Δένδιας: Η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία μας θυμίζει την ανοιχτή πληγή του Κυπριακού

«Εφτασε το τέλος της ανοχής στον ρεβιζιονισμό στον 21ο αιώνα» ανέφερε ο ΥΠΕΞ μετά το τέλος της Τριμερούς Ελλάδας - Ισραήλ - Κύπρου. Επί τάπητος και η στρατηγική της ΕΕ για τη διαφοροποίηση στον τομέα της ενέργειας.

Το μήνυμα πως η στρατηγική εταιρική σχέση Ελλάδας, Ισραήλ και Κύπρου εδράζεται σε γερά θεμέλια, δεδομένου ότι έχουν ένα κοινό όραμα ειρήνης, σταθερότητας και ευημερίας για την περιοχή τους, έστειλε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, μετά το πέρας της Τριμερούς Συνάντησης με τους υπουργούς Εξωτερικών του Ισραήλ Γαΐρ Λαπίντ και της Κύπρου Ιωάννη Κασουλίδη.

Σε κοινές δηλώσεις, ο Νίκος Δένδιας τόνισε πως οι τρεις χώρες έχουν κοινή αντίληψη των περιφερειακών προκλήσεων και της προέλευσής τους και γι' αυτό τον λόγο πιστεύουν ότι η εταιρική αυτή σχέση έχει μια σημαντική δυναμική.

Επίσης, υπογραμμίστηκε στη συνάντηση πως ο ρεβιζιονισμός και η παραβίαση των βασικών αρχών του Διεθνούς Δικαίου, όπως η ανεξαρτησία, η κυριαρχία και η εδαφική ακεραιότητα είναι καταδικαστέες. Επιπροσθέτως, σημείωσε πως η άμεση αντίδραση της διεθνούς κοινότητας στη ρωσική εισβολή έστειλε ένα σαφές μήνυμα, ότι αυτές οι πρακτικές δεν είναι αποδεκτές στον 21ο αιώνα. Αυτό, όπως κατέστησε σαφές, «δείχνει ότι έφτασε το τέλος της ανοχής στον ρεβιζιονισμό στον 21ο αιώνα» και υπογράμμισε πως αυτό δεν αφορά μόνο τη Ρωσία. «Οι χώρες και οι ηγέτες που έχουν κατά νου τέτοιου είδους ρεβιζιονισμό θα πρέπει να το ξανασκεφτούν» προσέθεσε.

Κατά τη διάρκεια των συνομιλιών, οι τρεις υπουργοί Εξωτερικών συζήτησαν τη διεύρυνση της συνεργασίας των τριών χωρών σε πολλούς τομείς, όπως την ενέργεια, τις μεταφορές, την οικονομία και το εμπόριο.

Όσον αφορά τα περιφερειακά θέματα, ο Νίκος Δένδιας είπε πως ήταν μια ευκαιρία να ενημερώσει ο ένας τον άλλο, ξεκινώντας από το Κυπριακό που είναι το αποτέλεσμα ξένης εισβολής εδώ και περίπου 5 δεκαετίες. Σε αυτό το πλαίσιο, επαναλαμβάνοντας την καταδίκη του για τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, σημείωσε πως «μας υπενθυμίζει αυτήν τη χαίνουσα πληγή στην Ευρώπη, την οποία δεν θα πρέπει να ξεχνάμε». Αντίθετα, συνέχισε ο υπουργός Εξωτερικών, όλα τα μέρη θα πρέπει να καταβάλουν προσπάθειες έτσι ώστε να εξασφαλιστεί μια δίκαιη, βιώσιμη και μόνιμη λύση στο Κυπριακό, επί τη βάσει των ψηφισμάτων του ΟΗΕ.

