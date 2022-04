Πολιτική

Κουτσούμπας για ακρίβεια: Λεφτά υπάρχουν για εξοπλισμούς, αλλά όχι για τον λαό

Τι είπε για τις συλλήψεις στελεχών του ΚΚΕ και του ΠΑΜΕ στη Θεσσαλονίκη, την άρνηση του ΚΚΕ να παραστεί στην ομιλία Ζελένσκι στη Βουλή και τις απελάσεις των Ρώσων διπλωματών.

Ο ΓΓ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «Καλημέρα Ελλάδα», αναφερόμενος στο μείζον ζήτημα της ακρίβειας είπε ότι «ο λαός τρώει τη μια κατραπακιά μετά την άλλη» και συμπλήρωσε ότι τόσο τα μέτρα που παίρνει η Κυβέρνηση, όσο και οι προτάσεις της αξιωματικής αντιπολίτευσης δεν προσφέρουν ουσιαστικά τίποτα.

Ο κ. Κουτσούμπας υπογράμμισε ότι η ελληνική οικονομία έχει αντοχές για τη μείωση της φορολογίας των μονοπωλίων και για εξοπλιστικά προγράμματα, αλλά δεν έχει αντοχές για να παρθούν απαραίτητα μέτρα όπως η μείωση του ΦΠΑ σε βασικά αγαθά και η επιβολή πλαφόν στις τιμές της ενέργειας και τα καύσιμα.

Όπως είπε χαρακτηριστικά ο κ. Κουτσούμπας, η χώρα μας συνεισφέρει 4 δις ευρώ κάθε χρόνο στο ΝΑΤΟ για την υλοποίηση των νατοϊκών σχεδιασμών, αλλά δεν έχει λεφτά για να ανακουφίσει την ελληνική κοινωνία από την επέλαση της ακρίβειας και των ανατιμήσεων.

Στη συνέχεια ο ΓΓ του ΚΚΕ, αναφέρθηκε στα επεισόδια που έγιναν χθες στην πορεία για την απεργιακή κινητοποίηση στη Θεσσαλονίκη και τις συλλήψεις 8 στελεχών του ΚΚΕ και του ΠΑΜΕ, τα οποία οδηγήθηκαν σήμερα στο Αυτόφωρο, υποστηρίζοντας ότι δέχθηκαν αναίτια χτυπήματα και έκανε λόγο για ακραία καταστολή με κυβερνητική εντολή.

Έφερε μάλιστα ως παράδειγμα την περίπτωση ενός συλληφθέντα που χτυπήθηκε από τις αστυνομικές δυνάμεις και οδηγήθηκε για περίθαλψη σε νοσοκομείο με καροτσάκι, φορώντας χειροπέδες.

Ξεκαθάρισε ότι οι βουλευτές του ΚΚΕ δεν θα είναι σήμερα παρόντες στη Βουλή για την ομιλία του Ζελένσκι, λέγοντας ότι θα ήταν αδιανόητο να χειροκροτήσουν έναν πολιτικό που έχει κηρύξει στελέχη του ΚΚΕ ανεπιθύμητους στην Ουκρανία, απλά γιατί έδωσαν το «παρών» σε συγκέντρωση αντιπολιτευόμενου κόμματος. Παράλληλα τόνισε ότι ο Πρόεδρος της Ουκρανίας έχει κηρύξει παράνομο το Κομμουνιστικός Κόμμα της Ουκρανίας, όπως και τα περισσότερα κόμματα που τον αντιπολιτεύονται.

Έσπευσε όμως να ξεκαθαρίσει ότι το ΚΚΕ από την πρώτη στιγμή καταδίκασε τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και τόνισε ότι «με τον Πούτιν είμαστε σε αντίπαλα στρατόπεδα», φέρνοντας σαν παράδειγμα τη ρωσική επέμβαση στο Καζακστάν.

Υπογράμμισε ότι είναι αντίθετος με τις απελάσεις των Ρώσων διπλωματών από την Ελλάδα και ότι αυτές έγιναν κατόπιν πιέσεων από το ΝΑΤΟ.

Τέλος ήταν κατηγορηματικός αποκλείοντας το ενδεχόμενο μετεκλογικής συνεργασίας είτε με ΝΔ, είτε με ΣΥΡΙΖΑ, λέγοντας ότι τα μισά νομοσχέδια που έχει φέρει η ΝΔ στη Βουλή τα έχει ψηφίσει κι ο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ το 75% αυτών τα έχει ψηφίσει και το ΚΙΝΑΛ.

