ΟΑΕΔ - προσλήψεις άνεργων: αιτήσεις για πρόγραμμα με 5000 θέσεις

Ποιους αφορά το πρόγραμμα, πόσο διαρκεί και πώς γίνονται οι αιτήσεις.

Τη Δευτέρα, 11 Απριλίου 2020, στις 13:00, ξεκινούν οι αιτήσεις επιχειρήσεων για τον Γ' κύκλο της δράσης «πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση ανέργων, ηλικίας 30 ετών και άνω, στις Περιφέρειες σε μετάβαση (MΕΤ), με έμφαση στις γυναίκες» και, συγκεκριμένα, στις Περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας, Στερεάς Ελλάδας, Ιονίων Νήσων, Πελοποννήσου, Βόρειου Αιγαίου και Κρήτης. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται, μέχρι την Παρασκευή, 29 Απριλίου 2020, στις 15:00.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του ΟΑΕΔ, το 12μηνης διάρκειας πρόγραμμα απευθύνεται σε επιχειρήσεις και τα ποσά της επιχορήγησης για την πρόσληψη ανέργων σε νέες θέσεις πλήρους απασχόλησης έχουν ως εξής:

- 466,5 ευρώ μηνιαία (5.598 ευρώ ετήσια) για ανέργους ηλικίας 30-49 ετών,

- 559,8 ευρώ μηνιαία (6.717,6 ευρώ ετήσια) για ανέργους ηλικίας 50 ετών και άνω,

- 606,45 ευρώ μηνιαία (7.277,4 ευρώ ετήσια) για μακροχρόνια ανέργους 30 ετών και άνω,

- 653,1 ευρώ μηνιαία (7.837,2 ευρώ ετήσια) για μακροχρόνια ανέργους 50 ετών και άνω,

- 699,75 ευρώ μηνιαία (8.397 ευρώ ετήσια) για άνεργες γυναίκες 30 ετών και άνω.

Οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν, θα υποβάλουν την αίτησή τους αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) του υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, στη διεύθυνση https://www.ependyseis.gr/mis. Κατόπιν, οι εργασιακοί σύμβουλοι του ΟΑΕΔ θα υποδείξουν στην επιχείρηση υποψηφίους, σύμφωνα με την κατηγορία ανέργου, την ειδικότητα και τα απαιτούμενα προσόντα και η επιχείρηση θα επιλέξει μεταξύ των υποψηφίων για την πρόσληψη.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η επιχείρηση να μην έχει μειώσει το προσωπικό της κατά το τρίμηνο πριν την αίτηση και να μην έχει λάβει χρηματοδότηση από κρατική ενίσχυση άνω των 200.000 ευρώ τα προηγούμενα τρία έτη (τρέχον και δύο προηγούμενα).

Στην επιχορήγηση μισθού και ασφαλιστικών εισφορών συμπεριλαμβάνονται τα δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα και επιδόματα αδείας.

Το πρόγραμμα, συνολικού προϋπολογισμού 32 εκατ. ευρώ, συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), μέσω του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020».

Για τη δημόσια πρόσκληση και αναλυτικές πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν τη διεύθυνση: https://www.oaed.gr/anoikta-programmata.