Αναφερόμενος στις συνομιλίες τους, ο Νίκος Δένδιας εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη συμφωνία τους σε περαιτέρω συνεργασία στον τομέα της πολιτικής προστασίας και σε μέτρα για την προστασία του τουρισμού στις τρεις χώρες. Ανέφερε ακόμα πως συζήτησαν τη διεύρυνση της τριμερούς συνεργασίας τους, ώστε να συμπεριληφθούν κι άλλες χώρες που έχουν το ίδιο όραμα για το μέλλον, καθώς και την ενίσχυση της συνεργασίας του σχήματος «3+1» (Ελλάδα, Ισραήλ, Κύπρος + ΗΠΑ).

Παράλληλα, ο υπουργός Εξωτερικών επισήμανε πως η εταιρική σχέση της Ελλάδας, του Ισραήλ και της Κύπρου δεν επηρεάζεται από άλλες περιφερειακές εξελίξεις ή σχέσεις με άλλες χώρες.

Εν συνεχεία, χαρακτήρισε ευπρόσδεκτα τα αποτελέσματα της πρόσφατης υπουργικής στην έρημο Νεγκέβ, την οποία φιλοξένησε το Ισραήλ και έλαβαν μέρος η Αίγυπτος, το Μπαχρέιν, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Μαρόκο και οι ΗΠΑ. Απευθυνόμενος στον Ισραηλινό ομόλογό του, τον συνεχάρη για τη διοργάνωση της υπουργικής και είπε πως «ήταν μια εξαιρετική συνάντηση, την οποία οργάνωσες, έδειξες τη δυνατότητά σου να επωφελείς από τη νέα αρχιτεκτονική στην περιοχή».

Περαιτέρω, μεγάλο μέρος των σημερινών συνομιλιών αφιερώθηκε στη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Ως προς αυτό, ο Νίκος Δένδιας ενημέρωσε τους ομολόγους του για την κατάσταση στη Μαριούπολη, με μεγάλο αριθμό ελληνικού πληθυσμού, «όπου φαίνεται πως έχουν διαπραχθεί εγκλήματα πολέμου», καθώς και για την πρόσφατη επίσκεψή του στην Οδησσό. «Η Οδησσός επλήγη από πυραύλους Κρουζ της Ρωσίας λίγες ώρες πριν φτάσω» σημείωσε. Επίσης, εξέφρασε τις ευχαριστίες του στον υπουργό Εξωτερικών του Ισραήλ και στον Ισραηλινό πρέσβη στην Αθήνα για τη βοήθεια που έδωσε η χώρα τους στην προσπάθεια απομάκρυνσης των Ελλήνων πολιτών και της ελληνικής κοινότητας της Μαριούπολης. «Μας φιλοξενήσατε, φιλοξενήσετε τους ανθρώπους μας στη Συναγωγή του Ουμάν, και αυτό δεν θα το ξεχάσουμε».

Επί τάπητος τέθηκε στην Τριμερή Συνάντηση και η στρατηγική της ΕΕ για τη διαφοροποίηση στον τομέα της ενέργειας, με έμφαση στη διαφοροποίηση της προμήθειας υγροποιημένου φυσικού αερίου. Επιπλέον, συζητήθηκε η διασυνδεσιμότητα της ηλεκτρικής ενέργειας.

Σχετικά με τις πρόσφατες τρομοκρατικές επιθέσεις στο Ισραήλ, ο Νίκος Δένδιας καταδίκασε κάθε πράξη τρομοκρατίας και εξέφρασε τα συλλυπητήρια του και την αλληλεγγύη του στο Ισραήλ. Υπογράμμισε επίσης ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη να στηρίξει οποιαδήποτε προσπάθεια αναβίωσης της ειρηνευτικής διαδικασίας στη Μέση Ανατολική και διατράνωσε την ετοιμότητα της Ελλάδας να διαδραματίσει εποικοδομητικό ρόλο σε πιθανές επαφές μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστίνιων.

