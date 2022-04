Πολιτική

Δελφοί - Τσίπρας: Κύριο μέλημά μας η μείωση των υπέρογκων λογαριασμών

Ολομέτωπη επίθεση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ στον Πρωθυπουργό για τον Ζελένσκι, την ακρίβεια, τον πληθωρισμό και την αισχροκέρδεια.

«Μεγάλο ατόπημα» από την πλευρά Ζελένσκι και «φιάσκο» από την πλευρά της κυβέρνησης χαρακτήρισε τη χθεσινή ομιλία στη Βουλή μελών του Τάγματος Αζόφ, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας, κατά τη συνέντευξη που παραχώρησε σήμερα στο πλαίσιο του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών.

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης εξέφρασε την «συμπάθεια» και την «αλληλεγγύη» του προς τον Πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος όπως τόνισε, είναι εκλεγμένος ηγέτης μιας χώρας που βάλλεται, ωστόσο διευκρίνισε ότι δεν έπρεπε να φέρει «μαχητές, μέλη νεοναζιστικών οργανώσεων» και εκτίμησε πως το ατόπημα αυτό είναι κακό και για την Ελλάδα αλλά και για την Ουκρανία. «Στην πραγματικότητα έρχεται να δικαιώσει μια προπαγανδιστική ρητορική από την πλευρά του εισβολέα», είπε χαρακτηριστικά ο Αλ. Τσίπρας, ενώ σχετικά με τη μη αναφορά Ζελένσκι στο Κυπριακό είπε πως παρόλο που είχε ζητήσει μια τέτοια αναφορά, δεν περίμενε ότι θα γίνει. Στο πλαίσιο αυτό, χαρακτήρισε κρίσιμο το ζήτημα της γεωπολιτικής «αναβάθμισης"» της Τουρκίας, επισημαίνοντας ότι τώρα «παριστάνει την ειρηνευτική, διαμεσολαβητική δύναμη», ενώ «εδώ και 48 χρόνια είναι μια δύναμη που παραβιάζει το διεθνές δίκαιο» με την κατοχή της Βόρειας Κύπρου και έχει «αναθεωρητική ρητορική».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ εξαπέλυσε επίθεση στην κυβέρνηση για τη στρατηγική της σε ό,τι αφορά την τρέχουσα κρίση της Ουκρανίας και τον ρόλο της Τουρκίας, υποστηρίζοντας πως έχει κινηθεί με «επιπολαιότητα». «Δεν ήταν καθόλου αναγκαίο να είναι στις χώρες της πρώτης γραμμής στην αποστολή πολεμικού υλικού προς την Ουκρανία. Ήταν απολύτως αναγκαίο να καταδικάσει την εισβολή και να συνταχθεί με τις χώρες της Δύσης στην υπεράσπιση του διεθνούς δικαίου», είπε και εξήγησε πως η Ελλάδα έχει μια «ιδιαίτερη δυνατότητα» να αποτελεί «πυλώνα σταθερότητας και γέφυρα ταυτόχρονα». Επιπλέον, αρνήθηκε ότι "πατάει σε δύο βάρκες" όσον αφορά τον πόλεμο στην Ουκρανία και ξεκαθάρισε: «Ούτε φιλορώσοι, ούτε αντιρώσοι είμαστε, ούτε φιλοαμερικάνοι ούτε αντιαμερικάνοι. Εμείς είμαστε με την ειρήνη, με τη σταθερότητα. Με τα εθνικά συμφέροντα της χώρας». Επανέλαβε, δε, την άποψη του ότι αποτελεί μονόδρομο η προσφυγή στη Χάγη για την επίλυση των διαφωνιών με την Τουρκία.

Όσον αφορά τα θέματα της ακρίβειας και της ενεργειακής κρίσης, με τα οποία ξεκίνησε η σημερινή συνέντευξη του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, έκανε λόγο για "δυσεπίλυτη εξίσωση", καθώς ενώ παραμένουν σταθερά ή μειώνονται τα εισοδήματα, αυξάνονται οι υποχρεώσεις. Εξέφρασε, μάλιστα την ανησυχία του ότι αυτό δημιουργεί «συνθήκες κοινωνικής κρίσης"».

