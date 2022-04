Κόσμος

Πόλεμος στην Ουκρανία: Νέα εγκλήματα πολέμου έρχονται στο φως

Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, στην Μποροντιάνκα, η κατάσταση είναι πολύ πιο φρικτή από αυτήν που αποκαλύφθηκε στην Μπούτσα.

Η κατάσταση στην Μποροντιάνκα -- μια κωμόπολη βορειοδυτικά του Κιέβου -- τον έλεγχο της οποίας ανέκτησαν πρόσφατα οι ουκρανικές δυνάμεις από τους Ρώσους εισβολείς, είναι «πολύ πιο φρικτή» από ό,τι στην Μπούτσα, όπου σφαγιάστηκαν άμαχοι, δήλωσε το βράδυ της Πέμπτης ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Υπάρχουν περισσότερα θύματα» σε αυτήν τη μικρή κωμόπολη σε σύγκριση με την Μπούτσα - που βρίσκεται επίσης βορειοδυτικά της ουκρανικής πρωτεύουσας - τόνισε ο Ζελένσκι σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του.

«Κάθε έγκλημα θα εξιχνιαστεί και κάθε εκτελεστής θα βρεθεί», διαβεβαίωσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας.

Νωρίτερα, η γενική εισαγγελέας της Ουκρανίας Ιρίνα Βενεντίκτοβα ανακοίνωσε μέσω Facebook ότι 26 πτώματα ανακαλύφθηκαν από διασώστες στα ερείπια δύο βομβαρδισμένων πολυκατοικιών στην Μποροντιάνκα, μια κωμόπολη που είχε πληθυσμό περίπου 13.000 κατοίκους πριν από τον πόλεμο.

Υπογράμμισε ότι η Μποροντιάνκα είναι «η πιο κατεστραμμένη πόλη στην περιοχή του Κιέβου» και εξέφρασε φόβους για τον τελικό απολογισμό των θυμάτων εκεί.