Ο υπουργός Εξωτερικών δεν παρέλειψε να αναφέρει τις «ανησυχητικές εξελίξεις» στη χριστιανική περιοχή της παλιάς πόλης των Ιεροσολύμων μετά την παράνομη κατάληψη του ξενοδοχείου Little Petra, που ανήκει στο Ελληνορθόδοξο Πατριαρχείο των Ιεροσολύμων, από μια εποικιστική οργάνωση. «Η προστασία των δικαιωμάτων των χώρων λατρείας, των ιδρυμάτων και της ιδιοκτησίας πρέπει αν διατηρηθεί στο πλαίσιο του status quo και αυτό αποτελεί προτεραιότητα για μας. Φοβόμαστε ότι αυτό το θέμα μπορεί να επιδεινωθεί έτι περαιτέρω» ανέφερε ο Νίκος Δένδιας και προέταξε την ανάγκη να διατηρηθεί ο πλουραλιστικός και πολυδογματικός χαρακτήρας των Ιεροσολύμων.

Καταληκτικά, ο υπουργός Εξωτερικών επισήμανε πως ο κατάλογος των θεμάτων της τριμερούς συνεργασίας δεν έχει τέλος, αλλά και για τις κοινές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν και είπε πως προσβλέπει στη συνέχιση αυτής της στρατηγικής συνεργασίας.

Λαπίντ: Προσπαθούμε να βρούμε τρόπους συνεργασίας σε σοβαρά θέματα, κυρίως περιφερειακής ασφάλειας

Η Ελλάδα, η Κύπρος, το Ισραήλ έχουν μια άρρηκτη συμμαχία, η οποία στηρίζεται σε κοινές αξίες, σε οικονομική συνεργασία και συνεργασία στον τομέα της ασφάλειας, διαμήνυσε από την Αθήνα ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Γαΐρ Λαπίντ. Σε κοινές δηλώσεις μετά το πέρας της Τριμερούς Συνάντησης των υπουργών Εξωτερικών Ελλάδας, Ισραήλ και Κύπρου, ο Γαΐρ Λαπίντ σημείωσε πως μετά την πανδημία οι χώρες προσπαθούν να βρουν νέους τρόπους συνεργασίας για να ωφεληθούν οι ίδιες και να βελτιώσουν τη ζωή των πολιτών τους.

Ειδική αναφορά έκανε στο Φόρουμ της Νεγκέβ, αναγνωρίζοντας πως όταν δημιουργήθηκε είχε κατά νου το πρότυπο της τριμερούς συνεργασίας Ελλάδας, Ισραήλ και Κύπρου. "Στενών σχέσεων ανάμεσα σε χώρες που ξέρουν να συνεργαστούν απέναντι σε προκλήσεις που δημιουργούν οικονομικές πρωτοβουλίες και που υπάρχει στενός διάλογος ανάμεσα σε κυβερνήσεις" επεξήγησε.

Σε αυτό το πλαίσιο, ανέφερε πως για τον ίδιο ήταν σημαντικό να έρθει στην Αθήνα για να ενισχύσει περαιτέρω τη δέσμευση για στενές σχέσεις, παράλληλα με τη βελτίωση των σχέσεων του Ισραήλ με την Τουρκία, η οποία είναι ευπρόσδεκτη, όπως είπε. "Αποτελεί μια καλή ευκαιρία εμβάθυνσης των σχέσεων των δύο χωρών και ενίσχυσης της περιφερειακής σταθερότητας" προσέθεσε.

Ταυτόχρονα, ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ διαμήνυσε πως "θα το κάνουμε αυτό σε πλήρη συντονισμό μαζί σας". Η Ελλάδα, η Κύπρος, το Ισραήλ προσπαθούν να βρουν τρόπους να συνεργαστούν σε σοβαρά θέματα, κυρίως περιφερειακής ασφάλειας, επισήμανε επιπροσθέτως. Σημείωσε ακόμα πως η ικανότητα να συνεργάζονται οι τρεις χώρες για την ασφάλεια είναι σημαντική για την ασφάλεια των πολιτών τους και για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας στην περιοχή.

