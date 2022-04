Πολιτική

Βουλή - Ζελένσκι: Η ομιλία του Πρόεδρου της Ουκρανίας

Μηνύματα προς πολλούς αποδέκτες έστειλε ο Πρόεδρος της Ουκρανίας, μιλώντας στην Βουλή των Ελλήνων, ενώ οι μάχες συνεχίζονται στην Ουκρανία.

«Ελληνικέ λαέ καλημέρα σας [...] Ελευθερία ή Θάνατος έλεγαν οι δικοί σας επαναστάτες αυτό λέμε και εμείς σήμερα», ξεκίνησε την ομιλία του ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μέσω τηλεσύνδεσης, στη Βουλή των Ελλήνων κάνοντας εκτενείς αναφορές στους ιστορικούς δεσμούς και στη μαρτυρική Μαριούπολη ζητώντας τη δημιουργία μιας νέας «Φιλικής Εταιρείας» για να σωθεί η ελληνική Ομογένεια και η Ουκρανία

Η τηλεσύνδεση πραγματοποιήθηκε παρουσία της Προέδρου της Δημοκρατίας Αικατερίνης Σακελλαροπούλου, του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, του αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης Αλέξη Τσίπρα, του επικεφαλής της ΚΟ του ΚΙΝΑΛ Μιχάλη Κατρίνη, του εκπροσώπου εκ μέρους της ΚΟ του ΜέΡΑ 25 Γιώργου Λογιάδη, ενώ απούσες -όπως είχαν δηλώσει- είναι οι κοινοβουλευτικές ομάδες του ΚΚΕ και της Ελληνικής Λύσης.

Ο πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, Κωνσταντίνος Τασούλας, κατά την έναρξη της ειδικής συνεδρίασης της Ολομέλειας και προσφωνώντας τον Ουκρανό Πρόεδρο Β. Ζελένσκι τόνισε «πως με ιδιαίτερη τιμή και αισθήματα αλληλεγγύης σας υποδεχόμαστε στην Ολομέλεια της Βουλής. Η ιστορική συνεδρίαση είναι αφιερωμένη στον αγωνιζόμενο και αμυνόμενοι ηρωικό λαό της Ουκρανίας απέναντι στην βάρβαρη εισβολή που, επί 43 ημέρες, γίνεται όλο και πιο απάνθρωπη. Η Ελλάδα καταδίκασε με τον πιο έντονο τρόπο την εισβολή». Επισήμανε τη βοήθεια της χώρας μας προς την Ουκρανία, υπογραμμίζοντας ότι «μας συνδέουν μοναδικοί ιστορικοί δεσμοί» και αναφέρθηκε στην μαρτυρική Μαριούπολη.

Από τα έδρανα των αξιωματούχων της Ολομέλειας παρακολούθησαν το μήνυμα που απεύθυνε ο Ουκρανός Πρόεδρος, ο πρύτανης του Διπλωματικού Σώματος, πρέσβης της Κυπριακής Δημοκρατίας Κυριάκος Κενεβέζος, ο Ουκρανός Πρέσβης Σεργκέι Σουτένκο και ο Α΄ Σύμβουλος της Γαλλικής Πρεσβείας στην Αθήνα, Νικολά Κρουαζέ.

