπει να γίνουν περισσότερα πράγματα στο θέμα του υγροποιημένου αερίου με τις πλωτές εξέδρες, στις οποίες επικεντρώνεται τώρα η Ελλάδα, στην πορεία προς μια πιο πράσινη μετάβαση», δήλωσε μετά την επίσκεψή της της στην Άγκυρα, όπου έκανε λόγο για νέες ευκαιρίες στην ανατολική Μεσόγειο.

-Αυτό το σχέδιο θα περιλαμβάνει την Τουρκία;

Ήμουν στην Άγκυρα και νομίζω ότι υπάρχει κατανόηση εκεί ότι πρέπει να διαφοροποιηθούν επίση γιατί εξακολουθούν να εξαρτώνται από το ρωσικό πετρέλαιο και φυσικό αέριο κατά 40-50% και αυτό είναι κακό για την Τουρκία, επομένως νομίζω ότι αυτό μπορεί επίσης να αποτελέσει θέμα συνομιλίας μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας.

-Με δεδομένες τις διαφορές που υπάρχουν και με δεδομένο ότι παραμένει άλυτο το κυπριακό θέμα πώς βλέπετε αυτές τις συνομιλίες

Αυτός ο φαύλος πόλεμος που προπαγάνδισε ο Πούτιν στην Ουκρανία κάνει όλα τα μέλη του ΝΑΤΟ, την Ελλάδα, την Τουρκία ή τους βόρειους συμμάχους του Καναδά, να ενωθούν με τρόπο που ίσως κάποιες από τις τακτικές και περιφερειακές μας διαφορές έκαναν πιο δύσκολο στο παρελθόν.

-Πώς βλέπετε τον ρόλο της Τουρκίας ως μεσολαβητή μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας; Υπάρχουν πολλοί ηγέτες, συμπεριλαμβανομένης της ελληνικής κυβέρνησης, που αντιδρούν γιατί ο Ερντογάν δεν επιβάλει κυρώσεις στη Μόσχα. Ποια είναι η άποψή σας;

Είναι σημαντικό οι δυο πλευρές να συζητούν και είναι σημαντικό και χρήσιμο η Τουρκία να παρέχει έναν χώρο εκεί.

-Δεν είναι άδικο να υπάρχουν δυο μέτρα και δυο σταθμά;

Δεν υπάρχει τρόπος για τη Ρωσία να χρησιμοποιήσει την Τουρκία για να αποφύγει τις κυρώσεις, διαφορετικός από αυτόν που θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει την Ελλάδα εξαιτίας του τρόπου που έχουν επιβληθεί οι κυρώσεις.