Εν συνεχεία αναφέρθηκε στην ενεργειακή συνεργασία. Αφού σημείωσε πως η τριμερής συνεργασία δίνει έμφαση στην ενεργειακή αγορά, σημείωσε ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία επιδιώκει αλλαγή της δομής των αγορών ενέργειας της Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής. Εκτίμησε πως αυτό ενέχει κινδύνους αλλά και απειλές που από κοινού πρέπει να εξετάσουν.

Συνεχίζοντας, ανέφερε πως τους ερχόμενους μήνες θα προσπαθήσουν οι τρεις χώρες να διευρυνθεί η συνεργασία τους και να συμπεριληφθούν κι άλλες χώρες. Σε αυτό το πλαίσιο, εξέφρασε την ελπίδα ότι θα πραγματοποιηθεί συνάντηση του σχήματος "3+1" (Ελλάδα, Ισραήλ, Κύπρος +ΗΠΑ) και με άλλες χώρες της περιοχής.

Στην εισαγωγή της δήλωσής του, ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ καταδίκασε τα εγκλήματα πολέμου στην Ουκρανία. Παρατήρησε πως η Τριμερής Συνάντηση διεξάγεται σε δύσκολους καιρούς. "Γίνεται πόλεμος στην Ευρώπη. Για ακόμη μια φορά μια μεγάλη και ισχυρή χώρα εισέβαλε σε ένα μικρό γείτονα χωρίς δικαιολογία. Το χώμα έχει βραχεί από το αίμα των αθώων πολιτών. Οι εικόνες από την Ουκρανία είναι τρομερές. Οι ρωσικές δυνάμεις πραγματοποίησαν εγκλήματα πολέμου. Καταδικάζω ξεκάθαρα αυτά τα εγκλήματα πολέμου" ανέφερε χαρακτηριστικά. Παράλληλα, σημείωσε πως υπάρχει ένα φως μέσα σε αυτό το σκοτάδι. "Ο κόσμος δεν έχει μείνει σιωπηλός, δεν είναι κυνικός, δεν καθοδηγείται μόνο από τα οικονομικά συμφέροντα και κέρδη. Έχουν συγκεντρωθεί μεγάλες χώρες για να στηρίξουν την Ουκρανία. Αυτό μάς υπενθυμίζει και εμάς ότι η ισχύς των κρατών τον 21ο αιώνα μετράται από την ισχύ των συμμαχιών τους και την ικανότητά τους να παράγουν πολλαπλασιαστές δυνάμεων" υπογράμμισε.

Κασουλίδης: Η Κύπρος θα συμμετάσχει σε οποιαδήποτε πρωτοβουλία αποκατάστασης των σχέσεων καλής γειτονίας στην περιοχή

Την ετοιμότητα της Κύπρου να συμμετάσχει σε οποιαδήποτε πρωτοβουλία που σκοπό έχει την αποκατάσταση των σχέσεων καλής γειτονίας των κρατών της περιοχής, με βάση την κοινή τήρηση των αρχών του Διεθνούς Δικαίου, διαμήνυσε από την Αθήνα ο Κύπριος υπουργός Εξωτερικών Ιωάννης Κασουλίδης.

Κατά τη διάρκεια των κοινών δηλώσεων μετά το πέρας της Τριμερούς Συνάντησης των υπουργών Εξωτερικών Ελλάδας, Ισραήλ, Κύπρου, ανέδειξε πως η περιφερειακή συνεργασία αποτελεί τον κοινό παρονομαστή όλων των προσπαθειών περιφερειακής ολοκλήρωσης, "για την οποία θα συνεχίσει να εργάζεται η Κύπρος και θα συνεχίσει να συνεργάζεται για τη δημιουργία συμμαχιών σε κρίσιμους τομείς, στην ενέργεια, στο κλίμα και στην ασφάλεια".