Συνεχίζοντας, κατηγόρησε και πάλι την κυβέρνηση ότι προχώρησε σε «βίαιη» και «χωρίς σχέδιο απολιγνητοποίηση», κάτι που φαίνεται, όπως είπε, από τις τελευταίες παλινωδίες, ενώ αναφέρθηκε και στην ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ, η οποία «κατέληξε να πρωταγωνιστεί στην αισχροκέρδεια». «Η μεγάλη εικόνα είναι ότι δεν βρισκόμαστε σε μια εποχή κανονικότητας. Πρέπει να αποφασίσουμε πώς θέλουμε η ΔΕΗ να λειτουργεί. Με γνώμονα τη δημόσια και κοινή ωφέλεια ή την αύξηση των κερδών και των μερισμάτων των ιδιωτών που έχουν μπει με στόχο να κερδίσουν», υπογράμμισε, ενώ τόνισε πως κύριο μέλημα του ΣΥΡΙΖΑ είναι η κοινή ωφέλεια και η μείωση των υπέρογκων λογαριασμών.

Εξάλλου, άσκησε σκληρή κριτική στον πρωθυπουργό ότι «αποχώρησε από τη Σύνοδο Κορυφής χωρίς την αποσύνδεση της τιμής της ενέργειας από το φυσικό αέριο», όπως συνέβη με την Ισπανία και την Πορτογαλία με τις οποίες είχε συνταχθεί αρχικά η χώρα, αλλά και ότι δεν αξιοποίησε τίποτα από την εργαλειοθήκη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. «Και κυρίως για τη φορολόγηση των λεγόμενων ουρανοκατέβατων κερδών», όπως είπε και σχολίασε: «Μας είπε θα φτάσει 90%. Ακόμα μετράνε, μάλλον, έχουν χάσει το μέτρημα».

Ερωτηθείς σχετικά με την πυρηνική ενέργεια, ο Αλ. Τσίπρας σημείωσε πως «πέρα από τις πολύ σοβαρές ενστάσεις που υπάρχουν για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις», υπάρχουν και αμφιβολίες για τα οικονομικά οφέλη αφού, όπως σημείωσε, πρόκειται για ακριβή και μακροχρόνια επένδυση. Αντίθετα, τόνισε, είναι αναγκαία η ανάπτυξη της παραγωγής πράσινης ενέργειας να διαχυθεί στην κοινωνία και τάχθηκε υπέρ της «ιδιοπαραγωγής» και «ιδιοκατανάλωσης» ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, κληθείς να σχολιάσει την επόμενη μέρα στην οικονομία, αναφέρθηκε στο ζήτημα του στασιμοπληθωρισμού και υπογράμμισε πως ο μεγάλος κίνδυνος για τις χώρες κυρίως που έχουν μεγάλο ιδιωτικό και δημόσιο χρέος είναι να έρθουν αντιμέτωπες με κοινωνική κρίση. Ως εκ τούτου, είπε, πως είναι αναγκαίο να δοθεί μια ευρωπαϊκή απάντηση, και συγκεκριμένα πρότεινε να παραταθεί η ρήτρα διαφυγής από τους κανόνες του Συμφώνου Σταθερότητας και την υποχρέωση για υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα και να καθιερωθεί το ευρωομολόγου για να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις του πολέμου και της ενεργειακής κρίσης.

Σε ερωτήσεις για τις εκλογές με την απλή αναλογική και τις συνεργασίες, ο κ. Τσίπρας εξέφρασε την πεποίθηση του ότι η Ελλάδα μπορεί να είναι σαν τις άλλες σημαντικές δημοκρατικές ευρωπαϊκές χώρες που έχουν κυβερνήσεις συνεργασίας και ότι πολλές φορές «οι αυτοδύναμες και αλαζονικές κυβερνήσεις έφεραν δεινά στον τόπο και δεν είναι τόσο σταθερές όσο θα μπορούσαν να είναι οι κυβερνήσεις συνεργασίας που εδράζονται στη βάση προγραμματικών συγκλίσεων, όχι ευκαιριακών και εφήμερων». Ξεκαθάρισε ότι «αυτές δεν μπορούν να γίνουν με δυο δυνάμεις που είναι εκ διαμέτρου αντίθετες», «με τον κ. Μητσοτάκη που έχει μα ακραιφνώς νεοφιλελεύθερη αντίληψη για την οικονομία και την κοινωνία». Σημείωσε ότι ωστόσο μπορούν να γίνουν με δυνάμεις που μπορούν να βρουν προγραμματικές συγκλίσεις.

