Μπάμπης Αναγνωστόπουλος: Ξεκινάει η δίκη για τη δολοφονία της Καρολάιν

Το χρονικό του εγκλήματος στα Γλυκά Νερά, που συγκλόνισε το πανελλήνιο, τον περασμένο Μάιο.

Τα ξημερώματα της 11ης Μαΐου 2021 ένας φιμωμένος και δεμένος άντρας ειδοποίησε την Άμεση Δράση για άγρια ληστεία που έγινε στο σπίτι του στα Γλυκά Νερά όπου ζούσε με την σύζυγο και το μόλις 11 μηνών κοριτσάκι τους.

Ο 34χρονος Χαράλαμπος Αναγνωστόπουλος περιέγραψε κλαίγοντας στους αστυνομικούς τις φρικιαστικές στιγμές που έζησε από όταν οι τρεις ληστές μπήκαν στο σπίτι μέχρι που έφυγαν αφήνοντας πίσω τους νεκρή την 20χρονη σύζυγό του Καρολάιν Κράουτς και το σκυλάκι που είχε υιοθετήσει η γυναίκα.

Έναν μήνα μετά, στις 16 Ιουνίου ο 34χρονος πιλότος μεταφέρεται με ελικόπτερο από την Αλόννησο στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής. Οι αστυνομικοί περίμεναν να τελειώσει το μνημόσυνο της 20χρονης πριν προσαγάγουν τον Αναγνωστόπουλο που λίγα δευτερόλεπτα πριν έκλαιγε στην αγκαλιά της πεθεράς του. Τα στοιχεία που είχαν στα χέρια τους ήταν πολλά. Έξι ώρες μετά, ο πιλότος ομολόγησε πως δεν έγινε καμία ληστεία στο σπίτι του και πως ο ίδιος σκότωσε με ασφυκτικό θάνατο την Καρολάιν, μετά από καυγά που είχαν, και πως κρέμασε με το λουρί της την Ρόξυ, το σκυλάκι που είχε υιοθετήσει η 20χρονη.

Σήμερα ο 34χρονος κρατούμενος επί 10 μήνες στις φυλακές Κορυδαλλού, στέκεται απέναντι στους δικαστές του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου που θα δικάσουν το ομολογημένο έγκλημα του σε βάρος της 20χρονης μητέρας του παιδιού του, η οποία έχει βρετανική υπηκοότητα. Η Καρολάιν είχε έναν αργό "αγωνιώδη" θάνατο καθώς πάσχιζε να αναπνεύσει επί έξι ολόκληρα λεπτά. Η νεαρή γυναίκα βρέθηκε με ένα ύφασμα τυλιγμένο στο λαιμό της, δεμένη πισθάγκωνα με το μωρό της να κοιμάται ακουμπισμένο στην πλάτη της.

Ο 34χρονος είναι αντιμέτωπος με τις κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος της ανθρωποκτονίας από πρόθεση τελεσθείσας σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και κακοποίησης ζώου καθώς και για δύο πλημμελήματα που αφορούν ψευδή καταγγελία, επειδή κατέστησε άλλους ύποπτους των πράξεών του, και ψευδή κατάθεση κατ' εξακολούθηση.

Από σήμερα, ο πιλότος με την υπεράσπιση του θα δώσει την μάχη του ώστε να μπορέσει να απαλείψει από την κατηγορία για τον φόνο της 20χρονης, την συνθήκη που αποδέχεται το παραπεμπτικό βούλευμα: ότι την τέλεσε σε ήρεμη ψυχική κατάσταση.

Ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος μετήχθη στα δικαστήρια γύρω στις 08:20 της Παρασκευής, φορώντας αλεξίσφαιρο γιλέκο και μπήκε στο κτήριο αγέρωχος και έχοντας διαρκώς ψηλά το κεφάλι του.

Ο κατηγορούμενος θα επιχειρήσει να πείσει τους δικαστές ότι το έγκλημα έγινε εν βρασμώ, ότι προκλήθηκε πολύ και αντέδρασε ακαριαία σε "μία επιθετική συμπεριφορά της Καρολάιν απέναντι στο παιδί", ότι δεν προσχεδίασε τίποτε και ότι "έτερα γεγονότα πυροδότησαν την κατάσταση" , όπως ανέφερε στο απολογητικό υπόμνημα που παρέδωσε στις 22 του περασμένου Ιουνίου στον Ανακριτή, μερικές ώρες πριν τελικά κριθεί προφυλακιστέος.

Από σήμερα όμως και η οικογένεια της 20χρονης, θα δώσει το δικό της στίγμα, την δική της μάχη για την αποτρόπαιη πράξη που έκοψε το νήμα της ζωής της Καρολάιν, η οποία ξεψύχησε πλάι στο κοριτσάκι της. Η οικογένεια Κράουτς θα παλέψει για να επιβληθεί η πιο αυστηρή ποινή στον άνθρωπο που επί 37 ημέρες "κορόιδευε" τους πάντες, θρηνώντας τον θάνατο του μεγάλου του έρωτα. Η πλευρά της οικογένειας του θύματος, δεν δέχεται πως όσα έγιναν την μοιραία νύχτα στο σπίτι στα Γλυκά Νερά, είναι αποτέλεσμα "βρασμού". Αντίθετα θεωρεί ότι ορθώς αποδίδεται το έγκλημα στο παραπεμπτικό βούλευμα ως "προσχεδιασμένο και σκηνοθετημένο" . Όπως είχε πει μετά την απολογία του 34χρονου ένας εκ των συνηγόρων της οικογένειας Κράουτς, "όταν γίνεται εν βρασμώ ένα έγκλημα, ο δράσης παραδίδεται , δεν κοροϊδεύει τις αρχές".

