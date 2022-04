Πολιτική

Υπερπτήσεις τουρκικών F-16 πάνω από Οινούσσες και Παναγιά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νέα τουρκική πρόκληση στο ελληνικό FIR από τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη.

Ζεύγος τουρκικών μαχητικών αεροσκαφών F-16 πραγματοποίησε, σήμερα, Παρασκευή 8 Απριλίου, στις 18:24, υπερπτήσεις πάνω από τις Οινούσσες και την Παναγιά στα 24.500 πόδια.

Τα τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν από αντίστοιχα ελληνικά σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες κατά πάγια τακτική.

Ειδήσεις σήμερα:

Πισπιρίγκου: Ψάχνει τεχνικό σύμβουλο για τη διαδρομή της κεταμίνης

Καρδίτσα: Νεκρός o άνδρας που έπεσε στον Πηνειό με τρακτέρ (εικόνες)

Νέα Σμύρνη: Στη φυλακή ο 47χρονος για την κακοποίηση της ανήλικης κόρης του