Τόνισε ότι «είναι ύβρις στην ετυμηγορία του λαού να προδικάζεις ότι θα καούν οι εκλογές με την απλή αναλογική και ότι θέλεις να τις κάψεις» και υπογράμμισε ότι οι εκλογές με απλή αναλογική μπορούν να δώσουν πλειοψηφία στη βάση συνεργασιών. «Εμείς λοιπόν απευθυνόμαστε ξεκάθαρα σε όλες τις δυνάμεις που θέλουν να αυτοπροσδιορίζονται ως προοδευτικές και τους λέμε ότι πρέπει να υπάρξει ένας διάλογος όχι στη βάση ποιος αρέσει σε ποιον αλλά στη βάση των αναγκαίων τομών και μεταρρυθμίσεων, προγραμματικών θέσεων που χρειάζεται η χώρα», τόνισε. Αναφέρθηκε στα θέματα της αύξησης του κατώτατου μισθού, ενός σχεδίου για την προστασία της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, ενός άλλου παραγωγικού μοντέλου, της στήριξης των νέων ανθρώπων και της στέγασής τους. Ο κ. Τσίπρας σημείωσε ότι τα κόμματα που αυτοπροσδιορίζονται ως προοδευτικά πρέπει να πάρουν μια θέση πάνω σε αυτά τα ζητήματα «και να ανοίξουν τα χαρτιά τους». «Όχι το βράδυ των εκλογών με απλή αναλογική. Πριν από τις εκλογές πρέπει να ανοίξουν τα χαρτιά τους. Να ξέρει ο ελληνικός λαός γιατί να ψηφίσουν ποιον και σε ποια κατεύθυνση θα είναι οι μετεκλογικές συνεργασίες. Όχι να βγάζουμε κρυμμένους άσους απ' τα μανίκια την επόμενη των εκλογών».

Στο ερώτημα αν θα δεχόταν τρίτο πρόσωπο στη θέση τού πρωθυπουργού διευκρίνισε ότι πιστεύει στις συνεργασίες όμως πιστεύει και ότι «τους πρωθυπουργούς, τους ηγέτες δηλαδή, τους ανθρώπους που παίζουν κρίσιμο ρόλο στα πράγματα για τη χώρα, πρέπει να τους εκλέγει ο ελληνικός λαός και όχι τα παρασκήνια» και πως «ο λαός θα αποφασίσει, δίνοντας δύναμη στα κόμματα, για το ποιοι θα είναι αυτοί που θα τον κυβερνήσουν».

Κληθείς να σχολιάσει αν η δήλωση που έχει κάνει ότι ο Γιώργος Παπανδρέου παρέλαβε δημοσιονομικό χάος από τον Κώστα Καραμανλή σχετίζεται με άνοιγμα προς τον προοδευτικό χώρο και τον Νίκο Ανδρουλάκη, ο κ. Τσίπρας είπε ότι η δήλωση του «είναι μια καταγραφή της πραγματικότητας». «Πράγματι, δεν το λέω εγώ, το λένε οι αριθμοί, η κυβέρνηση Καραμανλή παρέδωσε στην κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, του Γ. Παπανδρέου, ένα έλλειμμα πρωτόγνωρο, και μάλιστα αρχικά το εκτιμούσαν πολύ μικρότερο απ' ό,τι τελικά ήταν- και ήταν και η αιτία για την οποία οδηγηθήκαμε στην κρίση, άλλο αν μετά δεν έγιναν και σωστοί χειρισμοί», είπε. Ο κ. Τσίπρας προσέθεσε ότι ο ίδιος στη συνέχεια παρέλαβε μια κατάσταση που ήταν «δραματική» και σχολίασε ότι «δεν υπήρξε άλλος Έλληνας πρωθυπουργός να μπει στο Μαξίμου και να μην έχει στα ταμεία λεφτά να πληρώσει τις συντάξεις». Είπε ότι μετά από 4,5 χρόνια η κυβέρνησή του παρέδωσε μια χώρα «έξω από τα μνημόνια, με ρυθμισμένο χρέος, με θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης επί 9 συναπτά τρίμηνα και με 37 δισ. στα δημόσια ταμεία». Τόνισε ότι αν δεν υπήρχαν αυτά στην περίοδο της πανδημίας η χώρα θα είχε ξανά κρίση χρέους.

