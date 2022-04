Κοινωνία

Ομόνοια: Επίθεση σε αυτοκινητοπομπή φιλορωσικών συλλογικοτήτων

Είχαν επιτεθεί μαζί με έτερα άτομα σε αυτοκινητοπομπή φιλορωσικών συλλογικοτήτων στην περιοχή της Ομόνοιας

Την Κυριακή 3 Απριλίου 2022, αλλοδαποί επιτέθηκαν μαζί με έτερα άτομα σε αυτοκινητοπομπή φιλορωσικών συλλογικοτήτων στην περιοχή της Ομόνοιας, με αποτέλεσμα την πρόκληση υλικών ζημιών σε δύο οχήματα και τον τραυματισμό δύο ατόμων.

Ταυτοποιήθηκαν και συνελήφθησαν

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

"Συνελήφθησαν σήμερα, Παρασκευή 8 Απρίλιου 2022, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Αθηνών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, δύο αλλοδαποί για την επίθεση σε βάρος ατόμου την Κυριακή 3 Απριλίου 2022.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας, προσβολή συμβόλων άλλου κράτους, έγκλημα με ρατσιστικά χαρακτηριστικά, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, απείθεια και παραβάσεις της νομοθεσίας για τα όπλα.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, οι ανωτέρω, την Κυριακή 3 Απριλίου 2022, είχαν επιτεθεί μαζί με έτερα άτομα σε αυτοκινητοπομπή φιλορωσικών συλλογικοτήτων στην περιοχή της Ομόνοιας, με αποτέλεσμα την πρόκληση υλικών ζημιών σε δύο οχήματα και τον τραυματισμό δύο ατόμων.

Στο πλαίσιο ερευνών που πραγματοποιήθηκαν στις κατοικίες των εμπλεκομένων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τα ρούχα που φορούσαν την ημέρα της επίθεσης καθώς και δύο μαχαίρια και πιστόλι αερίου.

Οι συλληφθέντες με την δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους θα οδηγηθούν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ οι έρευνες για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των έτερων δραστών συνεχίζονται".

