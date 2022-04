Πολιτισμός

“Μέριμνα”: Το Σοκολατένιο Αυγό Αγάπης για παιδιά που “ορφάνεψαν” από τον κορονοϊό

Το Σοκολατένιο Αυγό Αγάπης της Μέριμνας στηρίζει τα παιδιά που πενθούν την απώλεια γονιού από Covid 19.

Σε ενημέρωση από την Μέρμνα, αναφέρονται τα εξής:

"Το Πάσχα αποτελεί μια ξεχωριστή γιορτή αγάπης και ελπίδας για μικρούς και μεγάλους. Δυστυχώς οι θάνατοι εξαιτίας της πανδημίας συνεχίζονται με αποτέλεσμα πολλά παιδιά να βιώνουν την απώλεια αγαπημένου τους γονιού.

Η ψυχολογική στήριξη που λαμβάνουν παιδιά και οικογένειες στα Συμβουλευτικά Κέντρα της Μέριμνας στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες ανάγκες τους, διευκολύνει τη διαχείριση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν στη δύσκολη περίοδο του πένθους και προλαμβάνει δυσκολίες προσαρμογής.

Επιλέξτε το Σοκολατένιο Αυγό Αγάπης για δώρο στους αγαπημένους σας, στα παιδιά τους, στους πελάτες και στους συνεργάτες σας και με τον τρόπο αυτό θα συμβάλλετε στην παροχή συμβουλευτικής πένθους σε παιδιά.

Το Αυγό Αγάπης είναι φτιαγμένο από εξαιρετικής ποιότητας σοκολάτα Oscar 220 γρ., με δώρο έκπληξη και μπορείτε να το βρείτε στις υπεραγορές ΑΒ Βασιλόπουλος, Μασούτης, My market, Σκλαβενίτης.

Συστατικά του αυγού μας η πολύτιμη στήριξη των ανθρώπων της Σοκολατοβιομηχανίας Oscar που προσφέρουν 20 Λ από κάθε πώληση.

Η Μέριμνα και οι Φίλοι της Μέριμνας σας εύχονται Καλό Πάσχα με Υγεία!"

