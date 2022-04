Κοινωνία

Πανελλαδικές 2022: οι ημερομηνίες και το πρόγραμμα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πότε κλείνουν Δημοτικά και Γυμνάσια, πότε σταματούν τα μαθήματα στα Λύκεια. Πότε ξεκινά η μάχη των Πανελλήνιων Εξετάσεων για μαθητές ΓΕΛ, ΕΠΑΛ και Εσπερινών Λυκείων.

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοίνωσε πιο νωρίς φέτος, με στόχο το βέλτιστο προγραμματισμό της εκπαιδευτικής κοινότητας, τις παρακάτω ημερομηνίες:

Έναρξη πανελλαδικών εξετάσεων ημερήσιων και εσπερινών γενικών λυκείων: 3 Ιουνίου 2022

Έναρξη πανελλαδικών εξετάσεων ημερήσιων και εσπερινών επαγγελματικών λυκείων: 2 Ιουνίου 2022.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2022 ΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΓΕΛ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3-6-2022: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ) ΔΕΥΤΕΡΑ 6-6-2022: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (Ο.Π. ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ)

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (Ο.Π. ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ + Ο.Π. ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡ/ΚΗΣ)

ΒΙΟΛΟΓΙΑ (Ο.Π. ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ) ΤΕΤΑΡΤΗ 8-6-2022: ΛΑΤΙΝΙΚΑ (Ο.Π. ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ)

ΧΗΜΕΙΑ (Ο.Π. ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ + Ο.Π. ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (Ο.Π. ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡ/ΚΗΣ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10-6-2022: ΙΣΤΟΡΙΑ (Ο.Π. ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ)

ΦΥΣΙΚΗ (Ο.Π. ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ + Ο.Π. ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (Ο.Π. ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡ/ΚΗΣ)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022 ΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΛ ΠΕΜΠΤΗ 02-06-2022: ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΑΒΒΑΤΟ 04-06-2022: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (Άλγεβρα) ΤΡΙΤΗ 07-06-2022: ΑΝΑΤΟΜΙΑ-ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ II

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (ΑΟΘ)

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΠΕΜΠΤΗ 09-06-2022: ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ 2

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ-ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ-ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΣΑΒΒΑΤΟ 11-06-2022: ΥΓΙΕΙΝΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΟΔ)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΤΡΙΤΗ 14-06-2022 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑ ΙΙ

ΝΑΥΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΕΜΠΤΗ 16-06-2022: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ

ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ II (ΜΕΚ ΙΙ)

ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17-06-2022: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΨΥΞΗΣ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ και ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 2022 ΓΙΑ ΓΕΛ & ΕΠΑΛ ΣΑΒΒΑΤΟ 18-6-2022: ΑΓΓΛΙΚΑ (ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 10:00 π.μ.) ΔΕΥΤΕΡΑ 20-6-2022: ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ (8:30 π.μ.) ΤΡΙΤΗ 21-6-2022: ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ (8:30 π.μ.) ΤΕΤΑΡΤΗ 22-6-2022: ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (8:30 π.μ.) ΠΕΜΠΤΗ 23-6-2022: ΑΡΜΟΝΙΑ (8:30 π.μ.) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24-6-2022: ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ (16:30 μ.μ.) ΣΑΒΒΑΤΟ 25-6-2022: ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΓΝΩΣΗ (12:30 μ.μ.) ΔΕΥΤΕΡΑ 27-6-2022 ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ (8:30 π.μ.) ΤΡΙΤΗ 28-6-2022: ΓΑΛΛΙΚΑ (8:30 π.μ.) ΤΕΤΑΡΤΗ 29-6-2022: ΙΣΠΑΝΙΚΑ (8:30 π.μ.) ΠΕΜΠΤΗ 30-6-2022: ΙΤΑΛΙΚΑ (8:30 π.μ.)

Σε ότι αφορά την λήξη των μαθημάτων, στην ανακοίνωση σημείωνονται οι εξής ημερομηνίες:

Λήξη μαθημάτων νηπιαγωγείων - δημοτικών σχολείων: 15 Ιουνίου 2022

Λήξη μαθημάτων γυμνασίων: 30 Μαΐου 2022

Λήξη μαθημάτων όλων των τάξεων των γενικών και των επαγγελματικών ημερήσιων και εσπερινών λυκείων: 20 Μαΐου 2022.

Όπως αναφέρεται στην σχετική απόφαση, που υπογράφει η Υφυπουργός Παιδείας, Ζέττα Μακρή, «ορίζεται ως ημερομηνία λήξης των μαθημάτων του διδακτικού έτους 2021?2022:

α. των ημερησίων και εσπερινών Γυμνασίων, Ειδικών Γυμνασίων, Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων και Γυμνασίων των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων-Λυκείων (δημόσιων και ιδιωτικών) της χώρας, η 30η Μαΐου 2022, ημέρα Δευτέρα.

β. των ημερησίων και εσπερινών Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων, Ειδικών Λυκείων, Ειδικών Επαγγελματικών Λυκείων και Λυκείων των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων-Λυκείων (δημόσιων και ιδιωτικών) της χώρας, η 20η Μαΐου 2022, ημέρα Παρασκευή».

" Καλή επιτυχία στην ολοκλήρωση της σχολικής χρονιάς, καθώς και σε όλες και όλους τους υποψηφίους", καταλήγει η ανακοίνωση του Υπ. Παιδείας..