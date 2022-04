Κόσμος

Κολομβία: Νεκροί από χείμαρρο λάσπης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Χείμαρρος λάσπης "έπνιξε" μεταλλείο αφήνοντας πίσω του νεκρούς και αγνοούμενους.

Τουλάχιστον δώδεκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δύο αγνοούνται σε μεταλλείο μετά τις καταρρακτώδεις βροχές που έπληξαν τη βορειοδυτική Κολομβία, κατά τον νεότερο απολογισμό που έδωσαν στη δημοσιότητα οι τοπικές αρχές.

«Έχουμε δώδεκα νεκρούς (...) και υπάρχουν ακόμη δύο αγνοούμενοι», είπε στον Τύπο ο Έκτορ Ουρέγο, ο δήμαρχος της Αμπριακί, στη νομαρχία Αντιόκια, όπου εκτυλίχθηκε η καταστροφή.

Χείμαρρος λάσπης χτύπησε ξαφνικά καταυλισμό εργαζομένων στο μεταλλείο Ελ Πορβενίρ στις 18:30 την Τετάρτη (τοπική ώρα· στις 02:30 χθες Πέμπτη ώρα Ελλάδας), διευκρίνισε.

Κάποιοι εργαζόμενοι «γευμάτιζαν, άλλοι ετοιμάζονταν να πάνε να ξεκουραστούν, μερικοί τέλειωναν τη δουλειά τους όταν έγινε η πλημμύρα», δήλωσε στον τοπικό τηλεοπτικό σταθμό Telantioquia.

Σύμφωνα με τις υπηρεσίες πρώτων βοηθειών, η καταστροφή οφειλόταν στην ξαφνική υπερχείλιση ποταμού στην ορεινή περιοχή.

Los grupos de socorro y rescate atienden la emergencia generada por una avalancha de la quebrada La Mina, en la vereda La Antigua de Abriaqui, que deja 12 personas fallecidas y dos desaparecidos. Este es el reporte. pic.twitter.com/rJYS43DaSK — El Colombiano (@elcolombiano) April 7, 2022

Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης των δύο αγνοούμενων διακόπηκε ως σήμερα το πρωί εξαιτίας των άσχημων μετεωρολογικών συνθηκών.

«Εδώ και αρκετές εβδομάδες, ο χειμώνας είναι αδυσώπητος (...). Σε γειτονικό χωριό, τη Σάντα Τερέσα, υπήρχε επίσης απειλή πλημμύρας. Χρειάστηκε να εκκενώσουμε σπίτια και ελπίζουμε ότι δεν θα γίνει τίποτα πιο σοβαρό», είπε ο κ. Ουρέγο, διευκρινίζοντας πως εκτοπίστηκαν κάπου είκοσι οικογένειες.

Το μεταλλείο Ελ Πορβενίρ λειτουργούσε νόμιμα, με την άδεια των αρχών, σύμφωνα με τον αυτοδιοικητικό αξιωματούχο, που δεν έδωσε λεπτομέρειες για τα είδη των μεταλλευμάτων που εξορύσσονται σε αυτό.

«Ομάδα επαγγελματιών βρίσκεται καθ’ οδόν» για τον τόπο της καταστροφής, ανέφερε από την πλευρά του το τοπικό παράρτημα της εθνικής υπηρεσίας αντιμετώπισης καταστροφών.

Ο πρόεδρος Ιβάν Ντούκε εξέφρασε «αλληλεγγύη με τις οικογένειες των θυμάτων» μέσω Twitter. «Οι οργανισμοί διάσωσης διεξάγουν (...) επιχειρήσεις έρευνας για τους αγνοούμενους», πρόσθεσε.

Στις αρχές Φεβρουαρίου, κατολίσθηση που προκλήθηκε από σφοδρές βροχοπτώσεις είχε στοιχίσει τη ζωή σε 14 ανθρώπους και είχε τραυματίσει δεκάδες άλλους στην κεντροδυτική Κολομβία.

Ειδήσεις σήμερα:

Ουκρανία – ΕΕ: Νέο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας

ΕΟΔΥ: rapid test δωρεάν την Παρασκευή σε 176 σημεία

Καιρός: μεταβλητοί άνεμοι και άνοδος θερμοκρασίες την Παρασκευή