Σχετικά με τις δημοσκοπήσεις ανέφερε ότι βλέπει ότι "κλείνει η ψαλίδα", «όχι με ραγδαίους ρυθμούς αλλά με ρυθμούς πολύ ανησυχητικούς για το κυβερνών κόμμα». «Μέχρι τον Σεπτέμβρη θα έχει πολύ σοβαρό θέμα ο κ. Μητσοτάκης αν συνεχίσει έτσι», προσέθεσε. «Οι δημοσκοπήσεις καλές είναι, αλλά το πρόβλημά τους είναι ότι κάποια στιγμή γίνονται εκλογές και διαψεύδονται», σχολίασε ο κ. Τσίπρας.

Μιλώντας για το συνέδριο και την εκλογή συλλογικής ηγεσίας από τη βάση, ανέφερε ότι σε περίοδο κρίσης του κομματικού φαινομένου είναι αναγκαίο να ενισχυθεί η δημοκρατία μέσα στον κομματικό οργανισμό και πως γίνεται μια τέτοια προσπάθεια όπως και προσπάθεια «να ξεχωρίσουμε τι σημαίνει μέλος ενός κόμματος». Είπε ότι μέλος σημαίνει υποχρεώσεις και δικαιώματα, «άρα ανοίγουμε, αλλά ταυτόχρονα δεν υιοθετούμε και άκριτα το μοντέλο του κάποιος να μην είναι καν ψηφοφόρος ενός κόμματος και να πηγαίνει να ψηφίζει στις εσωκομματικές διεργασίες για να εκλέξει τον αρχηγό ενός άλλου κόμματος». «Θέλουμε να αυξήσουμε τα μέλη μας και να δημιουργήσουμε κουλτούρα ενεργούς συμμετοχής των μελών αυτών τόσο στα εσωκομματικά δρώμενα όσο όμως και σε αυτά που αφορούν την κοινωνία», τόνισε. Είπε ότι τριπλασιάστηκαν τα μέλη αυτό το διάστημα αλλά αυτό δεν αρκεί και πως το συνέδριο και η εκλογή της συλλογικής ηγεσίας από τη βάση «διαμορφώνει ένα πλαίσιο που είναι ένα ενεργό στοίχημα και θα κάνουμε το παν να το πετύχουμε». Στο ερώτημα με τι ποσοστό συμμετοχής στην εκλογή ηγεσίας θα ήταν ικανοποιημένος, απάντησε πως είναι το τελευταίο που τον απασχολεί γιατί έχει εκλεγεί αρκετές φορές με υψηλά ποσοστά στον ΣΥΡΙΖΑ και έχει πάρει εκατομμύρια ψήφους ως επικεφαλής του κόμματος. «Άρα», συνέχισε, «εγώ δεν κρίνομαι από αυτή τη διαδικασία ως πρόσωπο, κρίνεται η στρατηγική, που θέλω και παλεύω συλλογικά να υλοποιήσουμε ως κόμμα, για να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις ενός κόμματος αναβαθμισμένου ως κόμμα με ποιοτική εσωτερική δημοκρατία αλλά και ενός κόμματος χρήσιμου να κυβερνήσει ξανά τη χώρα- γιατί σύντομα πιστεύω ότι θα ξανακληθούμε να βγάλουμε τα κάστανα απ' τη φωτιά».