Επίσης, αναφερθείς στην πίστη του για την τεράστια δυνατότητα διαλόγου για την ολοκλήρωση της περιοχής, αναγνώρισε ότι κανείς δεν θα μπορούσε να φανταστεί τον ταχύ ρυθμό με τον οποίο θα αναπτύσσονταν αυτές οι περιφερειακές συμμαχίες. Ειδικότερα, αναφέρθηκε στη συνάντηση του Νεγκέβ, χαρακτηρίζοντας την ιστορική, αλλά και στις συναντήσεις του Σαρμ ελ Σέιχ κα της Άκαμπα. Αποτελούν όλες σημεία συγκέντρωσης σημαντικών παραγόντων της περιοχής μας, συμπλήρωσε.

Εστιάζοντας στον τριμερή μηχανισμό συνεργασίας Ελλάδας, Ισραήλ και Κύπρου καθώς και στη διευρυμένη μορφή του, με τη συμμετοχή των ΗΠΑ, τόνισε πως αποτελεί απόδειξη της γεωστρατηγικής σημασίας και της ενδογενούς αξίας αυτής της εταιρικής σχέσης.

Ξεκινώντας τη δήλωσή του, ο Ιωάννης Κασουλίδης διατύπωσε την ικανοποίησή του για την επίτευξη του στόχου που είχαν οι τρεις χώρες όταν ξεκίνησαν τον μηχανισμό τριμερούς συνεργασίας, εδώ και 7 χρόνια, "να ενισχυθεί μια στρατηγική συμμαχία που θα μπορούσαμε να τοποθετήσουμε κοινές προτεραιότητες και να αντιμετωπίσουμε κοινές προκλήσεις σε πνεύμα ειρήνης και φιλίας".

Σε ό,τι αφορά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, την καταδίκασε και έκανε λόγο για έναν κόσμο που αλλάζει δραματικά και ότι οι βεβαιότητες του χθες δεν υπάρχουν πλέον. Σε αυτό το πλαίσιο, συνεχάρη τον Νίκο Δένδια για το "θάρρος του να επισκεφτεί την Οδησσό, μία πόλη που συμβολίζει την ελευθερία του ελληνικού λαού, γιατί η επανάσταση εκεί ξεκίνησε".

Περαιτέρω, καταδίκασε τις πρόσφατες τρομοκρατικές επιθέσεις στο Ισραήλ και εξέφρασε την αλληλεγγύη του στις οικογένειες των θυμάτων και στον λαό του Ισραήλ, αναφέροντας πως η βία και η τρομοκρατία, είτε υποκινούνται από κράτη είτε όχι, δεν μπορούν να σταματήσουν τη "μνημειώδη πορεία της περιφερειακής συνεργασίας".

Ειδική αναφορά έκανε ο υπουργός Εξωτερικών της Κύπρου στην ενεργειακή τριμερή συνεργασία. Όπως τόνισε, η ενεργειακή συνεργασία αντιμετωπίζεται από μια νέα σκοπιά λόγω του πολέμου στην Ουκρανία και προέταξε πως οι τρεις χώρες πρέπει να είναι κομμάτι της λύσης στην προσπάθεια της Ευρώπης να βρει πιο καθαρή ενέργεια από τον άξονα του Λεβάντε, δίνοντας παράλληλα έμφαση στον διασυνδετήριο αγωγό.

Τέλος, ο Ιωάννης Κασουλίδης ενημέρωσε τους ομολόγους του για τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό. "Είναι συνεπής η θέση μας ότι τη στιγμή που θα άρει η Τουρκία τα εμπόδια για την επίλυση του Κυπριακού θα μπορέσουμε και θα προχωρήσουμε σε ανάπτυξη σχέσεων καλής γειτονίας που θα ωφελήσουν την περιφερειακή σταθερότητα και ασφάλεια" κατέστησε σαφές.

